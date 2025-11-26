Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На юге Крыма множество интересных мест.



У нас будет всего лишь один день, чтобы рассмотреть все разнообразие — от дворцов до природных красот.



Вы увидите Воронцовский дворец и замок Ласточкино гнездо, насладитесь прохладным бризом во время морской прогулки и видами с горы Ай-Петри. Не забудьте взять с собой камеру, чтобы сделать снимки из путешествия по Крыму!

Описание экскурсии Маршрут: Байдарские ворота, Форосская церковь, Воронцовский дворец, парк, подъем и спуск на канатной дороге Мисхор-Ай-Петри, отдых на плато, Ласточкино гнездо (см. пл.), морская прогулка в Ялту, набережная Ялты. Церковь Воскресения Христова Высоко над Форосом на Красной скале, на высоте 427 м. над уровнем моря стоит церковь Воскресения Христова. Возведена она была в 1892 году в византийском стиле на деньги чайного магната Кузнецова. Построена она в память о событиях 1888 года на станции Борки, где потерпел крушение поезд царской семьи. Александр III и его близкие остались невредимы, и в честь этого события по всей России шли благодарственные молебны и возводились церкви. Проект храма Воскресения Христова был составлен в формах древнерусской архитектуры академиком Н. М. Чагиным. Для оформления интерьеров были приглашены известные живописцы А. Корзухин и К. Маковский. Ласточкино гнездо Во время экскурсии вы полюбуетесь со смотровой площадки нижней южнобережной дороги замком Ласточкино гнездо, всемирно известным памятником архитектуры, построенным по проекту архитектора А. В. Шервуда в 1911-1912гг. для немецкого барона Штейнгеля. Крохотный дворец стоит на одном из выступов мыса Ай-Тодор — отвесной скале Аврора, на краю 40-метрового обрыва. В 1914 году в замке был открыт ресторан. Миниатюрный замок перенес сильное землетрясение 1927 г. В 1970-х годах замок отреставрировали и укрепили бетоном. Сегодня в «Ласточкином гнезде» вновь располагается одноименный ресторан. Знаменитый миниатюрный дворец является своеобразной визитной карточкой Крыма — вид его вдохновляет художников и фотографов, воссоздающих и запечатлевающих романтический пейзаж на фоне моря и скал. Воронцовский дворец Почти в центре Алупки среди зелени старинного парка возвышается величественный Воронцовский дворец – уникальный памятник архитектуры первой половины XIX в. Построенный в эпоху романтизма, он поражает ярким своеобразием архитектурных форм. Оригинальная планировка, интересное стилевое решение каждого из корпусов, мастерство, с которым выложены стены и, наконец, отделка внутренних помещений - все это восхищает уже не одно поколение любителей прекрасного. При этом был настолько искусно использован рельеф местности, что, кажется, дворец вырастает из окружающей природы. Дворец строился как летняя резиденция видного государственного деятеля России, генерал-губернатора Новороссийского края М. С. Воронцова (1782-1856). Дворец был построен по проекту английского архитектора Эдуарда Блора. Входящие в комплекс дворца здания насчитывают, включая подсобные помещения, около 150 комнат. Их богатое внутреннее убранство не уступает внешнему облику дворца. Интерьеры украшают лепнина, резьба по дереву, живописные полотна, изделия из бронзы и малахита, мраморные скульптуры. Украшением дворца является зимний сад, в котором собраны редкие экзотические растения. Тогда же, в первой половине XIX века, был основан и Алупкинский парк. Парк составляет единый ансамбль с Воронцовским дворцом. Площадь парка - свыше 40 га. Руководил разбивкой парка немецкий садовник Карл Кебах. Разбитая по принципу амфитеатра, вся композиция парка содержит пространственные связи, сориентированные по странам света и тянущиеся от основания амфитеатра – «Чайного домика» на берегу моря - ко всем архитектурным объектам парка, дворца, ко всем видимым и невидимым центрам ландшафта. В парке насчитывается около 200 экзотических древесно-кустарниковых видов, разновидностей и садовых форм. Он буквально насыщен природными изюминками: суровыми каменными хаосами и зеркальными прудами, фрагментами природного южнобережного леса и группами прекрасных иноземных деревьев. Сложное и интересное явление в архитектуре - Алупкинский дворец стал неотъемлемой частью южнобережного пейзажа и правомерно считается выдающемся памятником дворцово-парковой архитектуры 30-40 гг. XIX века, лучшим творением Э. Блора. Ай-Петри Экскурсия на Ай-Петри — одно из наиболее увлекательных путешествий. Незабываемое зрелище! Над виноградными плантациями и заповедным лесом между Кореизом и Алупкой потянулась самая большая в Европе канатная дорога Мисхор - Ай-Петри - свыше 3,5 км. Дорога поднимается на высоту 1200 м, особенно впечатляет переезд от промежуточной станции до вершины длиной 1800 м, когда вагон движется на высоте 120 м. от поверхности земли. Перепад высот около километра и угол подъема 45 градусов - такого маршрута не имеет ни одна канатная дорога в Европе. С высоты Ай-Петри открывается потрясающая панорама на красивейшие места Южного побережья — Мисхор, Кореиз и Гаспру. Гора Ай-Петри (Святой Петр – греч.) — самая популярная гора на южном берегу Крыма. В центральной части плато находятся знаменитые зубцы Ай-Петри. Недалеко от зубцов Ай-Петри оборудована для осмотра пещера Трехглазка (Ледяная). В пещере находится крупное скопление льда и на поверхность она выходит тремя отверстиями. Внутри подземное озеро площадью около 300 кв. м. Всего на Ай-Петри исследовано 35 пещер, а общее число карстовых полостей превышает 230. Ялта Экскурсия заканчивается на набережной Ялты, где у вас будет свободное время. Вы сможете погулять по набережной, отдохнуть на пляже, пообедать в одном из многочисленных кафе, посетить вернисаж, аттракционы, мини-фуникулере и прочее. Важная информация: Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Важная информация: Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду.

