В это время года можно почувствовать настоящую, трогательную душу полуострова, увидеть величественные горы, прислушаться к непривычно молчаливым пляжам и припорошённым жемчужными снежинками аллеям.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Город Судак, экотропа на мыс Алчак
12:30 Встреча на ж. д. вокзале в г. Симферополь.
13:00 Сбор группы в аэропорту г. Симферополь.
15:00-15:30 Сбор группы на автовокзале г. Судак.
Переезд из Симферополя в Судак (около 2 часов).
Поселившись в уютной гостинице, мы прогуляемся по живописным улочкам полусонного города, одетого в праздничную мишуру, заглянем в лавки, торгующие благоухающим розовым маслом и вкуснейшим марочным вином.
Далее треккинг стартует на мыс Алчак – самый знаменитый в Судаке.
Это место, без преувеличения, сакральное для судакчан и гостей – по оконечности мыса идет экотропа, откуда зимой видны пустынные дикие пляжи и прохладное, темно-сапфировое море с белыми хохолками набегающих волн.
Далее мы выйдем к таинственному гроту, в котором издревле поселился незримый хозяин – бог ветров Эол. Сквозная пещератак и называется – Эолова арфа.
Отсюда отлично видна Генуэзская цитадель, главный пляж Судака и заснеженные окрестные скалы.
Экскурсии по Крыму зимой не обходятся без фотоссесии, а снимки дремлющей природы потрясают даже больше, чем летняя радуга красок.
Активная часть тура: 5,8 км, перепад высот 30-150 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.
Мыс Меганом
Мыс Меганом – следующая цель новогоднего треккинга. Древний и могучий, он расположился между Коктебелем и Судаком, и своим мистическим видом больше напоминает пустынный полуостров.
О Меганоме ходят легенды, его считают местом силы, здесь даже построили своеобразный Храм Солнца, вокруг которого ежегодно собираются адепты различных религий, свято верящих в чудодейственность этих просторов.
Мы пройдём от старого маяка вдоль притихших бухт Меганома, полюбуемся их первобытной прелестью и увидим согбенные фигуры Кающихся монахов, несколько столетий назад застывших в покаянной молитве.
Активная часть тура: 12,1 км, перепад высот 20-110 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Гора Носорог, разноцветные бухты
Сегодня первым делом отправимся на гору Носорог. Второе название уникальной скалы – Караул-Оба.
На ней давным-давно жили тавры и оставили по себе массу интересных артефактов, в частности, таинственный каменный лабиринт и основательные ступеньки, вырубленные в скале.
Мы пройдём по тропам Адамова ложа, а также к смотровой площадке, откуда отлично видны три новосветские бухты.
Первой нам покажется Голубая лагуна, на берегу которой уютной крымской зимой спокойно отдыхает Царский пляж.
Далее виднеется Разбойничья бухта, поражающая глубокой синевой, а также главная поселковая лагуна – Зелёная.
Активная часть тура: 5,5 км, перепад высот 30-340-30 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
Тропа Голицына, завод шампанских вин
Сегодня поход пройдёт по любимым местам знаменитого винодела – князя Голицына.
Нас ждет треккинг через можжевеловую рощу, которая всегда радует запахом хвои.
Выйдя на мыс Капчик, полюбуемся необыкновенной крымской природой, прекрасной в любое время года.
Мыс Капчик остается позади и треккинг переходит в иную локацию – теперь мы пройдем по вырубленной более ста лет назад тропе, по которой хаживал сам и даже государь-император Николай ІІ.
Тропа заканчивается возле Зелёной бухты, а далее мы отправимся к заводу шампанских вин, основанному князем Голицыным – там желающие могут приобрести фирменные напитки, поражающие своими вкусовыми качествами весь мир.
Активная часть тура: 4,5 км, перепад высот 30-130-30 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.
Гора Сокол
Вершина горы Сокол, в прошлом кораллового рифа, однажды появившегося из морской пучины, – шикарная обзорная площадка Нового Света.
По пути к высоте 474 метра над уровнем неба моря туристам встретится источник, о котором ходит немало легенд. Называется он – ключ Святой Анастасии.
С вершины путнику открывается панорама юго-восточного Крыма, припорошенная новогодним снежком: величественная Генуэзская крепость, многочисленные мысы и горы, похожие на гротескных зверей и птиц, мгновенно застывших под взглядом Горгоны, и конечно,виды посёлка Новый Свет,приютившегося у подножья Сокола.
Активная часть тура по Крыму: 7,4 км, перепад высот 30-474 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
В случае плохих погодных условий, инструктор может заменить треккинг на скалу Сокол на прогулку на гору Перчем.
Генуэзская крепость, отъезд
Генуэзская крепость – последний пункт нашей прогулки по юго-восточной оконечности полуострова Крым.
Визитная карточка города – величественная цитадель, в стенах которой в разные эпохи правили генуэзцы, татары, половцы, золотоордынцы и древние аланы, покрытая снежной шапкой и украшенная ледяным ожерельем, выглядит незабываемо.
