И Ирина Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем Экскурсовод вне всяких похвал, приятный голос, грамотная, четкая речь, великолепные познания. В саду, хоть и не сезон, очень понравилось, экскусовод и здесь нам провела экскурсию, познакомила со многими представителями сада)

Водителю Эдуарду отдельная благодарность. Все аккуратно, четко, вовремя.

Р Рябова Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем Впечатлила экскурсовод Наталья своим умением представить красоты, историю Крыма. Очень красиво и впечатляюще описывала достопримечательности. И конечно покорил бал хризантем!

Л Людмила Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем Все прошло интересно и познавательно. Отдельная благодарность нашему экскурсоводу Наталье. Спасибо большое.

М Мария Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем читать дальше Массандровскому дворцу с их собственными экскурсоводами, приятная водная прогулка на достаточно большом катере. Успели пообедать в кафе в Ялте перед корабликом. Приехали обратно тоже вовремя, впечатления остались приятные. Спасибо организаторам, гиду и водителю! Экскурсия понравилась - все хорошо организовано было. Комфортный микроавтобус, все вовремя, все успели. Интересные экскурсии по ботаническому саду и по

И Ирина Блистательная Массандра и Никитский ботанический сад Поездка была великолепной,практически индивидуальной(маленькая группа,комфортабельнейший транспорт)Получилась душевная компания с прекрасной погодой,морем интересной информации! Спасибо!

Н Наталья Массандровский дворец и Никитский ботанический сад. Бал хризантем Добрый день! Турагенство очень хорошее. Рекомендую всем пользоваться их услугами. Обслуживание, экскурсоводы, транспорт - все очень хорошее. Еще раз спасибо большое.