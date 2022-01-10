5 день

Ливадия - Гурзуф - Симферополь. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Переезд в регион Большой Ялты.

Путевая экскурсия, знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, живописными горными и морскими ландшафтами, осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).

Знакомство с Ливадийским дворцом – летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г. Осмотрим Большой белый дворец, внутренние покои, памятник лидерам «Большой тройки» и Александру III, познакомимся с парком и Крестовоздвиженским храмом.

Переезд вЯлту.

Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты: первые гостиницы, старинные улочки, памятник Дама с собачкой, памятник М. И. Пуговкину и многое другое.

Переезд Ялта-Симферополь через Ангарский перевал.

Обзор гор Чатыр-Даг и Демерджи, остановка у Кутузовского фонтана.

Прибытие на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.

Отъезд.