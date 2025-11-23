Мои заказы

Экскурсии на фабрики и заводы в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» в Севастополе, цены от 1500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь
На автобусе
4 часа
-
5%
22 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета
«Нельзя утверждать, что знаком с Крымом и Севастополем, если не посетил Инкерман и не увидел крепость Каламиту и еще два уникальных объекта: Свято-Климентовский мужской пещерный монастырь и Инкерманский завод марочных вин»
Расписание: Ежедневно в 13:00.
1520 ₽1600 ₽ за человека
Инкерман: древний монастырь, крепость Каламита, завод «INKERMAN»
На автобусе
4 часа
5 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Начало: Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
«Завод марочных вин в Инкермане (1961»
Расписание: ежедневно в 13 часов
1500 ₽ за человека
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
Пешая
На автобусе
4 часа
32 отзыва
Групповая
до 20 чел.
«Инкерманский завод марочных вин Это одно из самых крупных предприятий классического виноделия Крыма, где выпускаются марочные вина»
Расписание: Ежедневно в 13:30
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    23 ноября 2025
    Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь
    Все прошло отлично. Экскурсия по монастырю и окресностям была познавательная. Не удалось попасть на экскурсию на винный завод из-за сан обработки, но посетили дегустацию. Получили +100 к навыку разбираться в винах.
  • Л
    Любовь
    1 ноября 2025
    Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь
    Понравилась экскурсия вся в целом.
    Гид интересно рассказывал об истории Севастополя, в т. ч о Инкермане. Познавательная экскурсия по заводу вин, много интересного для себя узнала
  • А
    Алёна
    20 сентября 2025
    Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь
    Очень интересно всё рассказывала. И на Инкермане тоже хороший экскурсовод попался. Ещё повезло, что было в средневековом храме тоже экскурсия, вот тоже было очень интересно.
  • Н
    Николай
    18 сентября 2025
    Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь
    Очень живописное место, завораживающие виды, экскурсовод Наталья очень много знает о городе и монастыре, спасибо ей огромное.
  • М
    Мария
    12 августа 2025
    Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь
    Экскурсия включает в себя посещение монастыря и завода марочных вин.
    Если тема монастырей не близка, то можно наскоро подняться на гору,
    читать дальше

    где сохранились руины крепости. Дорога туда-обратно минут 10, времени хватит.

    На территории монастыря вам предложат еще одну экскурсию за 250р/чел от местных сотрудников, наш экскурсовод тут не работает.

    Экскурсия на винзаводе была великолепна, так как нам ее проводила Ольга (с ее слов, она водит экскурсии редко, в основном готовит экскурсоводов). Она фанат своего места работы, знает производство от и до. Она также провела дегустацию вин. Я до этого не была, сравнивать не с чем, но как мне кажется, это было очень профессионально.

    Экскурсовод на маршруте была нудная, так что если бы не потрясающая Ольга, поставила бы меньше звёзд.

Сколько стоит экскурсия по Севастополю в марте 2026
Сейчас в Севастополе в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 1520 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
