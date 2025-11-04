читать дальше

подростки неожиданно для нас (и, по всей видимости, и для себя тоже) оказались втянуты в познавательную беседу и нисколько не сопротивлялись этому процессу (что удивительно)). Время пролетело как один миг, несмотря на то что было очень много информации и загадок. Владимир заряжает любовью к жизни, к истории нашей Родины и верой в многообразие выборов и удовольствие от творчества. Как хорошо, что есть такие специалисты!