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Фиолент- земля Богов

5
4 отзыва
Василий Ш.
Василий Ш. – Гид из Севастополя
Фиолент- земля Богов
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Фиолент- земля Богов
Фиолент- земля Богов

Что вы увидите

  • Фиолент
  • скала Дракон
  • Свято-Георгиевский монастырь
  • пляж Баунти и Яшмовый
Мы увидим с высоты птичьего полёта пляж 🏖️ Баунти с бирюзовой водой, пройдем к смотровой на грот Дианы, спустимся на мыс Виноградный, где увидим древние пещеры, руины церкви и самое главное–скалу Дракон. Затем переедем на мыс Фиолент, с фантастическими видами на море 🌊, Яшмовый пляж 🏖️, мыс Айя и старинный Свято-Георгиевский монастырь, которому более 1100 лет. По древним преданиям именно сюда впервые ступил на крымскую землю Апостол Андрей Первозванный и именно здесь проходили первые проповеди Евангелия
Что входит
  • Услуги гида, транспорт, вода, чай, кофе, легкий перекус, салфетки влажные, антисептик, маски.
  • Wi-Fi без ограничений.
Начало
🚩 Забираю от места проживания туристов
Место завершения
🏁 Место проживания туристов или другое, по их желанию
Фиолент- земля Богов
Фиолент- земля Богов
Фиолент- земля Богов
Фиолент- земля Богов
Фиолент- земля Богов

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Василий Ш.
Василий Ш.
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4 отзыва оставили туристы

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