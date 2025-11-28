Панорамные виды и горные пейзажи

Маршрут начинается с осмотра панорамных видов с площадки Ласпи, откуда открываются виды на Батилиман и гору Ильяс-Кая. По пути к каньону вы увидите каменные Сфинксы и живописные горные долины с фруктовыми садами, которые характеризуют природное разнообразие полуострова.

Большой каньон Крыма

Основная часть экскурсии посвящена посещению Большого каньона — геологического образования протяженностью более 3.5 км. Вы увидите Голубое озеро, Почтовый дуб и сможете осмотреть участок ущелья глубиной до 600 метров. В теплое время года доступен спуск к «Ванне молодости» — природному водоему в скалах.

Местные продукты и ремесла

После знакомства с природными достопримечательностями вас ждет посещение Бельбекской ярмарки мастеров, где представлены продукты местных фермеров и ремесленников. Завершает программу визит на сыроварню «Маркур» с дегустацией сыров и рассказом о процессе их производства. Важная информация: