Зебра рекомендует!

Что вас ждет

Самый популярный курорт Крыма,горячо любимый туристами за уникальный климат,чистое море и потрясающие виды!

Путешествие к лазурным берегам Крыма. Судак: посещение средневековой Генуэзской крепости: Консульский замок, Девичья башня, рыцарские бои (по расписанию). Новый Свет: бухты Зеленая, Синяя и Голубая, по желанию: прогулка по Тропе Голицына (грот Шаляпина, лестница Неверных жен) или морская прогулка к мысу Караул-Оба. Отдых на пляже.

Судак — страна солнца. Древний город-легенда с былых времен человечества знаменит Генуэзской крепостью, расположенной на коралловом рифе – единственный памятник в Крыму, охраняемый ЮНЕСКО. Это один из лучших и наиболее интересных памятников фортификационных сооружений в Европе. И сегодня, после широкомасштабной реконструкции, крепостная стена с 14 башнями, Консульский замок, Девичья башня на вершине горы навсегда останутся в вашей копилке крымских впечатлений.

Дикие утесы, таинственные гроты, разноцветные бухты Нового Света — Зеленая, Синяя, Голубая заставят дрогнуть самые неприступные сердца. Начинается пеший поход по Голицынской тропе (туда и обратно 2 км). Здесь в уединенных гротах на берегу когда-то хранились омытые волной бочки с шипучим вином — знаменитым шампанским «Новый Свет».

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

транспортно-экскурсионное обслуживание,

услуги аттестованного гида-экскурсовода,

сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно: