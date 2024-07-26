Проезжая на трамвае по знаковым местам Смоленска, вы познакомитесь с его историей и популярным местным транспортом. Полюбуетесь ландшафтом города на семи холмах и его достопримечательностями. Посетите Музей трамвая, где увидите
5 причин купить эту экскурсию
- 🚋 Увлекательное путешествие на трамвае
- 🏰 Осмотр главных достопримечательностей
- 📜 Узнаете интересные исторические факты
- 🎟 Посещение уникального музея трамвая
- 🛤 Взгляните на рельс 19 века и старинные артефакты
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Что можно увидеть
- Смоленская крепостная стена
- Свято-Успенский кафедральный собор
- Храмы 12 века
- Музей Смоленского трамвая
Описание экскурсии
Вы проедете на трамвае по центральным улицам города и увидите главные достопримечательности — Смоленскую крепостную стену, Свято-Успенский кафедральный собор и храмы 12 века.
Узнаете, почему в Смоленске никогда не было конки, как город связан с Сан-Франциско и где произошла первая авария с участием трамвая.
Посетите Музей Смоленского трамвая, где экскурсию для вас проведут наш гид и сотрудник депо. Рассмотрите рельс 1897 года, старинную стрелку и компостер. Разберётесь, как компостировать билетик, и заберёте его с собой на память.
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мариана — Организатор в Смоленске
Наше агентство существует с 2019 года. За годы работы мы заслужили хорошую репутацию не только среди гостей города, но и местных жителей. Разработали десятки экскурсий, рассказывающих о городе и регионе. Наши экскурсии — это лучший вариант для первого знакомства со Смоленщиной, но в то же время они подойдут и тем, кто уже бывал в Смоленске. Ждём вас в гости!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Снежана
26 июл 2024
Очень советую Экскурсионный трамвай! Интересно взрослым и детям. Познавательный рассказ по истории города и развития трамвайного транспорта. От организации, экскурсовода и самой экскурсии остались только положительные впечатления! Друзьям уже порекомендовали к посещению.
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