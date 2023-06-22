«Каменные верблюды» треккинг с посещением г. Курган (поклонный крест)

«Каменные верблюды» треккинг с посещением г

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Увлекательная пешеходная прогулка — Каритшал (Зелёная), мимо «Верблюдов» с фотосессией у «Креста».
«Каменные верблюды» треккинг с посещением г. Курган (поклонный крест)
«Каменные верблюды» треккинг с посещением г. Курган (поклонный крест)
«Каменные верблюды» треккинг с посещением г. Курган (поклонный крест)
«Каменные верблюды» треккинг с посещением г. Курган (поклонный крест)
«Каменные верблюды» треккинг с посещением г. Курган (поклонный крест)
«Каменные верблюды» треккинг с посещением г. Курган (поклонный крест)
Ближайшие даты:
22
июн
24
июн
27
июн
29
июн
1
июл
4
июл
6
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Г. Каритшал (Зеленая)
  • Г. «Верблюды»
  • Г. Курган
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Увлекательная пешеходная прогулка по вершинам священных гор шорцев — Каритшал (Зелёная), мимо «Верблюдов» с фотосессией у «Креста».

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Рекомендуемая целевая группа: Взрослые и подростки старше 10 лет. Маршрут средней сложности.

09:00 (по вторникам, четвергам и субботам)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Подъём-спуск на фуникулере
  • Услуги гида- экскурсовода
  • Непромокаемая обувь — сапоги (по запросу)
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Альпен Клаб, Шерегеш, Кемеровская обл. , 652971
Завершение: Альпен Клаб (Гастрономическая карта России), ул. Туристическая, 6 / 2, Шерегеш, Кемеровская обл. , 652971
Когда и сколько длится?
Когда: 09:00 (по вторникам, четвергам и субботам)
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Рекомендуемая целевая группа: Взрослые и подростки старше 10 лет. Маршрут средней сложности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шерегеша

Групповые
Пешеходные
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Животные

Похожие туры из Шерегеша

«Мохнатый друг» - треккинг в сопровождении гида с собакой
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
«Мохнатый друг» - треккинг в сопровождении гида с собакой
Место начала согласовывается с гостем
Завтра
24 июня
27 июня
29 июня
2 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Шерегеше. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Шерегеше
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