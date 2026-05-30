Инкерман

Наш маршрут начнётся со знакомства с историей древнего города. Мы разгадаем секрет его названия, по пути увидим Загайтанскую скалу, в которой находится более 300 древних пещер, узнаем историю крупнейшего в Крыму пещерного монастыря святой Софии.

Монастырь святого Климента

Мы увидим древние кельи и храмы, вырубленные в скале, узнаем почему римский папа Климент стал святым покровителем этих мест и куда делся святой источник, открытый мучеником Крепость Каламита

Далее мы осмотрим руины крепости, построенной в 1427 году, узнаем, какие события происходили здесь в средневековье, увидим Севастопольскую бухту глазами императрицы Екатерины II.

Древняя каменоломня и святое озеро

Завершим путешествие осмотром уникальной каменоломни, существовавшей еще в первых веках до нашей эры, узнаем почему монахи считают воду в озере святой.