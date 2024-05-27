Замки, дворцы и особняки Севастополя

Найдено 5 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Севастополе, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
38 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по дворцам Севастополя с морской прогулкой в Ялту
Откройте великолепие крымских дворцов и насладитесь красотой Черного моря в одной экскурсии
Начало: Пл. Нахимова, Севастополь
«) — Воронцовский дворец — парк — Ливадийский дворец — замок Ласточкино гнездо (см»
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
2 000 за человека
Крым - жемчужина царской короны
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Крым - жемчужина царской короны: экскурсия из Севастополя
Увлекательное путешествие из Севастополя в Ялту по дворцово-парковым комплексам. Окунитесь в атмосферу царской роскоши и красоты Крыма
Начало: Место проживания в переделах Севастополя
«Замок «Ласточкино гнездо» Символ Крыма, буквально, повисший над пропастью, на скале мыса Ай-Тодор»
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900 за всё до 7 чел.
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
Посетите Форосский храм, Массандровский дворец, винзавод «Массандра» или Никитский ботанический сад, завершив путешествие отдыхом в Ялте
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
«Массандровский дворец и парк Массандровский дворец — один из самых живописных памятников архитектуры XIX века, сочетает в себе разные стили и эпохи»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 100 за человека
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
Посетите два уникальных дворца Крыма: Воронцовский и Ливадийский. Узнайте об их истории, насладитесь природой и архитектурой, завершив день в Ялте
Начало: Пл. Нахимова, у Памятника Нахимову
«Белоснежный замок на берегу моря, запомнится на долгие годы всем его посетителям»
Расписание: ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 800 за человека
Бахчисарай - восточные сказки народов Крыма
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Бахчисарай: восточные сказки народов Крыма, Чуфут Кале и Ханский дворец
Погрузитесь в историю и культуру Крыма, посетив Ханский дворец, Чуфут Кале и Свято Успенский монастырь
Начало: Пл. Нахимова
«Ханский дворец Ханский дворец — резиденция последнего крымского хана»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
    Все что видели, все понравилось, экскурсии отличные. Все на высшем уровне.
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
    Замечательная экскурсия, всё было очень увлекательно и интересно. Особую благодарность хочу выразить экскурсоводу Елене - просто уникальный человек🤗 Всем рекомендую 👍
  • А
    Анна
    6 мая 2024
    Блистательные дворцы Южнобережья и морская прогулка в Ялту
    Хорошая экскурсия, на мой взгляд, несколько неправильно распределены объекты, мне кажется, надо было начать с Воронцовского дворца и уже двигаться дальше. Отличные экскурсоводы, особенно Виктория.
  • А
    Александр
    29 апреля 2024
    Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
    Отличная экскурсия,с нами была экскурсовод Анна. Приятно поставлена речь (не как робот) живая,с юмором всю дорогу рассказывала интересные факты о местах,где мы проезжали. Отличный водитель,вообщем остались только приятные впечатления.
  • Е
    Елена
    28 сентября 2023
    Бахчисарай - восточные сказки народов Крыма
    Прекрасный пещерный город. Также впечатлил бисерный дворец. Все было чудесно
  • С
    Соловей
    23 сентября 2023
    Бахчисарай - восточные сказки народов Крыма
    Очень понравилось! Классный экскурсовод, отличная машина, все на высшем уровне… рекомендую!
  • А
    Алексей
    23 августа 2023
    Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
    Отличная экскурсия, все понравилось! Путешествие на комфортабельном микроавтобусе, по пути узнали много нового и интересного от нашего экскурсовода, побывали на винзаводе
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    «Массандра» (рекомендовал бы участникам плотно позавтракать, если планируете пойти на дегустацию вин 😉), посетили одноименный дворец и даже успели на морскую прогулку на катере до замка «Ласточкино гнездо»! Спасибо организаторам, экскурсоводу Виктории и водителю Александру 👍

  • Н
    Надежда
    11 августа 2023
    Легендарные батареи Севастополя: Михайловский бастион и 30-я бронебашенная
    Очень понравилась экскурсия проведённая экскурсоводом Павлом. Кроме Сапун-горы мы посетили Малахов курган. Кто интересуется историей нашей страны, историей г. Севастополь советуем.
  • И
    ИРИНА
    28 июня 2023
    Бахчисарай - восточные сказки народов Крыма
    Экскурсия бесподобная!!! Информации очень много не только о достопримечательностях в Бахчисараее, но и о Крыме. По дороге заезжали в интересные,
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    красивые места. Светлана профессионал и просто очень хороший человек, отвечает на любые вопросы, что говорит о высоком знании своего дела. Не пожалели!!!! Эмоции только положительные!!!

  • L
    Levashov
    22 июля 2022
    Тайны Юсуповского дворца
    Экскурсия прошла на ура!!! Огромная благодарность нашему экскурсоводу Татьяне - бодрая, жизнерадостная, грамотная, тактичная! Умело организовано время, никто никого никуда
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    не подгоняет, не спешит, есть возможность все посмотреть, сфотографироваться, предусмотрен обед в кафе без спешки и даже купание на отличном пляже!

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Дворцы, замки и особняки»

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  3. Личный гид к Вам в авто - Массандра: императорский дворец и дегустация вин
  4. Воронцовский и Ливадийский дворцы - жемчужины Крыма
  5. Бахчисарай - восточные сказки народов Крыма
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  5. Винзавод «Массандра»
  6. Чуфут-Кале
  7. Завод вин Инкерман
  8. Чатыр-Даг
  9. Мраморная пещера
  10. Никитский ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
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