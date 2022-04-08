Судак. Новый Свет

Судак - страна солнца

Групповая
Судак — страна солнца.

Древний город-легенда с былых времен человечества знаменит Генуэзской крепостью, расположенной на коралловом рифе – единственный памятник в Крыму, охраняемый ЮНЕСКО.

Крепостная стена с 14 башнями, Консульский замок, Девичья башня на вершине горы навсегда останутся в вашей копилке крымских впечатлений.
Судак. Новый Свет
Судак. Новый Свет
Судак. Новый Свет
Судак. Новый Свет
Судак. Новый Свет
Судак. Новый Свет
Судак. Новый Свет

Что вас ожидает 🤩

  • Судак
  • Генуэзская крепость – Национальный памятник, охраняемый ЮНЕСКО
  • Рыцарские бои (по расписанию)
  • Поселок Новый Свет
  • Тропа Голицына
  • Гроты Шаляпина и Сквозной
  • Голубая, Синяя и Зеленая бухты
  • Мыс Караул-Оба
  • Фирменный магазин шампанских вин
Зебра рекомендует!

Что вас ждет

Самый популярный курорт Крыма,горячо любимый туристами за уникальный климат,чистое море и потрясающие виды!
Путешествие к лазурным берегам Крыма. Судак: посещение средневековой Генуэзской крепости: Консульский замок, Девичья башня, рыцарские бои (по расписанию). Новый Свет: бухты Зеленая, Синяя и Голубая, по желанию: прогулка по Тропе Голицына (грот Шаляпина, лестница Неверных жен) или морская прогулка к мысу Караул-Оба. Отдых на пляже.
Судак — страна солнца. Древний город-легенда с былых времен человечества знаменит Генуэзской крепостью, расположенной на коралловом рифе – единственный памятник в Крыму, охраняемый ЮНЕСКО. Это один из лучших и наиболее интересных памятников фортификационных сооружений в Европе. И сегодня, после широкомасштабной реконструкции, крепостная стена с 14 башнями, Консульский замок, Девичья башня на вершине горы навсегда останутся в вашей копилке крымских впечатлений.
Дикие утесы, таинственные гроты, разноцветные бухты Нового Света — Зеленая, Синяя, Голубая заставят дрогнуть самые неприступные сердца. Начинается пеший поход по Голицынской тропе (туда и обратно 2 км). Здесь в уединенных гротах на берегу когда-то хранились омытые волной бочки с шипучим вином — знаменитым шампанским «Новый Свет».
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортно-экскурсионное обслуживание,
  • услуги аттестованного гида-экскурсовода,
  • сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты: Судакская крепость 300 руб.,
  • морская прогулка (по желанию) 500 руб.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Услуги аттестованного гида-экскурсовода
  • Сопровождение по всему маршруту экскурсии
Что не входит
  • Входные билеты: Судакская крепость 300 руб.
  • Морская прогулка (по желанию) 500 руб
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова, д 3
Когда и сколько длится
Когда: Среда и воскресенье с 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Среда и воскресенье с 8:00

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