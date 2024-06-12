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Групповая
8 часов
«Загадки Шории»: обзорная экскурсия по Таштагольскому району
Погрузитесь в удивительный мир Горной Шории с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты этого места
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (по средам и субботам)
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
4 875₽ за человека
Групповая
8 часов
«Заповедная река»: однодневный сплав по реке Мрас-Су с пляжным отдыхом
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шории, сплавляясь по величественной реке Мрас-Су
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (по средам и субботам)
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 875₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия «Шорская деревня» в Шерегеше: Путешествие в историю
Прогулка по шорской деревне с экомузеем «Тазгол» в Шерегеше: уникальная культура и природа
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (по вторникам и пятницам)
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 125₽ за человека
Групповая
15 часов
«Рассвет в горах»: романтическое приключение с ночёвкой в Шерегеше
Откройте для себя чарующую красоту гор Шерегеша в компании близких. Вас ждёт вечер у костра, ночь под звёздами и восхождение на рассвете
Начало: Усть-Кабырза, Кемеровская обл., 652974
Расписание: 18:00 (понедельник, среда, пятница, суббота)
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
3 200₽ за человека
Групповая
9 часов
Азасская пещера в Шерегеше: По следам Йети - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир таежных пейзажей и горных панорам, следуя по следам загадочного Йети. Уникальный маршрут с обедом у реки
Начало: Г. Зеленая, Шерегеш
Расписание: 09:00 (по вторникам)
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
15 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Ореховый промысел: однодневное приключение в мире кедровых шишек
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Горной Шории, где вы познакомитесь с уникальными традициями и культурой местных жителей
Начало: Г. Зеленая, Шерегеш
Расписание: 09:00 (вторник и суббота)
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 200₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия на вездеходах «Спасские дворцы»: путешествие по Горной Шории
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним мегалитам и загадочным местам Горной Шории на мощных вездеходах
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 08:00 (по четвергам и воскресеньям)
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
6 875₽ за человека
Групповая
7 часов
Треккинг к Каменным верблюдам в Шерегеше с посещением горы Курган
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по священным вершинам Шерегеша, где природа и история сочетаются в гармонии
Начало: Альпен Клаб, Шерегеш, Кемеровская обл., 652971
Расписание: 09:00 (по вторникам, четвергам и субботам)
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Групповая экскурсия на Телецкое озеро из Шерегеша
Телецкое озеро - жемчужина Алтая. Путешествие включает посещение водопада Корбу и реки Лебедь. Маршрут проходит через Кемеровскую область и Горный Алтай
Начало: Пгт. Шерегеш
Расписание: По вторникам и субботам 08:30
11 июня в 08:30
15 июня в 08:30
9 900₽ за человека
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Шории: путешествие по сердцу Сибири
Приглашаем вас в путешествие по Золотому кольцу Шории, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры народов Сибири
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (среда, суббота)
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
13 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия к Карчитскому замку с посещением пасеки в Шерегеше
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией к Карчитскому замку и пасеке. Насладитесь красотой природы и местным медом
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: 09:00 среда, суббота
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 7 750₽ за человека
Групповая
9 часов
Рыбалка на хариуса в Шорском национальном парке - групповая экскурсия
Уникальная возможность отправиться на рыбалку на хариуса в Шерегеше. Групповая экскурсия включает поездку на автомобиле и заброску на моторной лодке
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 среда, суббота
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия «Водопад Сага» на моторной лодке по национальному парку
Посетите Тенгрианский храм, трехречье и водопад Сага. Путешествие на моторной лодке по национальному парку по маршруту Малого шелкового пути
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 среда, суббота
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 750₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Однодневная автобусная экскурсия в Шерегеше: загадки Трехречья
Откройте для себя уникальный мир Шерегеша: от древнего Усть-Кабырзы до секретов шорцев и встречи с йети
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Золотое озеро и горнолыжный курорт Телецкий: экскурсия в Шерегеше
Вас ждет незабываемое приключение: загадочное Золотое озеро и захватывающие склоны курорта Телецкий. Погрузитесь в мир природы и культуры
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: еженедельно по вторникам, воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
9 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Таежная экспедиция в Шерегеше + посещение национального парка и Азасской пещеры
Погрузитесь в зимнюю сказку Шерегеша, открывая тайны Йети и наслаждаясь красотами национального парка
Начало: Шерегеш, Ваш отель
Расписание: Еженедельно по субботам в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Шерегешу в июне 2024
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