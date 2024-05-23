1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма
Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«Голицын, будучи главным виноделом Удельного ведомства в Крыму и на Кавказе, принимает решение о строительстве первого в России подземного винодельческого завода туннельного типа»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Насыщенный день в Севастополе: история, природа и вино
Ваш персональный путеводитель по историческим сокровищам Севастополя: от древности до наших дней
Начало: Пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
«Для желающих — посещение винодельни и дегустация»
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«Виноградники всей сети раскинулись от скал южного побережья до восточных окраин близ Судака»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия в Инкерман: Крепость и дегустация вин
Погрузитесь в атмосферу древнего Инкермана, узнайте тайны его крепости и насладитесь дегустацией лучших вин. Идеальный выбор для взрослых туристов
Начало: Пл. Нахимова
«Дегустация вин, одного из лучших винодельческих предприятий»
Расписание: Каждый день в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
999₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Балаклава, Фиолент - крымские фьорды
Начало: Площадь Ушакова
«После насыщенного дня приглашаю вас в старейшую Чебуречную Балаклавы отведать блюда крымской кухни или посетить самую современную винодельню Крыма "Золотая Балка" с дегустацией или без»
Расписание: Каждый день с 8.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 400₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон23 мая 2024Прекрасная экскурсия! Интересный экскурсовод Елена! Рекомендую!!! Особенно посещение Массандры!!!
- ГГрошкова16 мая 2024За день сложно посетить Все достопримечательности Севастополя, но Наш экскурсовод Павел замечательно рассказал об истории города, самых важных его событиях, увлекательно и со знанием дела! Обязательно продолжим познавать историю города и Крыма с этим экскурсоводом! Спасибо Павел!
- ННаталия2 мая 2024Сама экскурсия на завод не очень, разочаровала, да и вина на дегустацию предоставили совершенно отвратительные, но это недостаток администрации завода, а не экскурсовода. Всё остальное понравилось: и в монастырь экскурсия, и в крепость
- ЮЮлия19 февраля 2024Благодарим Светлану за интересную и познавательную экскурсию! За дружелюбную и весёлую атмосферу! Мы были впечатлены красотами Севастополя! Обязательно вернёмся вновь!
- ААнна11 февраля 2024Все прощло замечательно! У нас был индивидуальный тур -лучшие места Севастополя!Наш гид Светлана -замечательный человек и очень интересный экскурсовод! Информация и места посещения корректировали по нашим интересам и временному режиму! Очень довольна отдыхом! Благодарю и рекомендую!
- ДДарья13 ноября 2023Все очень понравилось!!! Маршрут и экскурсовод супер! Мы очень довольны! Спасибо!
- ААлексей23 августа 2023Отличная экскурсия, все понравилось! Путешествие на комфортабельном микроавтобусе, по пути узнали много нового и интересного от нашего экскурсовода, побывали на винзаводе
- ИИрина7 августа 2021Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных винИнкерман с дегустацией понравился!!! Очень жарко, наверное, осенью или весной будет комфортно. На монастырь мало времени. Пробки на выезд из города ужасные. Гид Влад стильный (своеобразный) - понравился.
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Винодельни»
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Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
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