Храмы и соборы Севастополя с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Севастополе, цены от 980 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бахчисарай: Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Бисерный Храм, Качи-Кальон
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
46 отзывов
Бахчисарай: историческое путешествие - Чуфут-Кале, монастыри и храмы
Исследуйте сокровища Бахчисарая: пещерный город, древние монастыри и уникальный Бисерный Храм
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«Особое место в списке интересных мест занимает Бисерный храм в Бахчисарае»
Расписание: Ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
1 800 за человека
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
35 отзывов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Погрузитесь в атмосферу Крымских гор на экскурсии к Храму Солнца. Загадать желание, насладиться природой и вкусным обедом на вершине
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
«Потраченные калории на преодоление подъёма окупятся с лихвой - перед вами откроется потрясающая панорама с высшей точки этого горного массива и грандиозный масштаб каменного цветка – храма Солнца»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980 за человека
Легенды Храма Солнца
Индивидуальная
12 часов
Легенды Храма Солнца
Начало: По договоренности
«Уж очень необычно выглядят скалы Тышлар, а в народе — Храм Солнца»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Бахчисарай: Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Бисерный Храм, Качи-Кальон
    Чуфут Кале отлично, экскурсовод отдельное спасибо, выше всяких похвал. Во дворец не попали, реставрация, зачем везли-не понятно, подъехали, и обратно поехали.
  • Я
    Яна
    1 мая 2024
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид
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    и проводник, профессионал своего дело и великолепный повар, умеет подстраиваться под запросы гостей. Спасибо, всем участникам этого похода за чудесную компанию!

  • И
    Ирина
    29 сентября 2023
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    Замечательные виды, прекрасная погода, хорошая компания
  • Г
    Галина
    3 сентября 2023
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    Все было великолепно!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бахчисарай: Чуфут-Кале, Успенский монастырь, Бисерный Храм, Качи-Кальон
  2. Храм Солнца - место силы в Крымских горах
  3. Легенды Храма Солнца
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Сапун
  2. Херсонес Таврический
  3. Мыс Фиолент
  4. Пещеры «Таврида»
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 980 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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