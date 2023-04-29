Город-крепостьСмоленск — один из древнейших городов России. Город не раз выступал «щитом» на пути армии Наполеона 1812 г., армии Гитлера 1941-1945 гг. и других захватчиков, идущих с запада. Про него говорят «город-ключ», «город-щит», «город-крепость». После Великой Отечественной он получил звание Города-героя. Наша экскурсия пройдет по самым выдающимся и знаковым местам города. Кроме того, вы узнаете особенности возникновения города и споры, связанные с этим, почувствуете чем сегодня город живет и дышит.

Что вы увидите: Мы сможем увидеть удивительную Крепостную стену — символ Смоленска, уникальное оборонительное начала 17 века.

Полюбуемся на Королевский бастион — это мощное земляное укрепление в форме звезды является, по сути, отдельной крепостью внутри Смоленской крепостной стены. С конца XVII века в нем располагались казематы для особо опасных политических преступников.

Посетим главную святыню города - Успенский собор, в котором будем поражены красотой иконостаса высотой с десятиэтажный дом, увидим икону-участницу Отечественной войны 1812 года и много других интересных деталей.

Прогуляемся по Лопатинскому саду — это один из старейших городских парков в Смоленске, частица его богатейшего историко-культурного наследия. Заложен в 1874 году на месте бывшей Королевской крепости по приказу губернатора Александра Григорьевича Лопатина. На нашем пути мы встретим сквер Памяти Героев, который объединяет события двух Отечественных войн и рассказывает о событиях, происходивших на территории города в разных столетиях.

Сможем увидеть Дом Советов — здание администрации Смоленской области было возведено по проекту архитектора С. А. Ильинской, находится на главной площади Смоленска — площади Ленина. Оно является, по сути, главным зданием региона и одним из наиболее красивых и внушительных строений на всей Смоленщине.

Сфотографируемся у таких памятников, как памятник Александру Твардовскому и Василию Теркину, памятник Михаилу Ивановичу Глинке — первый в мире памятник композитору, уроженцу Смоленской земли.

Что вы узнаете:• Историю создания и причины сохранения единственного из семи николаевских памятников Отечественной войны 1812 года.