Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет

Новогодние дни в Крыму
Крым зимой – особенный, уникальный, новогодний! Мы привыкли ассоциировать его с ласковым солнцем и тёплым морем, но этот благодатный край бывает и совершенно иным – в меру суровым, окутанным дымкой освежающего, прохладного бриза.

В это время года можно почувствовать настоящую, трогательную душу полуострова, увидеть величественные горы, прислушаться к непривычно молчаливым пляжам и припорошённым жемчужными снежинками аллеям.
5
3 отзыва
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Зимнее море
Зимнее море
Полюбуемся на красивейшие бухты и ощутим мощь изумрудного зимнего моря
Тропа Голицына
Тропа Голицына
Пройдем по любимым местам знаменитого винодела – князя Голицына
Генуэзская крепость
Генуэзская крепость
Увидим величественную цитадель, в стенах которой в разные эпохи заседали правители

Программа тура по дням

1 день

Город Судак, экотропа на мыс Алчак

12:30 Встреча на ж. д. вокзале в г. Симферополь.

13:00 Сбор группы в аэропорту г. Симферополь.

15:00-15:30 Сбор группы на автовокзале г. Судак.

Переезд из Симферополя в Судак (около 2 часов).

Поселившись в уютной гостинице, мы прогуляемся по живописным улочкам полусонного города, одетого в праздничную мишуру, заглянем в лавки, торгующие благоухающим розовым маслом и вкуснейшим марочным вином.

Далее треккинг стартует на мыс Алчак – самый знаменитый в Судаке.

Это место, без преувеличения, сакральное для судакчан и гостей – по оконечности мыса идет экотропа, откуда зимой видны пустынные дикие пляжи и прохладное, темно-сапфировое море с белыми хохолками набегающих волн.

Далее мы выйдем к таинственному гроту, в котором издревле поселился незримый хозяин – бог ветров Эол. Сквозная пещератак и называется – Эолова арфа.

Отсюда отлично видна Генуэзская цитадель, главный пляж Судака и заснеженные окрестные скалы.

Экскурсии по Крыму зимой не обходятся без фотоссесии, а снимки дремлющей природы потрясают даже больше, чем летняя радуга красок.

Активная часть тура: 5,8 км, перепад высот 30-150 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.

Город Судак, экотропа на мыс АлчакГород Судак, экотропа на мыс АлчакГород Судак, экотропа на мыс АлчакГород Судак, экотропа на мыс Алчак
2 день

Мыс Меганом

Мыс Меганом – следующая цель новогоднего треккинга. Древний и могучий, он расположился между Коктебелем и Судаком, и своим мистическим видом больше напоминает пустынный полуостров.

О Меганоме ходят легенды, его считают местом силы, здесь даже построили своеобразный Храм Солнца, вокруг которого ежегодно собираются адепты различных религий, свято верящих в чудодейственность этих просторов.

Мы пройдём от старого маяка вдоль притихших бухт Меганома, полюбуемся их первобытной прелестью и увидим согбенные фигуры Кающихся монахов, несколько столетий назад застывших в покаянной молитве.

Активная часть тура: 12,1 км, перепад высот 20-110 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Мыс МеганомМыс МеганомМыс МеганомМыс Меганом
3 день

Гора Носорог, разноцветные бухты

Сегодня первым делом отправимся на гору Носорог. Второе название уникальной скалы – Караул-Оба.

На ней давным-давно жили тавры и оставили по себе массу интересных артефактов, в частности, таинственный каменный лабиринт и основательные ступеньки, вырубленные в скале.

Мы пройдём по тропам Адамова ложа, а также к смотровой площадке, откуда отлично видны три новосветские бухты.

Первой нам покажется Голубая лагуна, на берегу которой уютной крымской зимой спокойно отдыхает Царский пляж.

Далее виднеется Разбойничья бухта, поражающая глубокой синевой, а также главная поселковая лагуна – Зелёная.

Активная часть тура: 5,5 км, перепад высот 30-340-30 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

Гора Носорог, разноцветные бухтыГора Носорог, разноцветные бухтыГора Носорог, разноцветные бухтыГора Носорог, разноцветные бухты
4 день

Тропа Голицына, завод шампанских вин

Сегодня поход пройдёт по любимым местам знаменитого винодела – князя Голицына.

