Путешествие в мир уникальных растений.
Этот маршрут в любое из времен года откроет великолепие Никитского Ботанического сада! Весенние тюльпаны, летние розы, осенний бал хризантем и зимние цветы ждут вас.
Этот маршрут в любое из времен года откроет великолепие Никитского Ботанического сада! Весенние тюльпаны, летние розы, осенний бал хризантем и зимние цветы ждут вас.
Описание экскурсииПутешествие по живой энциклопедии флоры Эта экскурсия по живописным террасам Никитского ботанического сада на склонах Ялтинских гор познакомит с интересными и необычными представителями царства растений. Вы откроете великолепие настоящей жемчужины Крыма. Разнообразие флоры Здесь собраны уникальные коллекции из более 6000 видов декоративных растений, более 250 видов эфиромасличных, лекарственных, пряно ароматических культур. История и наука Наши экскурсоводы расскажут об истории создания сада, его роли в развитии ботаники и селекции, поделятся интересными фактами о растениях и их применении. Розарий Великолепная коллекции роз, насчитывающая тысячи сортов. Верхний и Нижний парки Ландшафтные композиции Верхнего парка с хвойными рощами и экзотическими деревьями, а также морские виды и субтропическая растительность Нижнего парка. Оливковая роща В старинной оливковой роще растут деревья, чей возраст насчитывает сотни лет. Удивительные виды Со смотровых площадок сада открываются захватывающие панорамы на Черное море и Ялтинские горы. Сезонные выставки В зависимости от времени года вы сможете посетить выставки тюльпанов, ирисов, хризантем и других цветущих растений. Здесь каждое время года расцветает неповторимыми красками!
По субботам, выезд в 08:00 часов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Никитский ботанический сад: розарий, оливковая роща, Верхний и Нижний парки
- Смотровые площадки Никитского сада
- Набережная г. Ялты
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Запас воды
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ушакова
Завершение: Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам, выезд в 08:00 часов.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Севастополя
Похожие экскурсии из Севастополя
Групповая
до 18 чел.
Личный гид для Вас в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри, чтобы увидеть Ялту с высоты. Прогулка по зубцам и живописные виды ждут вас на этой экскурсии
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в любое для вас удобное время
1250 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Личный гид с авто - Массандра: императорский дворец, дегустация вин
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
1100 ₽ за человека
Водная прогулка
Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
Начало: ✅ Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: по вторникам, четвергам, субботам в 8ч. 30мин.
2500 ₽ за человека