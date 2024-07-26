Проезжая на трамвае по знаковым местам Смоленска, вы познакомитесь с его историей и популярным местным транспортом. Полюбуетесь ландшафтом города на семи холмах и его достопримечательностями. Посетите Музей трамвая, где увидите

рельс 19 века и прокомпостируете билет. Экскурсия включает осмотр Смоленской крепостной стены, Свято-Успенского кафедрального собора и храмов 12 века. Узнаете, почему в Смоленске никогда не было конки, как город связан с Сан-Франциско и где произошла первая авария с участием трамвая. В музее экскурсию проведут гид и сотрудник депо, покажут рельс 1897 года, старинную стрелку и компостер

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Описание экскурсии

Вы проедете на трамвае по центральным улицам города и увидите главные достопримечательности — Смоленскую крепостную стену, Свято-Успенский кафедральный собор и храмы 12 века.

Узнаете, почему в Смоленске никогда не было конки, как город связан с Сан-Франциско и где произошла первая авария с участием трамвая.

Посетите Музей Смоленского трамвая, где экскурсию для вас проведут наш гид и сотрудник депо. Рассмотрите рельс 1897 года, старинную стрелку и компостер. Разберётесь, как компостировать билетик, и заберёте его с собой на память.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.