Нас ждет треккинг через можжевеловую рощу, которая всегда радует запахом хвои.

Выйдя на мыс Капчик, полюбуемся необыкновенной крымской природой, прекрасной в любое время года.

Мыс Капчик остается позади и треккинг переходит в иную локацию – теперь мы пройдем по вырубленной более ста лет назад тропе, по которой хаживал сам и даже государь-император Николай ІІ.

Тропа заканчивается возле Зелёной бухты, а далее мы отправимся к заводу шампанских вин, основанному князем Голицыным – там желающие могут приобрести фирменные напитки, поражающие своими вкусовыми качествами весь мир.

Активная часть тура: 4,5 км, перепад высот 30-130-30 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.

Тропа Голицына, завод шампанских винТропа Голицына, завод шампанских винТропа Голицына, завод шампанских винТропа Голицына, завод шампанских вин
5 день

Гора Сокол

Вершина горы Сокол, в прошлом кораллового рифа, однажды появившегося из морской пучины, – шикарная обзорная площадка Нового Света.

По пути к высоте 474 метра над уровнем неба моря туристам встретится источник, о котором ходит немало легенд. Называется он – ключ Святой Анастасии.

С вершины путнику открывается панорама юго-восточного Крыма, припорошенная новогодним снежком: величественная Генуэзская крепость, многочисленные мысы и горы, похожие на гротескных зверей и птиц, мгновенно застывших под взглядом Горгоны, и конечно,виды посёлка Новый Свет,приютившегося у подножья Сокола.

Активная часть тура по Крыму: 7,4 км, перепад высот 30-474 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.

В случае плохих погодных условий, инструктор может заменить треккинг на скалу Сокол на прогулку на гору Перчем.

Гора СоколГора СоколГора СоколГора Сокол
6 день

Генуэзская крепость, отъезд

Генуэзская крепость – последний пункт нашей прогулки по юго-восточной оконечности полуострова Крым.

Визитная карточка города – величественная цитадель, в стенах которой в разные эпохи правили генуэзцы, татары, половцы, золотоордынцы и древние аланы, покрытая снежной шапкой и украшенная ледяным ожерельем, выглядит незабываемо.

С высоты крепостных стен можно увидеть окрестные дали и Черное море, которое, порой разгулявшись, берёт Генуэзскую крепость в настоящую осаду, окружая дикими, первобытными плясками стремительных набегов иссиня-опаловых волн.

Вы когда-нибудь отмечали сказочное Рождество на берегу моря?

Попробуйте – это поистине удивительно!

Переезд на микроавтобусе в г. Симферополь.

14:00 Прибытие на автовокзал г. Судак.

16:00 – 16:30 Прибытие в аэропорт и на железнодорожный вокзал г. Симферополь.

Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Симферополь после 18:00.

Активная часть тура: 6,7 км, продолжительность треккинга 3 часа.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршруты треккинга могут быть изменены.

Генуэзская крепость, отъездГенуэзская крепость, отъездГенуэзская крепость, отъездГенуэзская крепость, отъезд

Проживание

Проживание в г. Судак в гостинице "Трискеле" или гостинице такого же класса: двух-, трёхместные номера Стандарт.

В каждом номере удобства (душ, туалет), телевизор, холодильник, Wi-Fi, чайник, фен. Полотенца выдают.

В гостинице имеется сауна, кедровый чан, фитобочка, тренажерный зал, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).

Варианты проживания

Гостиница «Трискеле»

5 ночей

Гостиница «Трискеле» с открытым бассейном и рестораном расположена в городе Судак, в 350 метрах от пляжа на побережье Черного моря. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все номера оборудованы телевизором, кондиционером и холодильником. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из номеров открывается вид на море.

В гостинице «Трискеле» работает кафе и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю или отдохнуть на террасе. Кроме того, в распоряжении гостей детская игровая площадка и прачечная. При гостинице обустроена бесплатная парковка.

