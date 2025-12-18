На этой прогулке вы познакомитесь с историей города, который в 18–19 веках был важнейшим промышленным и торговым центром Подмосковья. Пройдёте по улицам Серпухова, узнаете о выдающихся фабрикантах, увидите остатки мануфактур. Побываете на Калужской улице с её фабричными корпусами и домами купцов. И услышите о благотворительности и городской жизни прошлого.
Описание экскурсии
В 19 веке Серпухов славился своими мануфактурами. Во время экскурсии вы осмотрите остатки мануфактуры купца Коншина и послушаете рассказы о представителях знаменитой старинной династии.
Пройдём по Калужской улице — она тесно связана с именами купцов, которые занимались благотворительностью и попечительством. Вы увидеть корпус солодовенного завода 18 века, усадьбу Сологубов, дом купца Кишкина постройки 1890 года.
А в завершение прогулки мы посетим район старинных хлебопекарен.
И конечно, обсудим
- Почему фамилия Коншина стала символом не только богатства, но и инженерного чуда
- Как благотворительность превратилась в архитектуру — и почему купцы строили школы, храмы и богадельни, не требуя славы
- Что общего между серпуховской фабрикой и парижскими мануфактурами 19 века
- Почему когда-то Серпухов называли «русским Манчестером»
- Правдива ли легенда о золотой пряже
И не только!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Оксана — Организатор в Серпухове
Провела экскурсии для 17839 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
