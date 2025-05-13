Индивидуальная
до 3 чел.
Дорос - столица княжества Феодоро
Начало: Севастополь (кроме Северной стороны), Балаклава
Расписание: По договоренности
12 990 ₽ за всё до 3 чел.
-
7%
Групповая
до 17 чел.
Чудо-ослики Каралезской долины и другие сельские обитатели
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: четверг в 8:30
2139 ₽
2300 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Джип-тур в пещерный город Эски Кермен
Начало: Гостиница Севастополь, Проспект Нахимова 8 или Пло...
2200 ₽ за человека
- ГГригорий13 мая 2025Очень хорошая экскурсия! Получили большое удовольствие! Отдельное большое спасибо проводнику Василию! Человек работает с душой и полной самоотдачей!