Гостиница «Трискеле»Гостиница «Трискеле»Гостиница «Трискеле»Гостиница «Трискеле»Гостиница «Трискеле»Гостиница «Трискеле»Гостиница «Трискеле»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в г. Судак в гостинице
  • Групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
  • Входные билеты в музей-заповедник «Судакская крепость»
  • Готовые завтраки - дни 2-6
  • Обеды - дни 2-6 (сухой паёк днем в горах)
  • Ужины - дни 1-5
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Симферополь и обратно
  • Обед в 1-й день
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 7 000 руб. за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
г. Симферополь, г. Судак
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В Крыму на Новый Год температура воздуха колеблется в пределах от 0… до +12С.

Удобный комплект одежды для треккинга по Крыму в это время: треккинговые ботинки (не утепленные), кальсоны (нижняя часть термобелья), штаны для ходьбы (не утепленные), футболка, флиска, жилетка, куртка на температуру +8… +12С.
В зависимости от погоды, приходится раздеваться или одеваться на маршруте. Куртку часто носим в рюкзаке, поэтому рюкзак берите объемом 25-35 л.

  • Шапка, перчатки
  • Куртка с капюшоном на температуру +8… +12С.
  • Флиска (2 шт). Одна флиска для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице.
  • Футболка с коротким рукавом
  • Ходовые штаны не утепленные
  • Жилетка пуховая или с синтетическим утеплителем
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Термобелье
  • Бафф. Удобно использовать зимой вместо шарфа, в котором в это время слишком жарко.
  • Купальник (для сауны и бассейнов)
  • Треккинговые ботинки не утепленные или кроссовки с толстой подошвой
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице)
  • Непромокаемая одежда или дождевик
  • Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
  • Фотоаппарат / видеокамера
  • Портативное зарядное устройство Power Bank для подзарядки мобильного телефона (не обязательно)
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
  • Туалетная бумага (пригодится днем в горах)
  • Влажные салфетки
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). Берите рюкзак побольше объемом! Во время ходьбы часто приходится снимать куртку или жилетку и класть их в рюкзак. Также в рюкзаке всегда находится термос, кружка и общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
  • Подпопник
  • Термос (объем 0,5-0,75 л на человека) и не бьющаяся кружка (если термос у вас без удобной кружки для питья)
  • Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
  • Фонарик. Зимой темнеет рано. Если мы захотим провести вечер на море, то пригодится фонарик.
  • Сушилки для обуви
  • Индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

О питании

В туре предусмотрено трёхразовое питание.

Готовые завтраки (день 2-6) и ужины (день 1-5) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) — сухой паёк днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).

По утрам любите бутерброды с красной икрой, а в обед предпочитаете уху из свежевыловленной форели? Без проблем!
Сообщите об этом менеджеру за 7 дней до начала тура — и мы исключим плановое питание из стоимости тура. А вы сможете самостоятельно организовать свое питание в поездке.

Предусмотрены ли скидки в туре?

В нашем туре предусмотрены следующие скидки:

Раннее бронирование – 5-7%.

  • При внесении 25% оплаты от полной стоимости тура до 31 июля— скидка 7%;
  • При внесении 25% оплаты от полной стоимости тура до 31 августа
  • — скидка 5%.

Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.

Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».

Музыкальная скидка – 5%.
Скидка для туристов, которые берут с собой гитару. Причем, важно не только взять с собой гитару и проносить ее как трофей весь поход, но и не менее 3 раз за тур устраивать музыкальные вечера!

Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!

Скидки могут суммироваться между собой, но совокупная скидка не может быть больше 15% для взрослого участника тура.

Для детей до 14 лет включительно у нас предусмотрена максимальная скидка 20%, другие скидки к детской не суммируются.

«Литературная скидка» учитывается по факту предоставления материала. После тура вы присылаете нам фотоотчет или видеоролик – и после этого вам возвращается скидка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 янв 2022
Хотел бы поблагодарить за организацию тура, особенно прямо в предверии нового года! Все прошло отлично! Поездка очень понравилась.
Д
27 мая 2024
Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
Е
15 мая 2024
Всё чётко и по плану) Спасибо!
Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!

Тур входит в следующие категории Симферополя

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