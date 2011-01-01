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Ода виноградной лозе: Массандра и музей виноделия.

5
2 отзыва
Визит_Крым
Визит_Крым – Гид из Севастополя
Маршрут экскурсии 🧭 проходит по самому живописному участку Южного берега Крыма.

Вы увидите великолепные долины юго-западной части полуострова, поднимитесь на Ласпинский перевал (304 м над у.

м.

), на одной из скал которого оборудована смотровая площадка, побываете на знаменитой горе Кошка (260 м над у.

м.

), полюбуетесь курортными поселками ЮБК.
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Ода виноградной лозе: Массандра и музей виноделия.
Ода виноградной лозе: Массандра и музей виноделия.

Что вы увидите

  • Бухта Ласпи (см. пл. )
  • Форосская церковь (см. пл. )
  • Ласточкино гнездо (см. пл. )
  • Морская прогулка в Ялту
  • Набережная Ялты
  • Массандровский дворец
  • Экскурсия с посещением Музея виноделия и цеха выдержки вин
  • Дегустация 9 образцов марочных вин
Маршрут: Бухта Ласпи — Форосская церковь ⛪ — Ласточкино гнездо — морская прогулка 👣 в Ялту — набережная Ялты —Массандровский дворец — экскурсия ⛳ с посещением Музея виноделия, цеха выдержки вин — дегустация 9 образцов марочных вин.
Церковь Воскресения Христова
Высоко над Форосом на Красной скале, на высоте 427 м над уровнем моря 🌊 стоит церковь Воскресения Христова. Возведена она была в 1892 году в византийском стиле на деньги чайного магната Кузнецова. Построена она в память о событиях 1888 года на станции Борки, где потерпел крушение поезд царской семьи. Александр III и его близкие остались невредимы, и в честь этого события по всей России шли благодарственные молебны и возводились церкви. Проект храма Воскресения Христова был составлен в формах древнерусской архитектуры академиком Н. М. Чагиным. Для оформления интерьеров были приглашены известные живописцы А. Корзухин и К. Маковский.
Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 развития курорта Симеиз, основание которого относится к началу ХХ века.
Ласточкино гнездо
Во время экскурсии вы полюбуетесь со смотровой площадки нижней южнобережной дороги замком Ласточкино гнездо, всемирно известным памятником архитектуры, построенным по проекту архитектора А. В. Шервуда в 1911-1912гг. для немецкого барона Штейнгеля. Крохотный дворец стоит на одном из выступов мыса Ай-Тодор — отвесной скале Аврора, на краю 40-метрового обрыва.
В 1914 году в замке был открыт ресторан. Миниатюрный замок 🏰 перенес сильное землетрясение 1927 г. В 1970-х годах замок отреставрировали и укрепили бетоном. Сегодня в «Ласточкином гнезде» располагается одноименный ресторан. Знаменитый миниатюрный дворец является своеобразной визитной карточкой Крыма — вид его вдохновляет художников и фотографов, воссоздающих и запечатлевающих романтический пейзаж на фоне моря и скал.
Морская прогулка в Ялту
Путешествие от замка Ласточкино гнездо в Ялту продолжиться на катере. Во время этой экскурсии Вы познакомитесь с достопримечательностями 🏛️ Ялты — некоронованной столицей ⭐️ Крыма, одного из самых красивых 🤩 городов Европы, напоминающей своими природно-архитектурными очертаниями итальянский Неаполь.
Экскурсия заканчивается на набережной Ялты, где у вас будет свободное время. Вы сможете погулять по набережной, отдохнуть на пляже, пообедать в одном из многочисленных кафе, посетить вернисаж, аттракционы, мини-фуникулере и прочее.
Массандровский дворец
Поселок Массандра, расположенный в окрестностях Ялты, известен на весь мир не только своим винзаводом, но и великолепным дворцово-парковым ансамблем. В 1889 году земли в Массандре стали принадлежать российскому императору Александру III. Дворец в стиле эпохи Людовика XIII возведен по проекту архитекторов М. Е. Бушара и М. Е. Месмахера, который развил первоначальный замысел в сторону большей декоративности, добавив к средневековым и ренессансным элементам барочные детали. Массандровский дворец напоминает сказочный замок, фасады которого облицованы желтой декоративной плиткой и резными каменными украшениями. Дополняют впечатление от дворца разнообразные садовые скульптуры в придворной части парка.
Любопытна история дворца. Строить его начали в 1881 г. по заказу наследника губернатора — князя С. М. Воронцова, но год спустя князь умер. В 1889 г. Массандровское имение Воронцовых вместе с недостроенным дворцом купили для императора Александра III. Через три года строительство дворца было завершено, но и Александру III пожить в нем не пришлось: в 1894 г. он скончался в Малом Ливадийском. Семья Николая II предпочитала проводить лето в Ливадийском дворце. В Массандру члены августейшей фамилии приезжали для того, чтобы прогуляться по парку.
Музей виноделия
Всемирно знаменитый винкомбинат «Массандра» занимает практически каждый клочок уникальных пахотных земель Большой Ялты — ведь все они обращены к солнцу. К западу от Ялты находятся земли совхоза-завода «Ливадия», а к востоку — совхоза-завода «Гурзуф». Есть хозяйства в Большой Алуште и Судакском районе.
Головной завод и выдолбленные в скалах уникальные подвалы, где происходит таинство созревания несравненных вин, находится над Массандровским парком. Они построены в 1894-1897 годах. Князь Л. С. Голицын, будучи главным виноделом Удельного ведомства в Крыму и на Кавказе, принимает решение о строительстве первого в России подземного винодельческого завода туннельного типа. После нескольких лет поисков строительство было начато именно в Массандре. С самого начала производство было поставлено на научную основу, тщательное изучение опыта ведущих европейских стран и тысячелетних традиций крымского виноделия.
Сегодня объединение производит около 40 сортов вин (из них 28 сортов всемирно известных марочных вин). В Массандре находится крупнейшая коллекция крымских вин. В настоящее время коллекционный фонд «Массандры» насчитывает около миллиона бутылок. Самый старый экспонат коллекции — Херес де ля Фронтера 1775 г.
Экскурсия заканчивается на набережной Ялты, где у вас будет свободное время. Вы сможете погулять по набережной, отдохнуть на пляже, пообедать в одном из многочисленных кафе, посетить вернисаж, аттракционы, мини-фуникулере и прочее. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи, объекты посещения
  • Услуги гида-переводчика
  • Личные расходы (сувениры, напитки, обед)
Начало
🚩 пл. Нахимова, Севастополь
Место завершения
🏁 По договоренности
Ода виноградной лозе: Массандра и музей виноделия.
Ода виноградной лозе: Массандра и музей виноделия.
Ода виноградной лозе: Массандра и музей виноделия.
Ода виноградной лозе: Массандра и музей виноделия.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Визит_Крым
Визит_Крым
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2 отзыва оставили туристы

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