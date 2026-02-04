Мои заказы

Экскурсии по Ботаническому саду в Севастополе

Найдено 5 экскурсий в категории «Ботанический сад» в Севастополе, цены от 2400 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
На автобусе
9 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
Начало: ✅ Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: по вторникам, четвергам, субботам в 8ч. 30мин.
2500 ₽ за человека
Блистательная Массандра и Никитский ботанический сад
На автобусе
11 часов
-
7%
6 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Блистательная Массандра и Никитский ботанический сад
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: Вторник, четверг, суббота с 08:30
2604 ₽2800 ₽ за человека
Дегустация в Массандре или Никитский ботанический сад
Пешая
На автобусе
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Дегустация в Массандре или Никитский ботанический сад
2500 ₽ за человека
Никитский Ботанический сад в Ялте
На автобусе
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Никитский Ботанический сад в Ялте
Начало: Площадь Ушакова
Расписание: По субботам в 08:00
23 000 ₽ за всё до 10 чел.
Никитский ботанический сад. Бал хризантем
Пешая
На автобусе
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Никитский ботанический сад. Бал хризантем
Начало: Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8ч. 30 мин.
2400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 февраля 2026
    Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
    Экскурсовод вне всяких похвал, приятный голос, грамотная, четкая речь, великолепные познания. В саду, хоть и не сезон, очень понравилось, экскусовод и здесь нам провела экскурсию, познакомила со многими представителями сада)
    Водителю Эдуарду отдельная благодарность. Все аккуратно, четко, вовремя.
  • Р
    Рябова
    2 ноября 2025
    Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
    Впечатлила экскурсовод Наталья своим умением представить красоты, историю Крыма. Очень красиво и впечатляюще описывала достопримечательности. И конечно покорил бал хризантем!
  • Л
    Людмила
    24 октября 2025
    Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
    Все прошло интересно и познавательно. Отдельная благодарность нашему экскурсоводу Наталье. Спасибо большое.
  • М
    Мария
    5 августа 2025
    Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
    Экскурсия понравилась - все хорошо организовано было. Комфортный микроавтобус, все вовремя, все успели. Интересные экскурсии по ботаническому саду и по
    читать дальше

    Массандровскому дворцу с их собственными экскурсоводами, приятная водная прогулка на достаточно большом катере. Успели пообедать в кафе в Ялте перед корабликом. Приехали обратно тоже вовремя, впечатления остались приятные. Спасибо организаторам, гиду и водителю!

  • И
    Ирина
    4 июня 2025
    Блистательная Массандра и Никитский ботанический сад
    Поездка была великолепной,практически индивидуальной(маленькая группа,комфортабельнейший транспорт)Получилась душевная компания с прекрасной погодой,морем интересной информации! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    26 мая 2025
    Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
    Добрый день! Турагенство очень хорошее. Рекомендую всем пользоваться их услугами. Обслуживание, экскурсоводы, транспорт - все очень хорошее. Еще раз спасибо большое.
  • В
    Владимир
    5 мая 2025
    Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем
    Добрый день. Экскурсия прошла на высшем уровне. Огромное спасибо. Все, от встречи на пл. Нахимова до возвращения было отлично. Грамотный экскурсовод, обслуживание на высшем уровне. Немного подвела погода. спасибо.

