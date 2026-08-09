Туристическая фирма «Зебра-тур» приглашает на самую позитивную и веселую экскурсию, наполненную яркими впечатлениями для детей и взрослых любого возраста. Море положительных эмоций гарантированно!

Что вас ждет

Это экскурсия для всей семьи — искренние детские впечатления от контакта с ласковыми осликами! Выдается удостоверение "Водителя-ословода" с личной фотографией. Настоящий «зеленый» отдых! Буря эмоций у Вас и детей! «Трогательный зоопарк», в котором помимо осликов живут вьетнамские свинки и декоративные куры, разрешает гладить себя, чесать, кормить, делать фото и вообще общаться. После недлительной прогулки по завораживающей долине Сфинксов верхом на чудесных осликах наш туристический маршрут остановится на отдых около Мангупского озера. Где в прохладной беседке предстоит вкусный и по-восточному яркий обед. Важно знать Экскурсия состоится при любой погоде Вид экскурсионного тура: групповой автобусно-пешеходный Пенсионеры, ветераны СВО, многодетная семья относится к льготной категории туристов Возрастные ограничения: нет Сложность: легкая. Обувь спортивная Для угощения осликов и кроликов можно взять с собой немного хлеба, моркови или капустных листов. Или купить прямо на ферме Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится слева от Городской Доски Почета Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии Рекомендуем иметь головной убор от солнца и бутылочку с водой Стоимость катания (можно выбрать разные маршруты) в цену экскурсионного тура не включена, оплачивается отдельно Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы