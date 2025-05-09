Инкерман — это и красота и история. Это и дегустация 10 лучших образцов вина. Приятная, расслабляющая, легкая экскурсия, для взрослых. Это живописные виды на Севастопольскую бухту, такой, какой ее увидела сама императрица. Дегустация вин, одного из лучших винодельческих предприятий. Тайны его подвалов и вин.
Описание экскурсии
Инкерман — город в городеИменно здесь начинал свое зарождение Херсонес и Севастополь Каменоломни, на которых велась добыча камня для белокаменного Севастополя. Об этом свидетельствует монастырь, находящий здесь. Один из древних внутрискальных монастырей, со своей историей. рассказ о его посетителях, среди которых будете и Вы. Крепость Каламита, и вид на бухту. Винные подвалы Инкермана раскроют свои ароматы Важная информация: Накануне экскурсии мы свяжемся с вами, для внесения предоплаты на сайте, а также для уточнения деталей по организации текущей поездки
Каждый день в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионно-транспортное сопровождение по всему маршруту
Что не входит в цену
- Входные билеты на экскурсию в винные подвалы и дегустацию (1200 руб)
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Накануне экскурсии мы свяжемся с вами
- Для внесения предоплаты на сайте
- А также для уточнения деталей по организации текущей поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Крепость -очень познавательно, красивые виды, интересная история крепости и монастыря. На заводе показали, рассказали, водили почти везде. Экскурсионное сопровождение прекрасное, спасибо. Транспорт не очень, но это поправимо. Пять звезд
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Н
Сама экскурсия на завод не очень, разочаровала, да и вина на дегустацию предоставили совершенно отвратительные, но это недостаток администрации завода, а не экскурсовода.
Всё остальное понравилось: и в монастырь экскурсия, и в крепость
Всё остальное понравилось: и в монастырь экскурсия, и в крепость
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Г
Замечательная экскурсия, гид великолепный, отвечает на все вопросы, отлично знает не только информацию по экскурсии, но и другие регионы Крыма. Никаких замечаний! Всё замечательно! Экскурсия удалась на 5 с плюсом!!!
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Н
Экскурсия замечательная. Особая благодарность Светлане за интересный рассказ о Севастополе, исторических достопримечательностях и за душевный прием гостей Крыма.
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Л
Великолепная экскурсия! Гид -знаток своего дела, очень грамотный, интересный рассказчик! Очень понравилось! Оценка 5+++
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Е
Прекрасная экскурсия, интересный рассказ, как и в процессе поездки и в монастыре, так и на заводе
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