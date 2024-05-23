Экскурсии на винодельни и виноградники в Севастополе

Найдено 5 экскурсий в категории «Винодельни» в Севастополе, цены от 999 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма
Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«Голицын, будучи главным виноделом Удельного ведомства в Крыму и на Кавказе, принимает решение о строительстве первого в России подземного винодельческого завода туннельного типа»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000 за человека
Насыщенный день: лучшие места Севастополя
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Насыщенный день в Севастополе: история, природа и вино
Ваш персональный путеводитель по историческим сокровищам Севастополя: от древности до наших дней
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
«Для желающих — посещение винодельни и дегустация»
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 900 за всё до 5 чел.
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«Виноградники всей сети раскинулись от скал южного побережья до восточных окраин близ Судака»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100 за человека
Инкерман - Крепость и дегутация
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия в Инкерман: Крепость и дегустация вин
Погрузитесь в атмосферу древнего Инкермана, узнайте тайны его крепости и насладитесь дегустацией лучших вин. Идеальный выбор для взрослых туристов
Начало: Пл. Нахимова
«Дегустация вин, одного из лучших винодельческих предприятий»
Расписание: Каждый день в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
999 за человека
Балаклава, Фиолент - крымские фьорды
Индивидуальная
6 часов
Балаклава, Фиолент - крымские фьорды
Начало: Площадь Ушакова
«После насыщенного дня приглашаю вас в старейшую Чебуречную Балаклавы отведать блюда крымской кухни или посетить самую современную винодельню Крыма "Золотая Балка" с дегустацией или без»
Расписание: Каждый день с 8.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 400 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    23 мая 2024
    Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
    Прекрасная экскурсия! Интересный экскурсовод Елена! Рекомендую!!! Особенно посещение Массандры!!!
  • Г
    Грошкова
    16 мая 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!
  • Н
    Наталия
    2 мая 2024
    Инкерман - Крепость и дегутация
    Сама экскурсия на завод не очень, разочаровала, да и вина на дегустацию предоставили совершенно отвратительные, но это недостаток администрации завода, а не экскурсовода. Всё остальное понравилось: и в монастырь экскурсия, и в крепость
  • Ю
    Юлия
    19 февраля 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    Благодарим Светлану за интересную и познавательную экскурсию! За дружелюбную и весёлую атмосферу! Мы были впечатлены красотами Севастополя! Обязательно вернёмся вновь!
  • А
    Анна
    11 февраля 2024
    Насыщенный день: лучшие места Севастополя
    Все прощло замечательно! У нас был индивидуальный тур -лучшие места Севастополя!Наш гид Светлана -замечательный человек и очень интересный экскурсовод! Информация и места посещения корректировали по нашим интересам и временному режиму! Очень довольна отдыхом! Благодарю и рекомендую!
  • Д
    Дарья
    13 ноября 2023
    Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
    Все очень понравилось!!! Маршрут и экскурсовод супер! Мы очень довольны! Спасибо!
  • А
    Алексей
    23 августа 2023
    Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
    Отличная экскурсия, все понравилось! Путешествие на комфортабельном микроавтобусе, по пути узнали много нового и интересного от нашего экскурсовода, побывали на винзаводе
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    «Массандра» (рекомендовал бы участникам плотно позавтракать, если планируете пойти на дегустацию вин 😉), посетили одноименный дворец и даже успели на морскую прогулку на катере до замка «Ласточкино гнездо»! Спасибо организаторам, экскурсоводу Виктории и водителю Александру 👍

  • И
    Ирина
    7 августа 2021
    Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
    Инкерман с дегустацией понравился!!! Очень жарко, наверное, осенью или весной будет комфортно. На монастырь мало времени. Пробки на выезд из города ужасные. Гид Влад стильный (своеобразный) - понравился.

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Винодельни»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
  2. Насыщенный день: лучшие места Севастополя
  3. Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
  4. Инкерман - Крепость и дегутация
  5. Балаклава, Фиолент - крымские фьорды
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Сапун
  2. Херсонес Таврический
  3. Мыс Фиолент
  4. Пещеры «Таврида»
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Винодельни" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 999 до 11 400. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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