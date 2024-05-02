1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Крым - жемчужина царской короны: экскурсия из Севастополя
Увлекательное путешествие из Севастополя в Ялту по дворцово-парковым комплексам. Окунитесь в атмосферу царской роскоши и красоты Крыма
Начало: Место проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Инкерман: путешествие к крепости и монастырю Святого Климента
Погрузитесь в историю Крыма, посетив крепость Каламита и древний монастырь Святого Климента в Севастополе
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно в 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия в Инкерман: Крепость и дегустация вин
Погрузитесь в атмосферу древнего Инкермана, узнайте тайны его крепости и насладитесь дегустацией лучших вин. Идеальный выбор для взрослых туристов
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Каждый день в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
999₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю
Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом
Начало: Ваше место проживания
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 990₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь в Севастополе
Погрузитесь в мир виноделия на экскурсии по Инкерманскому заводу и историческому монастырю. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно с 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Севастополь - по морю и по суше
Начало: Ваше место проживания в черте города Севастополя
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 12 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия2 мая 2024Сама экскурсия на завод не очень, разочаровала, да и вина на дегустацию предоставили совершенно отвратительные, но это недостаток администрации завода, а не экскурсовода. Всё остальное понравилось: и в монастырь экскурсия, и в крепость
- ЭЭлина8 января 2024Замечательный экскурсовод Роман. Человек со своей точкой зрения и настоящий Крымчанин. Интересно, не навязчиво. Для такой небольшой экскурсии все хорошо.
- ННаталья7 января 2024Отличная поездка, очень интересная экскурсия, впечатлений масса. Погрузились в историю крепости, наполнились сильнейшей энергетикой монастыря.
- ВВенера12 сентября 2023Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней ГераклеиПрекрасная задумка, увидели все части города Севастополь за одну поездку, перед нами открылись красивые виды, музеи, интересный рассказ. Девушка экскурсовод
- ННаталья6 сентября 2023Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней ГераклеиВеликолепный гид, отличная экскурсия по красивейшим местам, интереснейший рассказ. Всё отлично! Рекомендую!!!
- ААлина3 сентября 2023Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней ГераклеиВсе прошло отлично. Места потрясающие. Много всего узнали. Особенно понравились музей подводных ледокол и город Херсонес. Рекомендую, не пожалеете)
- ССветлана25 августа 2023Личный гид к Вам в авто - Тайны Инкерманских подваловЭкскурсия впечатляет, мужской монастырь в скале, завод вин Инкерман, всё очень интересно. Хороший гид Сергей Иванович, пока ехали до Инкерман рассказал очень много интересного. Видно что человек очень много знает и с увлечением рассказывает! Спасибо большое, очень хорошо провели время.
- ООксана20 августа 2023Личный гид к Вам в авто - Тайны Инкерманских подваловУвидели много интересных мест пока ехали к храмам и заводу Инкерман, рассказ экскурсовода очень познавательный и интересный
- ИИрина7 августа 2021Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных винИнкерман с дегустацией понравился!!! Очень жарко, наверное, осенью или весной будет комфортно. На монастырь мало времени. Пробки на выезд из города ужасные. Гид Влад стильный (своеобразный) - понравился.
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Инкерман»
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