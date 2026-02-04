Водная прогулка
Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
Начало: ✅ Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: по вторникам, четвергам, субботам в 8ч. 30мин.
2500 ₽ за человека
-
7%
Групповая
до 17 чел.
Блистательная Массандра и Никитский ботанический сад
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Вторник, четверг, суббота с 08:30
2604 ₽
2800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Никитский Ботанический сад в Ялте
Начало: Площадь Ушакова
Расписание: По субботам в 08:00
23 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Никитский ботанический сад. Бал хризантем
Начало: Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8ч. 30 мин.
2400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 февраля 2026Экскурсовод вне всяких похвал, приятный голос, грамотная, четкая речь, великолепные познания. В саду, хоть и не сезон, очень понравилось, экскусовод и здесь нам провела экскурсию, познакомила со многими представителями сада)
Водителю Эдуарду отдельная благодарность. Все аккуратно, четко, вовремя.
- РРябова2 ноября 2025Впечатлила экскурсовод Наталья своим умением представить красоты, историю Крыма. Очень красиво и впечатляюще описывала достопримечательности. И конечно покорил бал хризантем!
- ЛЛюдмила24 октября 2025Все прошло интересно и познавательно. Отдельная благодарность нашему экскурсоводу Наталье. Спасибо большое.
- ММария5 августа 2025Экскурсия понравилась - все хорошо организовано было. Комфортный микроавтобус, все вовремя, все успели. Интересные экскурсии по ботаническому саду и по
- ИИрина4 июня 2025Поездка была великолепной,практически индивидуальной(маленькая группа,комфортабельнейший транспорт)Получилась душевная компания с прекрасной погодой,морем интересной информации! Спасибо!
- ННаталья26 мая 2025Добрый день! Турагенство очень хорошее. Рекомендую всем пользоваться их услугами. Обслуживание, экскурсоводы, транспорт - все очень хорошее. Еще раз спасибо большое.
- ВВладимир5 мая 2025Добрый день. Экскурсия прошла на высшем уровне. Огромное спасибо. Все, от встречи на пл. Нахимова до возвращения было отлично. Грамотный экскурсовод, обслуживание на высшем уровне. Немного подвела погода. спасибо.
