На этой прогулке вы познакомитесь с историей города, который в 18–19 веках был важнейшим промышленным и торговым центром Подмосковья. Пройдёте по улицам Серпухова, узнаете о выдающихся фабрикантах, увидите остатки мануфактур. Побываете на Калужской улице с её фабричными корпусами и домами купцов. И услышите о благотворительности и городской жизни прошлого.

Описание экскурсии

В 19 веке Серпухов славился своими мануфактурами. Во время экскурсии вы осмотрите остатки мануфактуры купца Коншина и послушаете рассказы о представителях знаменитой старинной династии.

Пройдём по Калужской улице — она тесно связана с именами купцов, которые занимались благотворительностью и попечительством. Вы увидеть корпус солодовенного завода 18 века, усадьбу Сологубов, дом купца Кишкина постройки 1890 года.

А в завершение прогулки мы посетим район старинных хлебопекарен.

И конечно, обсудим

Почему фамилия Коншина стала символом не только богатства, но и инженерного чуда

Как благотворительность превратилась в архитектуру — и почему купцы строили школы, храмы и богадельни, не требуя славы

Что общего между серпуховской фабрикой и парижскими мануфактурами 19 века

Почему когда-то Серпухов называли «русским Манчестером»

Правдива ли легенда о золотой пряже

И не только!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.