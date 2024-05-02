Н Наталия Инкерман - Крепость и дегутация Сама экскурсия на завод не очень, разочаровала, да и вина на дегустацию предоставили совершенно отвратительные, но это недостаток администрации завода, а не экскурсовода. Всё остальное понравилось: и в монастырь экскурсия, и в крепость

Э Элина Инкерман: крепость и монастырь читать дальше Рекомендую!!!!! Понравилось даже сыну, который живет в Севастополе уже три года и не очень хотел ехать на экскурсию, но получил позитивные впечатления!!! Замечательный экскурсовод Роман. Человек со своей точкой зрения и настоящий Крымчанин. Интересно, не навязчиво. Для такой небольшой экскурсии все хорошо.

Н Наталья Инкерман: крепость и монастырь Отличная поездка, очень интересная экскурсия, впечатлений масса. Погрузились в историю крепости, наполнились сильнейшей энергетикой монастыря.

В Венера Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи читать дальше очень приятная и внимательная. Единственный минус который подпортил впечатление, это украинская версия истории о князе Владимире. Мы, к сожалению, забыли остановиться у его памятника и слушали о нем в авто, в том числе как он убивал младенцев (подчеркивалось) при взятии городов. После этого слушали не так воодушевленно. Аттестация нужна 100% Прекрасная задумка, увидели все части города Севастополь за одну поездку, перед нами открылись красивые виды, музеи, интересный рассказ. Девушка экскурсовод

Н Наталья Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи Великолепный гид, отличная экскурсия по красивейшим местам, интереснейший рассказ. Всё отлично! Рекомендую!!!

А Алина Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи Все прошло отлично. Места потрясающие. Много всего узнали. Особенно понравились музей подводных ледокол и город Херсонес. Рекомендую, не пожалеете)

С Светлана Личный гид к Вам в авто - Тайны Инкерманских подвалов Экскурсия впечатляет, мужской монастырь в скале, завод вин Инкерман, всё очень интересно. Хороший гид Сергей Иванович, пока ехали до Инкерман рассказал очень много интересного. Видно что человек очень много знает и с увлечением рассказывает! Спасибо большое, очень хорошо провели время.

О Оксана Личный гид к Вам в авто - Тайны Инкерманских подвалов Увидели много интересных мест пока ехали к храмам и заводу Инкерман, рассказ экскурсовода очень познавательный и интересный