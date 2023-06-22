«Каменные верблюды» треккинг с посещением г
Увлекательная пешеходная прогулка — Каритшал (Зелёная), мимо «Верблюдов» с фотосессией у «Креста».
Ближайшие даты:
22
июн
июн
24
июн
июн
27
июн
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29
июн
июн
1
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Г. Каритшал (Зеленая)
- Г. «Верблюды»
- Г. Курган
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Увлекательная пешеходная прогулка по вершинам священных гор шорцев — Каритшал (Зелёная), мимо «Верблюдов» с фотосессией у «Креста».
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Рекомендуемая целевая группа: Взрослые и подростки старше 10 лет. Маршрут средней сложности.
09:00 (по вторникам, четвергам и субботам)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Подъём-спуск на фуникулере
- Услуги гида- экскурсовода
- Непромокаемая обувь — сапоги (по запросу)
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Альпен Клаб, Шерегеш, Кемеровская обл. , 652971Завершение: Альпен Клаб (Гастрономическая карта России), ул. Туристическая, 6 / 2, Шерегеш, Кемеровская обл. , 652971
- Когда и сколько длится?
- Когда: 09:00 (по вторникам, четвергам и субботам)Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Рекомендуемая целевая группа: Взрослые и подростки старше 10 лет. Маршрут средней сложности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании