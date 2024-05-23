1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Экскурсия по Массандре и Музею виноделия: путешествие и вкус Крыма
Откройте мир виноделия Крыма, погрузитесь в историю Массандры и насладитесь уникальными винами на дегустации
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«Маршрут: Бухта Ласпи — Форосская церковь — Ласточкино гнездо — морская прогулка в Ялту — набережная Ялты —Массандровский дворец — экскурсия с посещением Музея виноделия, цеха выдержки вин — дегустация 9 образцов марочных вин»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 8.30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
«Обед в Балаклаве, на Ваш выбор: могу порекомендовать наиболее вкусные места, а можете выбрать ресторан на берегу моря»
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Откройте для себя сердце Крыма с нашим гидом. Посетите Ханский дворец и насладитесь местной кухней и ароматным кофе
Начало: В любом удобном месте
«Восточный танец и бесплатная дегустация кофе со сладостями»
Расписание: ежедневно 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
950₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Бахчисарай из Севастополя: путешествие в историю Крымского ханства
Погрузитесь в атмосферу Крымского ханства, исследуя древние пещерные города и Ханский дворец
Начало: Место вашего проживания в переделах города
«, • сувениры, • обед от 800 руб»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«В его состав входит головное предприятие на улице Винодела Егорова, где проводятся дегустации и экскурсии, и девять дочерних фабрик»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100₽ за человека
Групповая
8 часов
Бахчисарай: восточные сказки народов Крыма, Чуфут Кале и Ханский дворец
Погрузитесь в историю и культуру Крыма, посетив Ханский дворец, Чуфут Кале и Свято Успенский монастырь
Начало: Пл. Нахимова
«Так же, гастрономический рай в восточном ресторане»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 400₽ за человека
Групповая
7 часов
Турне «В гостях у восточной сказки - Бахчисарай»
Путешествие через Инкерманскую, Бельбекскую и Качинскую долины к древнему городу Бахчисараю, бывшей столице крымских ханов
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
«У подножия Чуфут-Кале вы сможете поужинать и попробовать различные блюда национальной кухни, узнать о кулинарном искусстве и местных традициях»
Расписание: 8-30 среда пятница воскресенье
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 650₽ за человека
Групповая
9 часов
Очей очарованье: экскурсия по Южному берегу Крыма
Путешествие по Южному берегу Крыма включает посещение церкви Воскресения Христова, замка Ласточкино гнездо, Ласпинского перевала и дегустацию вин
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«Также мы совершим небольшую морскую прогулку и побываем на дегустации массандровских вин»
Расписание: Ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь в Севастополе
Погрузитесь в мир виноделия на экскурсии по Инкерманскому заводу и историческому монастырю. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
«Дегустация 8-ми лучших вин завода»
Расписание: Ежедневно с 13:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон23 мая 2024Прекрасная экскурсия! Интересный экскурсовод Елена! Рекомендую!!! Особенно посещение Массандры!!!
- ЗЗайцева9 марта 2024«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустациейНесмотря на небольшой дождь, который придавал особую пикантность этому путешествию, делая краски окружающей природы более яркими, путешествие очень понравилось! Впервые
- ДДарья13 ноября 2023Все очень понравилось!!! Маршрут и экскурсовод супер! Мы очень довольны! Спасибо!
- ЕЕлена8 ноября 2023«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустациейПосетили замечательные уголки Крыма, которые возможно увидеть только при наличии личного транспорта: Байдарский перевал, церковь Воскресения Христова, винзавод «Массандра». Удобный
- ЕЕлена28 сентября 2023Прекрасный пещерный город. Также впечатлил бисерный дворец. Все было чудесно
- ССоловей23 сентября 2023Очень понравилось! Классный экскурсовод, отличная машина, все на высшем уровне… рекомендую!
- ССветлана18 сентября 2023«Пьянящий Крыма аромат» - поездка в Ялту с дегустациейЭкскурсия очень понравилась. Я действительно отдохнула. Переходы были не сложные и на конец экскурсии я была бодра и весела. На
- ННаталья10 сентября 2023Понравилось все!!! Борис - прекрасный гид, глубоко знающий предме8т, стремятся за короткое время экскурсии дать максимум сведений об истории, географии,
- ААлексей23 августа 2023Отличная экскурсия, все понравилось! Путешествие на комфортабельном микроавтобусе, по пути узнали много нового и интересного от нашего экскурсовода, побывали на винзаводе
- ИИрина22 июля 2023Все отлично. Гид-замечательный мужчина
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Севастополе в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 950 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Севастополя, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024