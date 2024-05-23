Гастрономические экскурсии Севастополя

Найдено 9 экскурсий в категории «Гастрономические» в Севастополе, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма
Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«Маршрут: Бухта Ласпи — Форосская церковь — Ласточкино гнездо — морская прогулка в Ялту — набережная Ялты —Массандровский дворец — экскурсия с посещением Музея виноделия, цеха выдержки вин — дегустация 9 образцов марочных вин»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000 за человека
Прекрасны вы, брега Тавриды
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
«Обед в Балаклаве, на Ваш выбор: могу порекомендовать наиболее вкусные места, а можете выбрать ресторан на берегу моря»
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900 за всё до 6 чел.
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Откройте для себя сердце Крыма с нашим гидом. Посетите Ханский дворец и насладитесь местной кухней и ароматным кофе
Начало: В любом удобном месте
«Восточный танец и бесплатная дегустация кофе со сладостями»
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
950 за человека
Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства
Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец
Начало: Место вашего проживания в переделах города
«, • сувениры, • обед от 800 руб»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900 за всё до 5 чел.
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«В его состав входит головное предприятие на улице Винодела Егорова, где проводятся дегустации и экскурсии, и девять дочерних фабрик»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100 за человека
Бахчисарай - восточные сказки народов Крыма
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Бахчисарай: восточные сказки народов Крыма, Чуфут Кале и Ханский дворец
Погрузитесь в историю и культуру Крыма, посетив Ханский дворец, Чуфут Кале и Свято Успенский монастырь
Начало: Пл. Нахимова
«Так же, гастрономический рай в восточном ресторане»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 400 за человека
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
«У подножия Чуфут-Кале вы сможете поужинать и попробовать различные блюда национальной кухни, узнать о кулинарном искусстве и местных традициях»
Расписание: 8-30 среда пятница воскресенье
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 650 за человека
Очей очарованье
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
2 отзыва
Очей очарованье: экскурсия по Южному берегу Крыма
Путешествие по Южному берегу Крыма включает посещение церкви Воскресения Христова, замка Ласточкино гнездо, Ласпинского перевала и дегустацию вин
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«Также мы совершим небольшую морскую прогулку и побываем на дегустации массандровских вин»
Расписание: Ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000 за человека
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь в Севастополе
Погрузитесь в мир виноделия на экскурсии по Инкерманскому заводу и историческому монастырю. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
«Дегустация 8-ми лучших вин завода»
Расписание: Ежедневно с 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    23 мая 2024
    Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
    Прекрасная экскурсия! Интересный экскурсовод Елена! Рекомендую!!! Особенно посещение Массандры!!!
  • З
    Зайцева
    9 марта 2024
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Несмотря на небольшой дождь, который придавал особую пикантность этому путешествию, делая краски окружающей природы более яркими, путешествие очень понравилось! Впервые
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    мы с коллегами так отмечали 8 Марта: Ласточкино гнездо, Массандра с дегустацией вин и конечно прогулка по набережной теплой Ялты. Отдельная благодарность нашему гиду - Светлане, которая с увлекательным очарованием и нотками юмора рассказывала нам о достопримечательностями и с комфортом провезла на машине. Оренбург (нас четверо) рекомендует эту экскурсию!!!

  • Д
    Дарья
    13 ноября 2023
    Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
    Все очень понравилось!!! Маршрут и экскурсовод супер! Мы очень довольны! Спасибо!
  • Е
    Елена
    8 ноября 2023
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Посетили замечательные уголки Крыма, которые возможно увидеть только при наличии личного транспорта: Байдарский перевал, церковь Воскресения Христова, винзавод «Массандра». Удобный
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    транспорт, хороший водитель-экскурсовод, интересно и увлекательно провел экскурсию. Впервые встретили профессионала, сочетающего мастерство вождения и экскурсовода. Благодаря Светлане наш день прошел насыщенно и приятно👍

  • Е
    Елена
    28 сентября 2023
    Бахчисарай - восточные сказки народов Крыма
    Прекрасный пещерный город. Также впечатлил бисерный дворец. Все было чудесно
  • С
    Соловей
    23 сентября 2023
    Бахчисарай - восточные сказки народов Крыма
    Очень понравилось! Классный экскурсовод, отличная машина, все на высшем уровне… рекомендую!
  • С
    Светлана
    18 сентября 2023
    «Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустацией
    Экскурсия очень понравилась. Я действительно отдохнула. Переходы были не сложные и на конец экскурсии я была бодра и весела. На
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    заводе,, Массандра’’ была очень интересная экскурсия с дегустацией. Я купила 4 и 9 вино. В подвалах Массандры, тёплая одежда не понадобилась. Обязательно прокатитесь на теплоходе и посмотрите на,, Ласточкино гнездо ‘’ с воды. Время на покушать, нам дали перед прогулкой на теплоходе. Я брала с собой, села на лавочку возле пристани и перекусила, наслаждаясь морем

  • Н
    Наталья
    10 сентября 2023
    Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
    Понравилось все!!! Борис - прекрасный гид, глубоко знающий предме8т, стремятся за короткое время экскурсии дать максимум сведений об истории, географии,
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    этнографии не только по маршруту экскурсии, но и вообще о Крыме. Крепость Чуфут-кале просто потрясает своим величеством и древности, Успенский монастырь - необыкновенной красотой, Бисерный храм - это вообще что-то невообразимое!!! Огромное спасибо за экскурсию!

  • А
    Алексей
    23 августа 2023
    Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
    Отличная экскурсия, все понравилось! Путешествие на комфортабельном микроавтобусе, по пути узнали много нового и интересного от нашего экскурсовода, побывали на винзаводе
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    «Массандра» (рекомендовал бы участникам плотно позавтракать, если планируете пойти на дегустацию вин 😉), посетили одноименный дворец и даже успели на морскую прогулку на катере до замка «Ласточкино гнездо»! Спасибо организаторам, экскурсоводу Виктории и водителю Александру 👍

  • И
    Ирина
    22 июля 2023
    Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
    Все отлично. Гид-замечательный мужчина

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Ода виноградной лозе: Массандра и Музей виноделия
  2. Прекрасны вы, брега Тавриды
  3. Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
  4. Бахчисарай: путешествие в Крымское ханство
  5. Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гора Сапун
  2. Херсонес Таврический
  3. Мыс Фиолент
  4. Пещеры «Таврида»
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 950 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Севастополя, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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