Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
12 дек в 08:00
13 дек в 08:30
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Особняки и усадьбы Серпухова
Путешествие по Серпухову с художником обещает открыть вам тайны особняков и усадеб, наполненных историей и мистикой. Пленэр станет ярким завершением
Начало: У вокзала Серпухова
12 дек в 09:00
14 дек в 09:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Серпухов купеческий: династии, фабрики, благотворительность
Погрузиться в эпоху, когда город возводился руками предпринимателей и мастеров
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 ноября 2025Экскурсия была содержательная, узнали много интересных фактов о городе Серпухове и его знаменитых жителях. Получили много полезной информации о том, что можно посмотреть вне рамок экскурсии. Однозначно будем рекомендовать своим знакомым.
- УУльяна6 октября 2025Компанией из 9 взрослых с Владимиром проехали по Серпухову. За эти два часа полюбили город, оценили, как он изменился за
- ЮЮлия27 сентября 2025Замечательная экскурсия! Открыли для себя город с новой стороны и узнали много интересных историй! Обязательно вернемся ❤️
- ВВалерий17 августа 2025Очень неожиданно для небольшого города такое количество интересных исторических объектов, историй и локаций. Два часа с интересным рассказчиком пролетели незаметно, даже двое мало интересующихся подростков 14-15 лет были вовлечены в процесс)) Владимиру спасибо огромное за удивительное путешествие
- ННаталья17 июля 2025Вечер получился незабываемым! Благодарим Владимира за высокую энергию, бесподобное чувство юмора, глубокое погружение в историю и недюжинные педагогические способности! Наши
- ККсения5 июля 2025Спасибо большое Владимиру за такую яркую и интересную экскурсию по городу. Время пролетело незаметно, узнали много интересного о городе и основных важных моментах в его истории. Полюбовались прекрасными видами.
- ООльга25 апреля 2025Сегодня были у Владимира на экскурсии "Особняки и усадьбы Серпухова с художником". Экскурсия была обалденная, гид -выше всех похвал, великолепный
- ТТатьяна13 апреля 2025Сегодня были на экскурсии, остались только положительные и приятные эмоции! Экскурсовод Владимир, отличный рассказчик и экскурсовод! Проживаем не далеко, но столько нового и интересного о городе я не знала! Спасибо большое, нам очень понравилось!!!
- ДДарья12 апреля 2025Чудесно
- ККсения9 марта 2025Владимир очень интересно и много рассказывал о городе. Мы много ездим по России и приятно видеть людей, которым действительно нравится
- ССофья18 февраля 2025Нам очень понравилась экскурсия по старому городу. Владимир очень хорошо знает историю Серпухова. Много нового мы для себя открыли. История
- ССветлана9 февраля 2025Были на экскурсии у Владимира 8 февраля. Познакомились с историей г. Серпухов, посмотрели и узнали о главных людях города, полюбовались
