Новый Херсонес – масштабный проект, призванный стать мировым центром притяжения туристов, включает пространства, посвященные христианству, античности, Византии, а также Крыму и Новороссии.
Описание экскурсииНа территории комплекса проводятся культурные мероприятия, включая спектакли и шествия, а недавно отреставрированный Владимирский собор восхищает великолепием своих мозаичных фресок, являясь выдающимся образцом искусства.
Ежедневно в 14:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Херсонес Таврический:
- Владимирский собор
- Новый Византийский комплекс
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Севастополь, Проспект Нахимова 8 или Площадь Нахимова (обязательно уточняйте!)
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
