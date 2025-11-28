Откройте для себя природные и гастрономические богатства Крыма во время экскурсии к Большому каньону.
Вас ждут панорамные виды, прогулка по горному ущелью, знакомство с местными ремеслами и дегустация сыров на семейной сыроварне.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Панорамные виды и горные пейзажи
Маршрут начинается с осмотра панорамных видов с площадки Ласпи, откуда открываются виды на Батилиман и гору Ильяс-Кая. По пути к каньону вы увидите каменные Сфинксы и живописные горные долины с фруктовыми садами, которые характеризуют природное разнообразие полуострова.
Большой каньон Крыма
Основная часть экскурсии посвящена посещению Большого каньона — геологического образования протяженностью более 3.5 км. Вы увидите Голубое озеро, Почтовый дуб и сможете осмотреть участок ущелья глубиной до 600 метров. В теплое время года доступен спуск к «Ванне молодости» — природному водоему в скалах.
Местные продукты и ремесла
После знакомства с природными достопримечательностями вас ждет посещение Бельбекской ярмарки мастеров, где представлены продукты местных фермеров и ремесленников. Завершает программу визит на сыроварню «Маркур» с дегустацией сыров и рассказом о процессе их производства. Важная информация:
По субботам в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорамная площадка Ласпи
- Каменные Сфинксы
- Большой каньон Крыма
- Голубое озеро
- Бельбекская ярмарка мастеров
- Сыроварня «Маркур»
Что включено
- Трансфер
- Аренда сидушки и трекинговых палок
- Регистрация в спасательной службе
- Запас воды
Что не входит в цену
- Питание
- Страховка
Место начала и завершения?
Г. Севастополь, пл. Адмирала Ушакова
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия включает пешие переходы по горной местности
- Рекомендуется удобная спортивная обувь и одежда по погоде
- В летний период стоит взять с собой воду и головные уборы
- Посещение «Ванны молодости» зависит от погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Севастополя
