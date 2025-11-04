Мои заказы

Необычные дома в Серпухове

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные дома» в Серпухове, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
На машине
2.5 часа
74 отзыва
Квест
до 4 чел.
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов
На машине
1.5 часа
119 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
12 дек в 08:00
13 дек в 08:30
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Особняки и усадьбы Серпухова на экскурсии с художником
На машине
На микроавтобусе
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Особняки и усадьбы Серпухова
Путешествие по Серпухову с художником обещает открыть вам тайны особняков и усадеб, наполненных историей и мистикой. Пленэр станет ярким завершением
Начало: У вокзала Серпухова
12 дек в 09:00
14 дек в 09:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Серпухов купеческий: династии, фабрики, благотворительность
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Серпухов купеческий: династии, фабрики, благотворительность
Погрузиться в эпоху, когда город возводился руками предпринимателей и мастеров
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 ноября 2025
    Особняки и усадьбы Серпухова на экскурсии с художником
    Экскурсия была содержательная, узнали много интересных фактов о городе Серпухове и его знаменитых жителях. Получили много полезной информации о том, что можно посмотреть вне рамок экскурсии. Однозначно будем рекомендовать своим знакомым.
  • У
    Ульяна
    6 октября 2025
    Особняки и усадьбы Серпухова на экскурсии с художником
    Компанией из 9 взрослых с Владимиром проехали по Серпухову. За эти два часа полюбили город, оценили, как он изменился за
    читать дальше

    последние годы. Захотелось почитать побольше про город, историю, людей этого города. Спасибо Владимиру. Хотим приехать ещё раз.
    Из небольших недостатков - очень медленно отвечает на сообщения для решения орг. вопросов накануне поездки; нет прозрачности в формировании стоимости мероприятия.
    Общее впечатление хорошее. Всей компании понравилось! Спасибо.

  • Ю
    Юлия
    27 сентября 2025
    Особняки и усадьбы Серпухова на экскурсии с художником
    Замечательная экскурсия! Открыли для себя город с новой стороны и узнали много интересных историй! Обязательно вернемся ❤️
  • В
    Валерий
    17 августа 2025
    Особняки и усадьбы Серпухова на экскурсии с художником
    Очень неожиданно для небольшого города такое количество интересных исторических объектов, историй и локаций. Два часа с интересным рассказчиком пролетели незаметно, даже двое мало интересующихся подростков 14-15 лет были вовлечены в процесс)) Владимиру спасибо огромное за удивительное путешествие
  • Н
    Наталья
    17 июля 2025
    Особняки и усадьбы Серпухова на экскурсии с художником
    Вечер получился незабываемым! Благодарим Владимира за высокую энергию, бесподобное чувство юмора, глубокое погружение в историю и недюжинные педагогические способности! Наши
    читать дальше

    подростки неожиданно для нас (и, по всей видимости, и для себя тоже) оказались втянуты в познавательную беседу и нисколько не сопротивлялись этому процессу (что удивительно)). Время пролетело как один миг, несмотря на то что было очень много информации и загадок. Владимир заряжает любовью к жизни, к истории нашей Родины и верой в многообразие выборов и удовольствие от творчества. Как хорошо, что есть такие специалисты!

  • К
    Ксения
    5 июля 2025
    Особняки и усадьбы Серпухова на экскурсии с художником
    Спасибо большое Владимиру за такую яркую и интересную экскурсию по городу. Время пролетело незаметно, узнали много интересного о городе и основных важных моментах в его истории. Полюбовались прекрасными видами.
  • О
    Ольга
    25 апреля 2025
    Особняки и усадьбы Серпухова на экскурсии с художником
    Сегодня были у Владимира на экскурсии "Особняки и усадьбы Серпухова с художником". Экскурсия была обалденная, гид -выше всех похвал, великолепный
    читать дальше

    рассказчик, очень ратует за возрождение исторических и культурных ценностей своего города,художник,сам участвует в проектах!
    2 часа(а фактически получилось 2.5) пролетели как один миг, при этом столько мест посмотрели, столько историй, легенд услышали, просто чудесно!!!
    Своим друзьям и знакомым будем рекомендовать посетить замечательный город Серпухов, и чтобы лучше его узнать и понять обратиться к знатоку и патриоту города Владимиру! С уважением, Ольга, Ирина и Татьяна!

  • Т
    Татьяна
    13 апреля 2025
    Особняки и усадьбы Серпухова на экскурсии с художником
    Сегодня были на экскурсии, остались только положительные и приятные эмоции! Экскурсовод Владимир, отличный рассказчик и экскурсовод! Проживаем не далеко, но столько нового и интересного о городе я не знала! Спасибо большое, нам очень понравилось!!!
  • Д
    Дарья
    12 апреля 2025
    Особняки и усадьбы Серпухова на экскурсии с художником
    Чудесно
  • К
    Ксения
    9 марта 2025
    Особняки и усадьбы Серпухова на экскурсии с художником
    Владимир очень интересно и много рассказывал о городе. Мы много ездим по России и приятно видеть людей, которым действительно нравится
    читать дальше

    то, что они делают. Владимир как раз из таких людей. С пониманием отнесся к нашему опозданию из-за того, что мы пропустили поворот, за что мы ему очень благодарны. По-человечески и в целом большое спасибо за экскурсию! Осталось желание снова вернуться сюда!

  • С
    Софья
    18 февраля 2025
    Особняки и усадьбы Серпухова на экскурсии с художником
    Нам очень понравилась экскурсия по старому городу. Владимир очень хорошо знает историю Серпухова. Много нового мы для себя открыли. История
    читать дальше

    города -это отражение всех значимых событий в жизни России дореволюционной. Сколько людей достойных в Серпухове жили, трудились и обогатили его и в прямом и в переносном смысле! Владимир умеет не просто рассказать, а в игровой форме заинтересовать слушателя. Талантливо и живо! Мы не заметили, как время экскурсии пролетело. Если ещё получится - посетим другие его экскурсии. Своим всем будем рекомендовать.

  • С
    Светлана
    9 февраля 2025
    Особняки и усадьбы Серпухова на экскурсии с художником
    Были на экскурсии у Владимира 8 февраля. Познакомились с историей г. Серпухов, посмотрели и узнали о главных людях города, полюбовались
    читать дальше

    особняками. Представили какими они были раньше. Владимир интересный рассказчик, на многие детали обратил наше внимание. Много успели осмотреть, тк к значимым местам подъезжали на автомобиле. Рекомендуем данную экскурсию и экскурсовода, как первую для знакомства с городом Серпухов.

