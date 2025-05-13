Сейчас в Севастополе в категории "Мангуп-Кале" можно забронировать 3 экскурсии от 2139 до 12 990 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5