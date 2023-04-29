История города Смоленска
Смоленск — один из древнейших городов России. Город не раз выступал «щитом» на пути армии Наполеона 1812 г., армии Гитлера 1941-1945 гг. и других захватчиков, идущих с запада. Про него говорят «город-ключ», «город-щит», «город-крепость». После Великой Отечественной он получил звание Города-героя. Наша экскурсия пройдет по самым выдающимся и знаковым местам города.
Кроме того, вы узнаете особенности возникновения города и споры, связанные с этим, почувствуете чем сегодня город живет и дышит.
Кроме того, вы узнаете особенности возникновения города и споры, связанные с этим, почувствуете чем сегодня город живет и дышит.
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Что вас ожидает:
- Крепостная стена
- Королевский бастион
- Лопатинский сад
- Сквер Памяти Героев
- Дом Советов
- Памятники Твардовскому и Теркину, Глинке, событиям ВОВ и Отечественной войны 1812 года
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Описание
Город-крепостьСмоленск — один из древнейших городов России. Город не раз выступал «щитом» на пути армии Наполеона 1812 г., армии Гитлера 1941-1945 гг. и других захватчиков, идущих с запада. Про него говорят «город-ключ», «город-щит», «город-крепость». После Великой Отечественной он получил звание Города-героя. Наша экскурсия пройдет по самым выдающимся и знаковым местам города. Кроме того, вы узнаете особенности возникновения города и споры, связанные с этим, почувствуете чем сегодня город живет и дышит.
Что вы увидите: Мы сможем увидеть удивительную Крепостную стену — символ Смоленска, уникальное оборонительное начала 17 века.
Полюбуемся на Королевский бастион — это мощное земляное укрепление в форме звезды является, по сути, отдельной крепостью внутри Смоленской крепостной стены. С конца XVII века в нем располагались казематы для особо опасных политических преступников.
Посетим главную святыню города - Успенский собор, в котором будем поражены красотой иконостаса высотой с десятиэтажный дом, увидим икону-участницу Отечественной войны 1812 года и много других интересных деталей.
Прогуляемся по Лопатинскому саду — это один из старейших городских парков в Смоленске, частица его богатейшего историко-культурного наследия. Заложен в 1874 году на месте бывшей Королевской крепости по приказу губернатора Александра Григорьевича Лопатина. На нашем пути мы встретим сквер Памяти Героев, который объединяет события двух Отечественных войн и рассказывает о событиях, происходивших на территории города в разных столетиях.
Сможем увидеть Дом Советов — здание администрации Смоленской области было возведено по проекту архитектора С. А. Ильинской, находится на главной площади Смоленска — площади Ленина. Оно является, по сути, главным зданием региона и одним из наиболее красивых и внушительных строений на всей Смоленщине.
Сфотографируемся у таких памятников, как памятник Александру Твардовскому и Василию Теркину, памятник Михаилу Ивановичу Глинке — первый в мире памятник композитору, уроженцу Смоленской земли.
Что вы узнаете:• Историю создания и причины сохранения единственного из семи николаевских памятников Отечественной войны 1812 года.
- О том как строилась Крепостная стена и как зарабатывали строители на ней.
- Что символизирует «Памятник с орлами».
- На кого похож Теркин, изображенный скульптором Сергеевым.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- пл. Победы, памятник Твардовскому и Теркину
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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