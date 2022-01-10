Крымская кругосветка на Рождество

Приглашаем отправиться с нами в удивительное путешествие по рождественскому Крыму! Мы посетим самые известные города и достопримечательности, где нас ждут древние храмовые комплексы, объекты наследия ЮНЕСКО, уютные улочки, величественные утёсы и невероятная атмосфера портовых городов.
5
3 отзыва
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Малый Иерусалим
Малый Иерусалим
Пройдём по маршруту, рекомендованному к посещению ЮНЕСКО
Дегустация вин
Дегустация вин
Попробуем крымские вина разных марок
Красивейшие дворцы и храмы
Красивейшие дворцы и храмы
Увидим Ливадийский дворец, Ласточкино гнездо, Крестовоздвиженский храм и сделаем самые красивые фотографии!
Херсонес Таврический
Херсонес Таврический
Посетим историко-археологический музей и место крещения Князя Владимира
Сапун-гора
Сапун-гора
Побываем в мемориальном комплексе, посвящённом решающему сражению за Севастополь
Пейзажи морских городов
Пейзажи морских городов
Познакомимся с известными городами Крыма и удивимся невероятным видам

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Экскурсия по Бахчисараю

Встреча гостей на ж/д вокзале Симферополя с 12:00 до 12:30.

Трансфер в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.

Обед (с элементами крымско-татарской кухни) и дегустация крымских вин разных марок.

Знакомство со Свято-Успенским пещерным монастырем источником в ущелье Марьям-Дере (без экскурсовода).

Свободнее время.

Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.

Размещение в одной из гостиниц города.

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2 день

Херсонес Таврический, обзорная экскурсия по Севастополю

Завтрак в гостинице.

Сбор на экскурсию.

Посещение историко-археологического музея «Херсонес Таврический», включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, единственного античного полиса Cеверного Причерноморья и места крещения Князя Владимира.

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.

Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941 – 1942 гг., памятника А. И. Казарскому – первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

По желанию, предлагаем совершить морскую прогулку по Севастопольской бухте с осмотром кораблем Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (доп. плата).

Возвращение в гостиницу.

Херсонес Таврический, обзорная экскурсия по СевастополюХерсонес Таврический, обзорная экскурсия по СевастополюХерсонес Таврический, обзорная экскурсия по СевастополюХерсонес Таврический, обзорная экскурсия по Севастополю
3 день

Евпатория

Завтрак.

Сбор на экскурсию.

Переезд на западный берег Крыма.

Прибытие в Евпаторию.

Экскурсия «Малый Иерусалим» — маршрут рекомендован к посещению всемирной организацией ЮНЕСКО.

Вас ожидает пешеходная прогулка по старому городу с осмотром Текие дервишей – единственного в Крыму мусульманского монастыря, армянского храма Св. Николая Чудотворца, еврейской синагоги Егия-Капай, Караимских кенасс – храмового комплекса крымских караимов, мечети «Хан-Джами», Свято-Никольского собора, «Одун-базар къапусы» – главных крепостных ворот средневекового Гезлева (Евпатории).

По ходу экскурсии вы сможете приобрести сувенирную продукцию и другие изделия местных ремесленников.

Обзорная экскурсия по Евпатории: Дувановская улица, памятник Токареву, городище Керкинитида, Евпаторийский театр и многое другое.

ЕвпаторияЕвпаторияЕвпаторияЕвпаторияЕвпаторияЕвпатория
4 день

Малахов курган, Сапун-гора, Балаклава

Завтрак. Сбор на экскурсию.

Экскурсия на Малахов курган: оборонительная башня Корниловского бастиона, командный пункт, памятник летчикам 8-й Воздушной армии, принимавшей участие в освобождении Севастополя.

Знакомство с мемориальным комплексом Сапун-гора – место решающего сражения за Севастополь периода Великой Отечественной войны, осмотр мемориального комплекса и образцов военной техники.

Переезд в Балаклаву.

Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной.

Осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».

Свободное время.

По желанию предлагаем морскую прогулку по Балаклавской бухте или посещение музея истории Балаклавы — за доп. плату.

Малахов курган, Сапун-гора, БалаклаваМалахов курган, Сапун-гора, БалаклаваМалахов курган, Сапун-гора, Балаклава
5 день

Ливадия - Гурзуф - Симферополь. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Переезд в регион Большой Ялты.

