Балаклавские панорамы и красоты побережья «Фиолент»

Мы посетим на Фиолент - самое красивое побережье Севастопольской зоны, полюбуемся восхитительными...

5
1 отзыв
Мы посетим на Фиолент — самое красивое побережье Севастопольской зоны, полюбуемся восхитительными пейзажами, побываем в Свято-Георгиевском монастыре, узнаем его многовековую историю.

Познакомимся с древними мифами и легендами.

Спустимся по каменной лестнице и искупаемся на знаменитом Яшмовом пляже.

Оказавшись у Балаклавской бухты, мы насладимся ее красотами, побываем на бывшем секретном объекте, осмотрим батарею Драпушко и руины древней генуэзской крепости.
Балаклавские панорамы и красоты побережья «Фиолент»
Балаклавские панорамы и красоты побережья «Фиолент»
Балаклавские панорамы и красоты побережья «Фиолент»
Балаклавские панорамы и красоты побережья «Фиолент»
Балаклавские панорамы и красоты побережья «Фиолент»
Балаклавские панорамы и красоты побережья «Фиолент»
Фиолент
Мы посетим на Фиолент — самое красивое побережье Севастопольской зоны, полюбуемся восхитительными пейзажами, побываем в Свято-Георгиевском монастыре, узнаем его многовековую историю. Познакомимся с древними мифами и легендами. Спустимся по каменной лестнице и искупаемся на знаменитом Яшмовом пляже.
Балаклава
Ну и как же без Балаклавы? Оказавшись у Балаклавской бухты, мы насладимся ее красотами, побываем на бывшем секретном объекте, осмотрим батарею Драпушко и руины древней генуэзской крепости. Сделаем прекрасные фотографии на фоне «озера-сердца» с бирюзовой водой.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Фиолент и Балаклава
6 100 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Катер (250р/чел)
  • Балаклавский подземный музейный комплекс (700р. /чел)
  • Обед (300р. /чел)
Место начала и завершения
Нахимова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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В любое время

Алена Н.
Алена Н.
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