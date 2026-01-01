Индивидуальная
до 4 чел.
Форпосты Московского княжества: Серпухов и Таруса
Откройте для себя Серпухов и Тарусу, два города с богатой историей. Вас ждут монастыри, крепости и вдохновляющие виды на Оку
Начало: У Владычного монастыря
«Как Серпухов и Таруса были связаны с Куликовской битвой»
Завтра в 08:00
26 янв в 11:00
19 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«Об экскурсии Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле и пешком), с посещением главных достопримечательностей, которое продолжится в Тарусе — небольшом городке, расположенном в 30 км»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История малых городов: Серпухов и Таруса на вашем авто
Путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Россию - неспешную, тёплую и удивительно живую
«Полюбуетесь церковью Воскресения 17 века — древнейшее сооружение Тарусы»
Завтра в 09:00
26 янв в 09:00
10 200 ₽ за всё до 5 чел.
