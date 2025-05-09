Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Инкерман — это и красота и история. Это и дегустация 10 лучших образцов вина. Приятная, расслабляющая, легкая экскурсия, для взрослых. Это живописные виды на Севастопольскую бухту, такой, какой ее увидела сама императрица. Дегустация вин, одного из лучших винодельческих предприятий. Тайны его подвалов и вин. 4.7 12 отзывов

Светлана Ваш гид в Севастополе Задать вопрос Групповая экскурсия -10% 1700 ₽ выгода 170 ₽ 1530 ₽ за человека 4.7 12 отзывов 4 часа 1-18 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Инкерман — город в городе Именно здесь начинал свое зарождение Херсонес и Севастополь Каменоломни, на которых велась добыча камня для белокаменного Севастополя. Об этом свидетельствует монастырь, находящий здесь. Один из древних внутрискальных монастырей, со своей историей. рассказ о его посетителях, среди которых будете и Вы. Крепость Каламита, и вид на бухту. Винные подвалы Инкермана раскроют свои ароматы Важная информация: Накануне экскурсии мы свяжемся с вами, для внесения предоплаты на сайте, а также для уточнения деталей по организации текущей поездки

Каждый день в 13:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Экскурсионно-транспортное сопровождение по всему маршруту Что не входит в цену Входные билеты на экскурсию в винные подвалы и дегустацию (1200 руб) Место начала и завершения? Пл. Нахимова Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 13:00 Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек. Важная информация Накануне экскурсии мы свяжемся с вами

Для внесения предоплаты на сайте

А также для уточнения деталей по организации текущей поездки Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.