Путевая экскурсия, знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, живописными горными и морскими ландшафтами, осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).

Знакомство с Ливадийским дворцом – летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г. Осмотрим Большой белый дворец, внутренние покои, памятник лидерам «Большой тройки» и Александру III, познакомимся с парком и Крестовоздвиженским храмом.

Переезд вЯлту.

Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты: первые гостиницы, старинные улочки, памятник Дама с собачкой, памятник М. И. Пуговкину и многое другое.

Переезд Ялта-Симферополь через Ангарский перевал.

Обзор гор Чатыр-Даг и Демерджи, остановка у Кутузовского фонтана.

Прибытие на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.

Отъезд.

Ливадия - Гурзуф - Симферополь. ОтъездЛивадия - Гурзуф - Симферополь. ОтъездЛивадия - Гурзуф - Симферополь. ОтъездЛивадия - Гурзуф - Симферополь. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Атлантика» 3* (номера racio).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Взрослый
(2)		Ребенок
5-11 лет
на осн. месте		2 взрослых
(1+1 пенсионер 60+)		2 взрослых (пенсионеры 60+)1-местное размещение1-местное размещение пенсионер 60+Место в номереМесто в номере пенсионер 60+Ребенок 5-11 лет на доп. месте
26 90024 21026 22825 55630 90029 35526 90025 55518 830

Возможна замена объекта размещения на аналогичный по уровню.

Варианты проживания

Отель Атлантика 3

4 ночи

Отель «Атлантика Севастополь» расположен в 10 минутах ходьбы от моря. К услугам гостей номера с кондиционером. В отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Номера с собственной ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. В числе удобств рабочий стол.

По утрам для гостей отеля «Атлантика Севастополь» сервируют завтрак «шведский стол». Гости могут посетить бар и отдохнуть на террасе.

Отель Атлантика 3Отель Атлантика 3Отель Атлантика 3Отель Атлантика 3Отель Атлантика 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в номерах с удобствами
  • Питание (1 обед, 4 завтрака)
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи (дегустация в Бахчисарае, Ливадийский дворец, Херсонес, обзорные экскурсии по Севастополю, Балаклаве, Евпатории, Ялте, Сапун-горе и Малахову кургану)
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополь и обратно
  • 4 обеда и ужины
  • Сувениры
  • Морская прогулка по Севастопольской бухте - от 600 руб
  • Морская прогулка по Балаклавской бухте - от 600 руб
  • Посещение музея истории Балаклавы - 500 руб. /взр
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Необходимые документы
  • Общегражданский или загранпаспорт,
  • свидетельство о рождении для детей до 14-ти лет,
  • для детских групп - нотариально заверенная доверенность от родителей на руководителя группы,
  • медицинский полис.
Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?

Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет.

Есть ли скидки в туре?

Да, в нашем туре предусмотрены скидки:

  • Для детей до 12 лет на основном месте — 10%, на дополнительном — 30%.
  • Для пенсионеров 60+ скидка — 5%.
  • Скидка 1000 руб. при бронировании и оплате до 01.10.2023

цены указаны с учетом акции

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
10 янв 2022
Поездка была познавательная, для нас весёлая, потому как это была "семья" из 12 человек (давно дружим и катаемся). Повезло с гидом, водителем и погодой! А это - звенья одной цепи
А
10 янв 2022
Доброго времени суток. Поделюсь впечатлениями от тура, который включал в себя Севастополь с Херсонесом и Балаклавой, Ялту, Воронцовский и Ливадийский дворцы, Феодосию с Судакской крепостью. Поездка была познавательная, для нас
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весёлая, потому как это была "семья" из 12 человек (давно дружим и катаемся). Повезло с гидом, водителем и погодой! Гостиницы соответствовали своей "звёздности". Единственное, я так и не поняла, почему мы не остались ночевать в Ялте, как было заявлено в программке; а мы ведь ехали с мечтой посидеть на набережной с вкусным вином и/или кофе и звёздами))). И на табличке на автобусе тур обозначался как Праздничный Крым. За остальное - спасибо. Желающим ехать - рекомендую, особенно, если вы туда в первый раз. С уважением Анна.

Р
12 янв 2021
Отличный тур. Насыщенный, динамичный и интересный. Проживание хорошее

Тур входит в следующие категории Симферополя

На автобусеМожно с детьмиПрирода и пейзажиПопулярные местаВсе туры5-дневные турыВинные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024

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