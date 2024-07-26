Экскурсионный трамвай по Смоленску (в группе)

Прокатитесь на трамвае по знаковым местам Смоленска, узнайте его историю и посетите уникальный музей трамвая. Это отличный способ провести время и узнать город
Проезжая на трамвае по знаковым местам Смоленска, вы познакомитесь с его историей и популярным местным транспортом. Полюбуетесь ландшафтом города на семи холмах и его достопримечательностями. Посетите Музей трамвая, где увидите
читать дальше

рельс 19 века и прокомпостируете билет.

Экскурсия включает осмотр Смоленской крепостной стены, Свято-Успенского кафедрального собора и храмов 12 века.

Узнаете, почему в Смоленске никогда не было конки, как город связан с Сан-Франциско и где произошла первая авария с участием трамвая.

В музее экскурсию проведут гид и сотрудник депо, покажут рельс 1897 года, старинную стрелку и компостер

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚋 Увлекательное путешествие на трамвае
  2. 🏰 Осмотр главных достопримечательностей
  3. 📜 Узнаете интересные исторические факты
  4. 🎟 Посещение уникального музея трамвая
  5. 🛤 Взгляните на рельс 19 века и старинные артефакты
Экскурсионный трамвай по Смоленску (в группе)
Экскурсионный трамвай по Смоленску (в группе)
Экскурсионный трамвай по Смоленску (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Что можно увидеть

  • Смоленская крепостная стена
  • Свято-Успенский кафедральный собор
  • Храмы 12 века
  • Музей Смоленского трамвая

Описание экскурсии

Вы проедете на трамвае по центральным улицам города и увидите главные достопримечательности — Смоленскую крепостную стену, Свято-Успенский кафедральный собор и храмы 12 века.

Узнаете, почему в Смоленске никогда не было конки, как город связан с Сан-Франциско и где произошла первая авария с участием трамвая.

Посетите Музей Смоленского трамвая, где экскурсию для вас проведут наш гид и сотрудник депо. Рассмотрите рельс 1897 года, старинную стрелку и компостер. Разберётесь, как компостировать билетик, и заберёте его с собой на память.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет500 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
26 июл 2024
Очень советую Экскурсионный трамвай! Интересно взрослым и детям. Познавательный рассказ по истории города и развития трамвайного транспорта. От организации, экскурсовода и самой экскурсии остались только положительные впечатления! Друзьям уже порекомендовали к посещению.

Входит в следующие категории Смоленска

ГрупповыеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураМузеиЛетниеНа выходныеСмоленская КрепостьПопулярные местаДля студентов

Похожие экскурсии из Смоленска

Смоленск духовный
Пешая
28 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Лучший выбор
Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
19 авг в 08:00
20 авг в 08:30
5 000 за всё до 25 чел.
Тысячелетняя история Смоленска
Пешая
228 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Тысячелетняя история Смоленска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Смоленска, где каждый камень хранит в себе частицу истории
Начало: Ул. Пржевальского д. 3
20 авг в 09:30
21 авг в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
На машине
Конные прогулки
19 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
1 сен в 08:30
3 сен в 08:30
15 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Смоленске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Смоленске
ХорошоТам