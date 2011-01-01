Маршрут: Бухта Ласпи — Форосская церковь ⛪ — Ласточкино гнездо — морская прогулка 👣 в Ялту — набережная Ялты —Массандровский дворец — экскурсия ⛳ с посещением Музея виноделия, цеха выдержки вин — дегустация 9 образцов марочных вин.

Церковь Воскресения Христова

Высоко над Форосом на Красной скале, на высоте 427 м над уровнем моря 🌊 стоит церковь Воскресения Христова. Возведена она была в 1892 году в византийском стиле на деньги чайного магната Кузнецова. Построена она в память о событиях 1888 года на станции Борки, где потерпел крушение поезд царской семьи. Александр III и его близкие остались невредимы, и в честь этого события по всей России шли благодарственные молебны и возводились церкви. Проект храма Воскресения Христова был составлен в формах древнерусской архитектуры академиком Н. М. Чагиным. Для оформления интерьеров были приглашены известные живописцы А. Корзухин и К. Маковский.

Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 развития курорта Симеиз, основание которого относится к началу ХХ века.

Ласточкино гнездо

Во время экскурсии вы полюбуетесь со смотровой площадки нижней южнобережной дороги замком Ласточкино гнездо, всемирно известным памятником архитектуры, построенным по проекту архитектора А. В. Шервуда в 1911-1912гг. для немецкого барона Штейнгеля. Крохотный дворец стоит на одном из выступов мыса Ай-Тодор — отвесной скале Аврора, на краю 40-метрового обрыва.

В 1914 году в замке был открыт ресторан. Миниатюрный замок 🏰 перенес сильное землетрясение 1927 г. В 1970-х годах замок отреставрировали и укрепили бетоном. Сегодня в «Ласточкином гнезде» располагается одноименный ресторан. Знаменитый миниатюрный дворец является своеобразной визитной карточкой Крыма — вид его вдохновляет художников и фотографов, воссоздающих и запечатлевающих романтический пейзаж на фоне моря и скал.

Морская прогулка в Ялту

Путешествие от замка Ласточкино гнездо в Ялту продолжиться на катере. Во время этой экскурсии Вы познакомитесь с достопримечательностями 🏛️ Ялты — некоронованной столицей ⭐️ Крыма, одного из самых красивых 🤩 городов Европы, напоминающей своими природно-архитектурными очертаниями итальянский Неаполь.

Экскурсия заканчивается на набережной Ялты, где у вас будет свободное время. Вы сможете погулять по набережной, отдохнуть на пляже, пообедать в одном из многочисленных кафе, посетить вернисаж, аттракционы, мини-фуникулере и прочее.

Массандровский дворец

Поселок Массандра, расположенный в окрестностях Ялты, известен на весь мир не только своим винзаводом, но и великолепным дворцово-парковым ансамблем. В 1889 году земли в Массандре стали принадлежать российскому императору Александру III. Дворец в стиле эпохи Людовика XIII возведен по проекту архитекторов М. Е. Бушара и М. Е. Месмахера, который развил первоначальный замысел в сторону большей декоративности, добавив к средневековым и ренессансным элементам барочные детали. Массандровский дворец напоминает сказочный замок, фасады которого облицованы желтой декоративной плиткой и резными каменными украшениями. Дополняют впечатление от дворца разнообразные садовые скульптуры в придворной части парка.

Любопытна история дворца. Строить его начали в 1881 г. по заказу наследника губернатора — князя С. М. Воронцова, но год спустя князь умер. В 1889 г. Массандровское имение Воронцовых вместе с недостроенным дворцом купили для императора Александра III. Через три года строительство дворца было завершено, но и Александру III пожить в нем не пришлось: в 1894 г. он скончался в Малом Ливадийском. Семья Николая II предпочитала проводить лето в Ливадийском дворце. В Массандру члены августейшей фамилии приезжали для того, чтобы прогуляться по парку.

Музей виноделия

Всемирно знаменитый винкомбинат «Массандра» занимает практически каждый клочок уникальных пахотных земель Большой Ялты — ведь все они обращены к солнцу. К западу от Ялты находятся земли совхоза-завода «Ливадия», а к востоку — совхоза-завода «Гурзуф». Есть хозяйства в Большой Алуште и Судакском районе.

Головной завод и выдолбленные в скалах уникальные подвалы, где происходит таинство созревания несравненных вин, находится над Массандровским парком. Они построены в 1894-1897 годах. Князь Л. С. Голицын, будучи главным виноделом Удельного ведомства в Крыму и на Кавказе, принимает решение о строительстве первого в России подземного винодельческого завода туннельного типа. После нескольких лет поисков строительство было начато именно в Массандре. С самого начала производство было поставлено на научную основу, тщательное изучение опыта ведущих европейских стран и тысячелетних традиций крымского виноделия.

Сегодня объединение производит около 40 сортов вин (из них 28 сортов всемирно известных марочных вин). В Массандре находится крупнейшая коллекция крымских вин. В настоящее время коллекционный фонд «Массандры» насчитывает около миллиона бутылок. Самый старый экспонат коллекции — Херес де ля Фронтера 1775 г.

Экскурсия заканчивается на набережной Ялты, где у вас будет свободное время. Вы сможете погулять по набережной, отдохнуть на пляже, пообедать в одном из многочисленных кафе, посетить вернисаж, аттракционы, мини-фуникулере и прочее. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.