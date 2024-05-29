1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Бахчисарай: историческое путешествие - Чуфут-Кале, монастыри и храмы
Исследуйте сокровища Бахчисарая: пещерный город, древние монастыри и уникальный Бисерный Храм
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«Особое место в списке интересных мест занимает Бисерный храм в Бахчисарае»
Расписание: Ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
1 800₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
«Потраченные калории на преодоление подъёма окупятся с лихвой - перед вами откроется потрясающая панорама с высшей точки этого горного массива и грандиозный масштаб каменного цветка – храма Солнца»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Легенды Храма Солнца
Начало: По договоренности
«Уж очень необычно выглядят скалы Тышлар, а в народе — Храм Солнца»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда29 мая 2024Чуфут Кале отлично, экскурсовод отдельное спасибо, выше всяких похвал. Во дворец не попали, реставрация, зачем везли-не понятно, подъехали, и обратно поехали.
- ЯЯна1 мая 2024И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид
- ИИрина29 сентября 2023Замечательные виды, прекрасная погода, хорошая компания
- ГГалина3 сентября 2023Все было великолепно!
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 980 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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