Туристическая фирма «Зебра» рекомендует экскурсию для всей семьи — буря эмоций у Вас и детей! Гладь, чеши, держи, корми! Искренние детские впечатления от контакта с ласковыми осликами и другими сельскими
Описание экскурсии
Туристическая фирма «Зебра-тур» приглашает на самую позитивную и веселую экскурсию, наполненную яркими впечатлениями для детей и взрослых любого возраста. Море положительных эмоций гарантированно!
Что вас ждет
Это экскурсия для всей семьи — искренние детские впечатления от контакта с ласковыми осликами! Выдается удостоверение "Водителя-ословода" с личной фотографией. Настоящий «зеленый» отдых! Буря эмоций у Вас и детей! «Трогательный зоопарк», в котором помимо осликов живут вьетнамские свинки и декоративные куры, разрешает гладить себя, чесать, кормить, делать фото и вообще общаться. После недлительной прогулки по завораживающей долине Сфинксов верхом на чудесных осликах наш туристический маршрут остановится на отдых около Мангупского озера. Где в прохладной беседке предстоит вкусный и по-восточному яркий обед. Важно знать Экскурсия состоится при любой погоде Вид экскурсионного тура: групповой автобусно-пешеходный Пенсионеры, ветераны СВО, многодетная семья относится к льготной категории туристов Возрастные ограничения: нет Сложность: легкая. Обувь спортивная Для угощения осликов и кроликов можно взять с собой немного хлеба, моркови или капустных листов. Или купить прямо на ферме Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится слева от Городской Доски Почета Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии Рекомендуем иметь головной убор от солнца и бутылочку с водой Стоимость катания (можно выбрать разные маршруты) в цену экскурсионного тура не включена, оплачивается отдельно Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы
четверг в 8:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обзор достопримечательностей Крыма по пути следования
- Каралезские сфинксы
- Виды пещерного города Мангуп-Кале
- Бельбекская долина
- Ослиная ферма «Чудо-ослик»
- Контактный сельский зоопарк
- Мангупское озеро
- Восточное кафе
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Услуги аттестованного гида-экскурсовода
- Экскурсия по всему маршруту экскурсии
- Организационные услуги
Что не входит в цену
- Катание на осликах: 1000 р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Завершение: Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: четверг в 8:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Севастополя
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