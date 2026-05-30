Средневековая крепость Каламита и пещерный монастырь святого Климента, завораживающие виды Чернореченской долины, древние каменоломни, самые красивые смотровые площадки Инкермана. Всё это только малая часть нашего путешествия!
Описание экскурсии
Инкерман
Наш маршрут начнётся со знакомства с историей древнего города. Мы разгадаем секрет его названия, по пути увидим Загайтанскую скалу, в которой находится более 300 древних пещер, узнаем историю крупнейшего в Крыму пещерного монастыря святой Софии.
Монастырь святого Климента
Мы увидим древние кельи и храмы, вырубленные в скале, узнаем почему римский папа Климент стал святым покровителем этих мест и куда делся святой источник, открытый мучеником Крепость Каламита
Далее мы осмотрим руины крепости, построенной в 1427 году, узнаем, какие события происходили здесь в средневековье, увидим Севастопольскую бухту глазами императрицы Екатерины II.
Древняя каменоломня и святое озеро
Завершим путешествие осмотром уникальной каменоломни, существовавшей еще в первых веках до нашей эры, узнаем почему монахи считают воду в озере святой.
ежедневно с 10.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь святого Климента
- Крепость Каламита
- Древние каменоломни
- Карьерное озеро
Что включено
- Трансфер на внедорожнике
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 10.00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Большое спасибо за это путешествие. Даже не думали, что в Инкермане так интересно. Виктория замечательный гид. Рассказ легко воспринимается, запоминается, много интересных фактов, красивых видов, легенд. Гид отвечает на любые
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Е
Уже третья экскурсия с Викторией! Все просто безупречно! Столько всего узнали и увидели! Отдельное спасибо Виктории за рекомендации по поводу виноделен в Балаклавской долине!
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О
Благодарю за прекрасную экскурсию! Познавательно, живописно! Обязательно вернемся в Крым еще!
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