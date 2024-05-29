читать дальше и проводник, профессионал своего дело и великолепный повар, умеет подстраиваться под запросы гостей. Спасибо, всем участникам этого похода за чудесную компанию!

И хлеб, и зрелище! На этой экскурсии было все! Прекрасная, интересная, увлекательная, захватывающая и видовая экскурсия. Алексей - потрясающий гид