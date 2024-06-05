1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Серпухов купеческий: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и архитектурой старинного Серпухова, узнайте о жизни знаменитых купцов и их вкладе в развитие города
Начало: Улица Тульская, 1
10 июня в 17:00
11 июня в 15:00
7 340₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старинные крепости и храмы Серпухова
Узнать об оборонительной и духовной роли города в путешествии по историческим местам и памятникам
Начало: Ул. Тульская 1
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самое интересное о Серпухове
Пройти по главным местам города и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
Сегодня в 19:00
14 июня в 09:00
6 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Погрузитесь в атмосферу старинного Серпухова, пройдя по его тихим улицам и переулкам. Узнайте об истории города, его купцах и защитниках
Начало: На ул. Советская 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Чарующие места Подмосковья: вотчина Долгоруковых и усадьба Поленова
Путешествие по живописным местам Подмосковья, знакомство с историей княжеского имения и усадьбы Поленова. Посетите одну из лучших туристических деревень мира
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского Владычного монастыря
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина5 июня 2024У нас, членов Клуба «Дама с чемоданом», лето началось с поездки в древний город Серпухов, расположенный недалеко от Москвы, всего
- ООльга4 июня 2024Все понравилось. Маршрут занял 1,5 часа, особо не успели устать. Приятным бонусом были фотографии от экскурсовода.
- ВВалерия3 июня 2024В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое спасибо Марианне, что она
- ЛЛеонид26 мая 2024Экскурсия и ее ведущий понравились. Честно говоря не ожидал от того что в Серпухове есть такие места, которые нам показали.
- ООльга17 мая 2024Хотим поблагодарить Владимира за интересную экскурсию в Поленово. Мы узнали много исторических фактов и полюбили Серпуховский край. Владимир очень увлекающийся и позитивный человек. Общение с ним сделало наше путешествие незабываемым. Всем советуем этого гида.
- ТТатьяна14 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Алина грамотно и очень интересно рассказывала о Серпухове и его истории. Мы узнали много интересных фактов (хотя
- ТТатьяна12 мая 2024Алина, провела очень интересную и увлекательную экскурсию по городу. Время экскурсии пролетело очень незаметно, было интересно и детям и взрослым. От всей души рекомендую Алину с ее интересной программой!
- ИИванова10 мая 2024Очень Рада, что нашли Татьяну. Без нее день в Серпухове не был бы таким ярким и интересным. Посмотрели основные достопримечательности города,
- ИИрина8 мая 2024Понравилась экскурсия очень: много разнообразной информации, при этом подача очень живая, с запоминающимися фактами и образами) Будем рады встрече с Алиной, на других темах и маршрутах! Спасибо)))
- ввладимир29 апреля 2024Добрый день! Провели прекрасный день в Серпухове на экскурсии с гидом Александром! Обладает энциклопедическими данными по истории, культуре, религии не
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «История и архитектура»
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