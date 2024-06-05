Экскурсии Серпухова об истории и архитектуре

Найдено 7 экскурсий в категории «История и архитектура» в Серпухове, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Серпухов купеческий
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
100 отзывов
Серпухов купеческий: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и архитектурой старинного Серпухова, узнайте о жизни знаменитых купцов и их вкладе в развитие города
Начало: Улица Тульская, 1
10 июня в 17:00
11 июня в 15:00
7 340 за всё до 12 чел.
Старинные крепости и храмы Серпухова
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
141 отзыв
Старинные крепости и храмы Серпухова
Узнать об оборонительной и духовной роли города в путешествии по историческим местам и памятникам
Начало: Ул. Тульская 1
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 600 за всё до 4 чел.
Самое интересное о Серпухове
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Самое интересное о Серпухове
Пройти по главным местам города и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
Сегодня в 19:00
14 июня в 09:00
6 300 за всё до 10 чел.
Серпухов сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 400 за всё до 4 чел.
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Погрузитесь в атмосферу старинного Серпухова, пройдя по его тихим улицам и переулкам. Узнайте об истории города, его купцах и защитниках
Начало: На ул. Советская 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 200 за всё до 10 чел.
Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Чарующие места Подмосковья: вотчина Долгоруковых и усадьба Поленова
Путешествие по живописным местам Подмосковья, знакомство с историей княжеского имения и усадьбы Поленова. Посетите одну из лучших туристических деревень мира
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского Владычного монастыря
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
    У нас, членов Клуба «Дама с чемоданом», лето началось с поездки в древний город Серпухов, расположенный недалеко от Москвы, всего
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    в двух часах езды на электричке. Забронировали обзорную экскурсию и отправились в путь. На остановке Ситценабивная фабрика нас ожидал наш гид Александр Иванов. Но автобус, на который мы сели на привокзальной площади Серпухова, в дороге сломался. Нам пришлось ждать, пересаживаться и, конечно, мы опоздали к назначенному времени. Большое спасибо Александру за его понимание, чуткость и доброжелательность к нам. Экскурсия прошла на высшем уровне! У Александра огромный багаж знаний по истории города, его жителях и традициях. Он никого из нас не торопил, отвечал на все вопросы, слушать его было интересно. Вместо положенных 2,5 часов его экскурсия длилась чуть более трех. И еще он нас фотографировал, и снимет получились отменные! Спасибо ему от нас всех! Мы отлично провели время в Серпухове.

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Серпухов сквозь столетия
    Все понравилось. Маршрут занял 1,5 часа, особо не успели устать. Приятным бонусом были фотографии от экскурсовода.
  • В
    Валерия
    3 июня 2024
    Серпухов сквозь столетия
    В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое спасибо Марианне, что она
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    пошла нам на встречу и подстроила по времени экскурсию под нас, тк пробки из Москвы вещь непредсказуемая. Во-вторых. Маршрут был весьма нестандартный, изначально мы удивились, что отдаляемся от площади, но Марианна нас повела секретными тропками в лучшие видовые места, мы посмотрели и пощупали старые стены кремля, посмотрели прекрасные монастыри и соборы, все было замечательное В-третьих. Марианна прекрасный рассказчик, с легкостью переплетает в своей экскурсии исторические факты, даты и пр. с занимательными историями из прошлой и современной жизни города. В-четвертых. У нас была целая фотосессия!!! Спасибо огромное, всем советую. Наш день не испортила даже погода)

    В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческоеВ Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческоеВ Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое
  • Л
    Леонид
    26 мая 2024
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Экскурсия и ее ведущий понравились. Честно говоря не ожидал от того что в Серпухове есть такие места, которые нам показали.
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    До этого часто бывали в Серпухове и как то не задумывались о том, что в нем есть столько интересных мест. Экскурсия проведена професионально, экскурсовод полностью в теме. По мере ее прохождении были ознакомлены со многими интересными историческими фактами. Экскурсию и экскурсовода рекомендую.

  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Необыкновенный романтизм вотчины Долгоруковых и усадьбы Поленова
    Хотим поблагодарить Владимира за интересную экскурсию в Поленово. Мы узнали много исторических фактов и полюбили Серпуховский край. Владимир очень увлекающийся и позитивный человек. Общение с ним сделало наше путешествие незабываемым. Всем советуем этого гида.
  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Серпухов купеческий
    Экскурсия очень понравилась! Алина грамотно и очень интересно рассказывала о Серпухове и его истории. Мы узнали много интересных фактов (хотя
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    сами живем неподалеку, даже не догадывались, какой интересный город находится совсем рядом). Экскурсия организована очень грамотно. Было очень интересно всей нашей семье. После экскурсии Алина прислала еще массу интересных ссылок, по которым можно было узнать о Серпухове еще больше. Огромное спасибо за массу положительных впечатлений, Алина!!! Будем рады встретиться с Вами в других городах Подмосковья)))

  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Серпухов купеческий
    Алина, провела очень интересную и увлекательную экскурсию по городу. Время экскурсии пролетело очень незаметно, было интересно и детям и взрослым. От всей души рекомендую Алину с ее интересной программой!
    Алина, провела очень интересную и увлекательную экскурсию по городу. Время экскурсии пролетело очень незаметно, было интересноАлина, провела очень интересную и увлекательную экскурсию по городу. Время экскурсии пролетело очень незаметно, было интересноАлина, провела очень интересную и увлекательную экскурсию по городу. Время экскурсии пролетело очень незаметно, было интересноАлина, провела очень интересную и увлекательную экскурсию по городу. Время экскурсии пролетело очень незаметно, было интересно
  • И
    Иванова
    10 мая 2024
    Самое интересное о Серпухове
    Очень Рада, что нашли Татьяну. Без нее день в Серпухове не был бы таким ярким и интересным. Посмотрели основные достопримечательности города,
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    узнали их истории, поднялись на смотровую площадку и позвонили в колокола. Экскурсия была насыщенной и легкой одновременно. Экскурсовод очень гибко подстраивался под наши интересы. Спасибо за чудесный день!

  • И
    Ирина
    8 мая 2024
    Серпухов купеческий
    Понравилась экскурсия очень: много разнообразной информации, при этом подача очень живая, с запоминающимися фактами и образами) Будем рады встрече с Алиной, на других темах и маршрутах! Спасибо)))
  • в
    владимир
    29 апреля 2024
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Добрый день! Провели прекрасный день в Серпухове на экскурсии с гидом Александром! Обладает энциклопедическими данными по истории, культуре, религии не
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    только конкретного Серпухова но и всей России, которые излагает в интересной и доступной форме. Прекрасная экскурсия с великолепным гидом. Словам благодарности и уважения. Планируем еще раз приехать в Серпухов на новые экскурсии. Владимир и его семья.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «История и архитектура»

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  2. Соборная гора
  3. Серпуховский кремль
  4. Высоцкий монастырь
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июне 2024
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