читать дальше

где сохранились руины крепости. Дорога туда-обратно минут 10, времени хватит.



На территории монастыря вам предложат еще одну экскурсию за 250р/чел от местных сотрудников, наш экскурсовод тут не работает.



Экскурсия на винзаводе была великолепна, так как нам ее проводила Ольга (с ее слов, она водит экскурсии редко, в основном готовит экскурсоводов). Она фанат своего места работы, знает производство от и до. Она также провела дегустацию вин. Я до этого не была, сравнивать не с чем, но как мне кажется, это было очень профессионально.



Экскурсовод на маршруте была нудная, так что если бы не потрясающая Ольга, поставила бы меньше звёзд.