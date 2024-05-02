Экскурсии в Инкерман из Севастополя

Найдено 6 экскурсий в категории «Инкерман» в Севастополе, цены от 999 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Крым - жемчужина царской короны
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Крым - жемчужина царской короны: экскурсия из Севастополя
Увлекательное путешествие из Севастополя в Ялту по дворцово-парковым комплексам. Окунитесь в атмосферу царской роскоши и красоты Крыма
Начало: Место проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900 за всё до 7 чел.
Инкерман: крепость и монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
5 отзывов
Инкерман: путешествие к крепости и монастырю Святого Климента
Погрузитесь в историю Крыма, посетив крепость Каламита и древний монастырь Святого Климента в Севастополе
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно в 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300 за человека
Инкерман - Крепость и дегутация
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия в Инкерман: Крепость и дегустация вин
Погрузитесь в атмосферу древнего Инкермана, узнайте тайны его крепости и насладитесь дегустацией лучших вин. Идеальный выбор для взрослых туристов
Начало: Пл. Нахимова
Расписание: Каждый день в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
999 за человека
Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II
Индивидуальная
8 часов
Путь императрицы: историческое путешествие по Севастополю
Погрузитесь в историю Севастополя, следуя шагами Екатерины Великой и Потемкина, с уникальными видами и эксклюзивным маршрутом
Начало: Ваше место проживания
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 990 за всё до 6 чел.
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь в Севастополе
Погрузитесь в мир виноделия на экскурсии по Инкерманскому заводу и историческому монастырю. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
Расписание: Ежедневно с 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300 за человека
Севастополь - по морю и по суше
Индивидуальная
7 часов
Севастополь - по морю и по суше
Начало: Ваше место проживания в черте города Севастополя
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 12 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    2 мая 2024
    Инкерман - Крепость и дегутация
    Сама экскурсия на завод не очень, разочаровала, да и вина на дегустацию предоставили совершенно отвратительные, но это недостаток администрации завода, а не экскурсовода. Всё остальное понравилось: и в монастырь экскурсия, и в крепость
  • Э
    Элина
    8 января 2024
    Инкерман: крепость и монастырь
    Замечательный экскурсовод Роман. Человек со своей точкой зрения и настоящий Крымчанин. Интересно, не навязчиво. Для такой небольшой экскурсии все хорошо.
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    Рекомендую!!!!! Понравилось даже сыну, который живет в Севастополе уже три года и не очень хотел ехать на экскурсию, но получил позитивные впечатления!!!

  • Н
    Наталья
    7 января 2024
    Инкерман: крепость и монастырь
    Отличная поездка, очень интересная экскурсия, впечатлений масса. Погрузились в историю крепости, наполнились сильнейшей энергетикой монастыря.
  • В
    Венера
    12 сентября 2023
    Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
    Прекрасная задумка, увидели все части города Севастополь за одну поездку, перед нами открылись красивые виды, музеи, интересный рассказ. Девушка экскурсовод
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    очень приятная и внимательная. Единственный минус который подпортил впечатление, это украинская версия истории о князе Владимире. Мы, к сожалению, забыли остановиться у его памятника и слушали о нем в авто, в том числе как он убивал младенцев (подчеркивалось) при взятии городов. После этого слушали не так воодушевленно. Аттестация нужна 100%

  • Н
    Наталья
    6 сентября 2023
    Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
    Великолепный гид, отличная экскурсия по красивейшим местам, интереснейший рассказ. Всё отлично! Рекомендую!!!
  • А
    Алина
    3 сентября 2023
    Херсонес, Фиолент, Балаклава и Инкерман - берега древней Гераклеи
    Все прошло отлично. Места потрясающие. Много всего узнали. Особенно понравились музей подводных ледокол и город Херсонес. Рекомендую, не пожалеете)
  • С
    Светлана
    25 августа 2023
    Личный гид к Вам в авто - Тайны Инкерманских подвалов
    Экскурсия впечатляет, мужской монастырь в скале, завод вин Инкерман, всё очень интересно. Хороший гид Сергей Иванович, пока ехали до Инкерман рассказал очень много интересного. Видно что человек очень много знает и с увлечением рассказывает! Спасибо большое, очень хорошо провели время.
  • О
    Оксана
    20 августа 2023
    Личный гид к Вам в авто - Тайны Инкерманских подвалов
    Увидели много интересных мест пока ехали к храмам и заводу Инкерман, рассказ экскурсовода очень познавательный и интересный
  • И
    Ирина
    7 августа 2021
    Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
    Инкерман с дегустацией понравился!!! Очень жарко, наверное, осенью или весной будет комфортно. На монастырь мало времени. Пробки на выезд из города ужасные. Гид Влад стильный (своеобразный) - понравился.

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Инкерман»

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  4. Путь императрицы: Севастополь глазами Екатерины II
  5. Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь
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  8. Чатыр-Даг
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  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Инкерман" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 999 до 12 600. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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