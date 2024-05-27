1 чел.
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Групповая
8 часов
Популярное предложение
Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту
Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«) — Воронцовский дворец — парк — Ливадийский дворец — замок Ласточкино гнездо (см»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Крым - жемчужина царской короны: экскурсия из Севастополя
Увлекательное путешествие из Севастополя в Ялту по дворцово-парковым комплексам. Окунитесь в атмосферу царской роскоши и красоты Крыма
Начало: Место проживания в переделах Севастополя
«Замок «Ласточкино гнездо» Символ Крыма, буквально, повисший над пропастью, на скале мыса Ай-Тодор»
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 7 чел.
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«Массандровский дворец и парк Массандровский дворец — один из самых живописных памятников архитектуры XIX века, сочетает в себе разные стили и эпохи»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100₽ за человека
Групповая
8 часов
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
Посетите два уникальных дворца Крыма: Воронцовский и Ливадийский. Узнайте об их истории, насладитесь природой и архитектурой, завершив день в Ялте
Начало: Пл. Нахимова, у Памятника Нахимову
«Белоснежный замок на берегу моря, запомнится на долгие годы всем его посетителям»
Расписание: ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 800₽ за человека
Групповая
8 часов
Бахчисарай: восточные сказки народов Крыма, Чуфут Кале и Ханский дворец
Погрузитесь в историю и культуру Крыма, посетив Ханский дворец, Чуфут Кале и Свято Успенский монастырь
Начало: Пл. Нахимова
«Ханский дворец Ханский дворец — резиденция последнего крымского хана»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда27 мая 2024Все что видели, все понравилось, экскурсии отличные. Все на высшем уровне.
- ЕЕлена12 мая 2024Замечательная экскурсия, всё было очень увлекательно и интересно. Особую благодарность хочу выразить экскурсоводу Елене - просто уникальный человек🤗 Всем рекомендую 👍
- ААнна6 мая 2024Хорошая экскурсия, на мой взгляд, несколько неправильно распределены объекты, мне кажется, надо было начать с Воронцовского дворца и уже двигаться дальше. Отличные экскурсоводы, особенно Виктория.
- ААлександр29 апреля 2024Отличная экскурсия,с нами была экскурсовод Анна. Приятно поставлена речь (не как робот) живая,с юмором всю дорогу рассказывала интересные факты о местах,где мы проезжали. Отличный водитель,вообщем остались только приятные впечатления.
- ЕЕлена28 сентября 2023Прекрасный пещерный город. Также впечатлил бисерный дворец. Все было чудесно
- ССоловей23 сентября 2023Очень понравилось! Классный экскурсовод, отличная машина, все на высшем уровне… рекомендую!
- ААлексей23 августа 2023Отличная экскурсия, все понравилось! Путешествие на комфортабельном микроавтобусе, по пути узнали много нового и интересного от нашего экскурсовода, побывали на винзаводе
- ННадежда11 августа 2023Легендарные батареи Севастополя: Михайловский бастион и 30-я бронебашеннаяОчень понравилась экскурсия проведённая экскурсоводом Павлом. Кроме Сапун-горы мы посетили Малахов курган. Кто интересуется историей нашей страны, историей г. Севастополь советуем.
- ИИРИНА28 июня 2023Экскурсия бесподобная!!! Информации очень много не только о достопримечательностях в Бахчисараее, но и о Крыме. По дороге заезжали в интересные,
- LLevashov22 июля 2022Тайны Юсуповского дворцаЭкскурсия прошла на ура!!! Огромная благодарность нашему экскурсоводу Татьяне - бодрая, жизнерадостная, грамотная, тактичная! Умело организовано время, никто никого никуда
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Дворцы, замки и особняки»
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