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Путешествие в средневековый Крым: пещеры Инкермана, крепость и храмы

Средневековый Крым на джиппинге: пещерные города и храмы
Средневековая крепость Каламита и пещерный монастырь святого Климента, завораживающие виды Чернореченской долины, древние каменоломни, самые красивые смотровые площадки Инкермана. Всё это только малая часть нашего путешествия!
5
3 отзыва
Путешествие в средневековый Крым: пещеры Инкермана, крепость и храмы
Путешествие в средневековый Крым: пещеры Инкермана, крепость и храмы
Путешествие в средневековый Крым: пещеры Инкермана, крепость и храмы

Описание экскурсии

Инкерман

Наш маршрут начнётся со знакомства с историей древнего города. Мы разгадаем секрет его названия, по пути увидим Загайтанскую скалу, в которой находится более 300 древних пещер, узнаем историю крупнейшего в Крыму пещерного монастыря святой Софии.

Монастырь святого Климента

Мы увидим древние кельи и храмы, вырубленные в скале, узнаем почему римский папа Климент стал святым покровителем этих мест и куда делся святой источник, открытый мучеником Крепость Каламита
Далее мы осмотрим руины крепости, построенной в 1427 году, узнаем, какие события происходили здесь в средневековье, увидим Севастопольскую бухту глазами императрицы Екатерины II.

Древняя каменоломня и святое озеро

Завершим путешествие осмотром уникальной каменоломни, существовавшей еще в первых веках до нашей эры, узнаем почему монахи считают воду в озере святой.

ежедневно с 10.00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монастырь святого Климента
  • Крепость Каламита
  • Древние каменоломни
  • Карьерное озеро
Что включено
  • Трансфер на внедорожнике
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обед
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 10.00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
Большое спасибо за это путешествие. Даже не думали, что в Инкермане так интересно. Виктория замечательный гид. Рассказ легко воспринимается, запоминается, много интересных фактов, красивых видов, легенд. Гид отвечает на любые
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вопросы не только по истории, но и про религиозные факты, которые нас интересовали в монастыре. Даже не заметили, как пролетели три часа экскурсии. Рекомендуем, тем кто любит историю и красивые виды.

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Е
Уже третья экскурсия с Викторией! Все просто безупречно! Столько всего узнали и увидели! Отдельное спасибо Виктории за рекомендации по поводу виноделен в Балаклавской долине!
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О
Благодарю за прекрасную экскурсию! Познавательно, живописно! Обязательно вернемся в Крым еще!
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