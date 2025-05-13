Мои заказы

Мангуп-Кале – экскурсии в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Мангуп-Кале» в Севастополе, цены от 2139 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Дорос - столица княжества Феодоро
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорос - столица княжества Феодоро
Начало: Севастополь (кроме Северной стороны), Балаклава
Расписание: По договоренности
12 990 ₽ за всё до 3 чел.
Чудо-ослики Каралезской долины и другие сельские обитатели
На автобусе
6 часов
-
7%
Групповая
до 17 чел.
Чудо-ослики Каралезской долины и другие сельские обитатели
Начало: Пл. Нахимова, слева от Городской Доски Почета
Расписание: четверг в 8:30
2139 ₽2300 ₽ за человека
Джип-тур в пещерный город Эски Кермен
Джиппинг
На автобусе
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Джип-тур в пещерный город Эски Кермен
Начало: Гостиница Севастополь, Проспект Нахимова 8 или Пло...
2200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    13 мая 2025
    Дорос - столица княжества Феодоро
    Очень хорошая экскурсия! Получили большое удовольствие! Отдельное большое спасибо проводнику Василию! Человек работает с душой и полной самоотдачей!
  • С
    Савченко
    13 мая 2025
    Дорос - столица княжества Феодоро
    Очень хорошая экскурсия! Получили большое удовольствие! Отдельное большое спасибо проводнику Василию! Человек работает с душой и полной самоотдачей!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Мангуп-Кале»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дорос - столица княжества Феодоро;
  2. Чудо-ослики Каралезской долины и другие сельские обитатели;
  3. Джип-тур в пещерный город Эски Кермен.
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ласточкино гнездо;
  2. Графская пристань;
  3. Мыс Фиолент;
  4. Ливадийский дворец;
  5. Херсонес Таврический;
  6. Крепость Чембало;
  7. Ай-Петри;
  8. Малахов Курган;
  9. Винзавод «Массандра»;
  10. Байдарская долина.
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в марте 2026
Сейчас в Севастополе в категории "Мангуп-Кале" можно забронировать 3 экскурсии от 2139 до 12 990 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
Забронируйте экскурсию в Севастополе на 2026 год по теме «Мангуп-Кале», 4 ⭐ отзыва, цены от 2139₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май