С высоты крепостных стен можно увидеть окрестные дали и Черное море, которое, порой разгулявшись, берёт Генуэзскую крепость в настоящую осаду, окружая дикими, первобытными плясками стремительных набегов иссиня-опаловых волн.
Вы когда-нибудь отмечали сказочное Рождество на берегу моря?
Попробуйте – это поистине удивительно!
Переезд на микроавтобусе в г. Симферополь.
14:00 Прибытие на автовокзал г. Судак.
16:00 – 16:30 Прибытие в аэропорт и на железнодорожный вокзал г. Симферополь.
Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Симферополь после 18:00.
Активная часть тура: 6,7 км, продолжительность треккинга 3 часа.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршруты треккинга могут быть изменены.
Проживание
Проживание в г. Судак в гостинице "Трискеле" или гостинице такого же класса: двух-, трёхместные номера Стандарт.
В каждом номере удобства (душ, туалет), телевизор, холодильник, Wi-Fi, чайник, фен. Полотенца выдают.
В гостинице имеется сауна, кедровый чан, фитобочка, тренажерный зал, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).
Варианты проживания
Гостиница «Трискеле»
Гостиница «Трискеле» с открытым бассейном и рестораном расположена в городе Судак, в 350 метрах от пляжа на побережье Черного моря. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Все номера оборудованы телевизором, кондиционером и холодильником. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из номеров открывается вид на море.
В гостинице «Трискеле» работает кафе и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю или отдохнуть на террасе. Кроме того, в распоряжении гостей детская игровая площадка и прачечная. При гостинице обустроена бесплатная парковка.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в г. Судак в гостинице
- Групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
- Входные билеты в музей-заповедник «Судакская крепость»
- Готовые завтраки - дни 2-6
- Обеды - дни 2-6 (сухой паёк днем в горах)
- Ужины - дни 1-5
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополь и обратно
- Обед в 1-й день
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 7 000 руб. за весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В Крыму на Новый Год температура воздуха колеблется в пределах от 0… до +12С.
Удобный комплект одежды для треккинга по Крыму в это время: треккинговые ботинки (не утепленные), кальсоны (нижняя часть термобелья), штаны для ходьбы (не утепленные), футболка, флиска, жилетка, куртка на температуру +8… +12С.
В зависимости от погоды, приходится раздеваться или одеваться на маршруте. Куртку часто носим в рюкзаке, поэтому рюкзак берите объемом 25-35 л.
- Шапка, перчатки
- Куртка с капюшоном на температуру +8… +12С.
- Флиска (2 шт). Одна флиска для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице.
- Футболка с коротким рукавом
- Ходовые штаны не утепленные
- Жилетка пуховая или с синтетическим утеплителем
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
- Нижнее белье
- Носки
- Термобелье
- Бафф. Удобно использовать зимой вместо шарфа, в котором в это время слишком жарко.
- Купальник (для сауны и бассейнов)
- Треккинговые ботинки не утепленные или кроссовки с толстой подошвой
- Шлепки (для ходьбы в гостинице)
- Непромокаемая одежда или дождевик
- Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
- Фотоаппарат / видеокамера
- Портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно)
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
- Туалетная бумага (пригодится днем в горах)
- Влажные салфетки
- Расческа
- Солнцезащитные очки
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). Берите рюкзак побольше объемом! Во время ходьбы часто приходится снимать куртку или жилетку и класть их в рюкзак. Также в рюкзаке всегда находится термос, кружка и общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
- Подпопник
- Термос (объем 0,5-0,75 л на человека) и не бьющаяся кружка (если термос у вас без удобной кружки для питья)
- Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
- Фонарик. Зимой темнеет рано. Если мы захотим провести вечер на море, то пригодится фонарик.
- Сушилки для обуви
- Индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
О питании
В туре предусмотрено трёхразовое питание.
Готовые завтраки (день 2-6) и ужины (день 1-5) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) — сухой паёк днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
По утрам любите бутерброды с красной икрой, а в обед предпочитаете уху из свежевыловленной форели? Без проблем!
Сообщите об этом менеджеру за 7 дней до начала тура — и мы исключим плановое питание из стоимости тура. А вы сможете самостоятельно организовать свое питание в поездке.
Предусмотрены ли скидки в туре?
В нашем туре предусмотрены следующие скидки:
Раннее бронирование – 5-7%.
- При внесении 25% оплаты от полной стоимости тура до 31 июля— скидка 7%;
- При внесении 25% оплаты от полной стоимости тура до 31 августа
- — скидка 5%.
Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».
Музыкальная скидка – 5%.
Скидка для туристов, которые берут с собой гитару. Причем, важно не только взять с собой гитару и проносить ее как трофей весь поход, но и не менее 3 раз за тур устраивать музыкальные вечера!
Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!
Скидки могут суммироваться между собой, но совокупная скидка не может быть больше 15% для взрослого участника тура.
Для детей до 14 лет включительно у нас предусмотрена максимальная скидка 20%, другие скидки к детской не суммируются.
«Литературная скидка» учитывается по факту предоставления материала. После тура вы присылаете нам фотоотчет или видеоролик – и после этого вам возвращается скидка.