Инкерманский завод марочных вин и средневековый монастырь
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета
«Нельзя утверждать, что знаком с Крымом и Севастополем, если не посетил Инкерман и не увидел крепость Каламиту и еще два уникальных объекта: Свято-Климентовский мужской пещерный монастырь и Инкерманский завод марочных вин»
Расписание: Ежедневно в 13:00.
1520 ₽
1600 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Инкерман: древний монастырь, крепость Каламита, завод «INKERMAN»
Начало: Пл. Нахимова 4. Доска Почета. Голубой зонт
«Завод марочных вин в Инкермане (1961»
Расписание: ежедневно в 13 часов
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Тайны Инкерманских подвалов: пещерный монастырь и завод марочных вин
«Инкерманский завод марочных вин Это одно из самых крупных предприятий классического виноделия Крыма, где выпускаются марочные вина»
Расписание: Ежедневно в 13:30
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария23 ноября 2025Все прошло отлично. Экскурсия по монастырю и окресностям была познавательная. Не удалось попасть на экскурсию на винный завод из-за сан обработки, но посетили дегустацию. Получили +100 к навыку разбираться в винах.
- ЛЛюбовь1 ноября 2025Понравилась экскурсия вся в целом.
Гид интересно рассказывал об истории Севастополя, в т. ч о Инкермане. Познавательная экскурсия по заводу вин, много интересного для себя узнала
- ААлёна20 сентября 2025Очень интересно всё рассказывала. И на Инкермане тоже хороший экскурсовод попался. Ещё повезло, что было в средневековом храме тоже экскурсия, вот тоже было очень интересно.
- ННиколай18 сентября 2025Очень живописное место, завораживающие виды, экскурсовод Наталья очень много знает о городе и монастыре, спасибо ей огромное.
- ММария12 августа 2025Экскурсия включает в себя посещение монастыря и завода марочных вин.
Если тема монастырей не близка, то можно наскоро подняться на гору,
