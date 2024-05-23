А Антон Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия Прекрасная экскурсия! Интересный экскурсовод Елена! Рекомендую!!! Особенно посещение Массандры!!!

Г Грошкова Насыщенный день: лучшие места Севастополя За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!

Н Наталия Инкерман - Крепость и дегутация Сама экскурсия на завод не очень, разочаровала, да и вина на дегустацию предоставили совершенно отвратительные, но это недостаток администрации завода, а не экскурсовода. Всё остальное понравилось: и в монастырь экскурсия, и в крепость

Ю Юлия Насыщенный день: лучшие места Севастополя Благодарим Светлану за интересную и познавательную экскурсию! За дружелюбную и весёлую атмосферу! Мы были впечатлены красотами Севастополя! Обязательно вернёмся вновь!

А Анна Насыщенный день: лучшие места Севастополя Все прощло замечательно! У нас был индивидуальный тур -лучшие места Севастополя!Наш гид Светлана -замечательный человек и очень интересный экскурсовод! Информация и места посещения корректировали по нашим интересам и временному режиму! Очень довольна отдыхом! Благодарю и рекомендую!

Д Дарья Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия Все очень понравилось!!! Маршрут и экскурсовод супер! Мы очень довольны! Спасибо!

А Алексей Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин читать дальше «Массандра» (рекомендовал бы участникам плотно позавтракать, если планируете пойти на дегустацию вин 😉), посетили одноименный дворец и даже успели на морскую прогулку на катере до замка «Ласточкино гнездо»! Спасибо организаторам, экскурсоводу Виктории и водителю Александру 👍 Отличная экскурсия, все понравилось! Путешествие на комфортабельном микроавтобусе, по пути узнали много нового и интересного от нашего экскурсовода, побывали на винзаводе