Описание Фото Ответы на вопросы Путешествие в мир уникальных растений.



Этот маршрут в любое из времен года откроет великолепие Никитского Ботанического сада! Весенние тюльпаны, летние розы, осенний бал хризантем и зимние цветы ждут вас.

Колесо Жизни Ваш гид в Севастополе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-10 человек Когда По субботам, выезд в 08:00 часов. 23 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Путешествие по живой энциклопедии флоры Эта экскурсия по живописным террасам Никитского ботанического сада на склонах Ялтинских гор познакомит с интересными и необычными представителями царства растений. Вы откроете великолепие настоящей жемчужины Крыма. Разнообразие флоры Здесь собраны уникальные коллекции из более 6000 видов декоративных растений, более 250 видов эфиромасличных, лекарственных, пряно ароматических культур. История и наука Наши экскурсоводы расскажут об истории создания сада, его роли в развитии ботаники и селекции, поделятся интересными фактами о растениях и их применении. Розарий Великолепная коллекции роз, насчитывающая тысячи сортов. Верхний и Нижний парки Ландшафтные композиции Верхнего парка с хвойными рощами и экзотическими деревьями, а также морские виды и субтропическая растительность Нижнего парка. Оливковая роща В старинной оливковой роще растут деревья, чей возраст насчитывает сотни лет. Удивительные виды Со смотровых площадок сада открываются захватывающие панорамы на Черное море и Ялтинские горы. Сезонные выставки В зависимости от времени года вы сможете посетить выставки тюльпанов, ирисов, хризантем и других цветущих растений. Здесь каждое время года расцветает неповторимыми красками!

По субботам, выезд в 08:00 часов. Выбрать дату