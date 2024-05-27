Н Надежда Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту Все что видели, все понравилось, экскурсии отличные. Все на высшем уровне.

Е Елена Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту Замечательная экскурсия, всё было очень увлекательно и интересно. Особую благодарность хочу выразить экскурсоводу Елене - просто уникальный человек🤗 Всем рекомендую 👍

А Анна Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту Хорошая экскурсия, на мой взгляд, несколько неправильно распределены объекты, мне кажется, надо было начать с Воронцовского дворца и уже двигаться дальше. Отличные экскурсоводы, особенно Виктория.

А Александр Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма Отличная экскурсия,с нами была экскурсовод Анна. Приятно поставлена речь (не как робот) живая,с юмором всю дорогу рассказывала интересные факты о местах,где мы проезжали. Отличный водитель,вообщем остались только приятные впечатления.

Е Елена Бахчисарай - восточные сказки народов Крыма Прекрасный пещерный город. Также впечатлил бисерный дворец. Все было чудесно

С Соловей Бахчисарай - восточные сказки народов Крыма Очень понравилось! Классный экскурсовод, отличная машина, все на высшем уровне… рекомендую!

И ИРИНА Бахчисарай - восточные сказки народов Крыма читать дальше красивые места. Светлана профессионал и просто очень хороший человек, отвечает на любые вопросы, что говорит о высоком знании своего дела. Не пожалели!!!! Эмоции только положительные!!! Экскурсия бесподобная!!! Информации очень много не только о достопримечательностях в Бахчисараее, но и о Крыме. По дороге заезжали в интересные,