В любое время

Фиолент

Мы посетим на Фиолент — самое красивое побережье Севастопольской зоны, полюбуемся восхитительными пейзажами, побываем в Свято-Георгиевском монастыре, узнаем его многовековую историю. Познакомимся с древними мифами и легендами. Спустимся по каменной лестнице и искупаемся на знаменитом Яшмовом пляже.

Балаклава

Ну и как же без Балаклавы? Оказавшись у Балаклавской бухты, мы насладимся ее красотами, побываем на бывшем секретном объекте, осмотрим батарею Драпушко и руины древней генуэзской крепости. Сделаем прекрасные фотографии на фоне «озера-сердца» с бирюзовой водой.