16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. 38 башен Смоленска — «ожерелье всея Руси»

Главные исторические события и герои тысячелетнего Смоленска на экскурсии вдоль крепостной стены

Михаил
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Михаил – ваш гид
38 — именно столько башен изначально имела Смоленская крепостная стена, которая стала не только «ожерельем всея Руси», но и защитницей ее западных границ в самые тяжелые годы нашей истории.

Мы пройдем по периметру крепостной стены (ок 6 км), я познакомлю вас с этим уникальным памятником архитектуры и фортификационным сооружением и вместе с тем — с тысячелетней историей Смоленска, все события которой, как драгоценные жемчужины, нанизаны на нить крепостной стены.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
4.88
38 башен Смоленска — «ожерелье всея Руси»
38 башен Смоленска — «ожерелье всея Руси»

Программа

  • Вы узнаете об устройстве крепости и испытаниях, выпавших на ее долю, героических людях, которые ее защищали, легендарных сражениях, составивших славу русского оружия, древних легендах, которыми овеяны прясла и башни этого величественного сооружения.
  • Погрузитесь в атмосферу древнего города, становление которого было связано с самыми знаковыми событиями истории Руси — России, осмотрите величественные памятники, посвященные героическим событиям 1812 года.
  • Я расскажу о выдающихся людях нашей страны, которые родились в Смоленске и составили славу нашей Родины.

В результате вы откроете историю Смоленска и его значение в летописи целой страны.

«Когда еще не было русской державы,  
Дымились костры на заре, 
И прежде чем встали московские главы, 
Смоленск возвели на Днепре..»

Ну, и чуть не забыл «Ах, Смоленск, такой город: здесь можно каждое утро просыпаться и умирать от восхищения» (с).

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, по желанию — частично можно задействовать транспорт, но одежда и обувь в любом случае должны быть удобными, часть маршрута проходит по пересеченной местности.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Всем привет! Меня зовут Михаил, мне 30 лет. Я очень люблю город Смоленск, в котором живу, и стараюсь поделиться своей любовью с каждым человеком, который приходит ко мне на экскурсию. Люди чувствуют мое отношение к городу и его истории и всегда проникаются им даже за несколько часов, которые обычно длится прогулка. Я считаю, что бесконечно важно делиться с окружающими тем, что ты любишь. Занимаюсь экскурсиями с 2008 года, являюсь аккредитованным гидом по Смоленску и Смоленской области.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Прекрасная экскурсия, За один день в пешеходном формате знакомит со всеми основными памятниками и вехами в истории города. Для любителей пеших прогулок. Михаил подкупает искренним интересом к происходящему в городе, интересный собеседник. Невзирая на погоду, получили огромное удовольствие. Спасибо!
24 сентября 2018
Экскурсия 22 сентября, большая разновозрастная компания - 5 детей и 4 взрослых.
Экскурсовод очень приятный молодой человек, эрудированный, знания подкреплял фотографиями и схемами.
Экскурсия - весьма занимательная, но будьте готовы к покорению холмов и вершин)) - крепость расположена на разноуровневых высотах и маршрут проходит как внутри так и снаружи крепостных стен.
Единственный недостаток, точнее пожелание к администрации города - наведите чистоту, пожалуйста; подстригите кусты и траву вокруг Собора, а также вокруг Крепости.
9 июля 2018
Мне понравилась сама идея - обойти Смоленск вдоль древней крепостной стены. И ещё мне понравилась привязка исторических событий к конкретным местам в Смоленске - мне гораздо понятнее, когда показывают, гдепроисходили конкретные события. Так легче запонмить что ли.

Михаил же впечатил меня невероятной глубиной знаний и погружённостью в текущие дела Смоленска. Он, например, лично знает того, кто восстановил рецепт смоленских конфектов. И ещё интересно было наблюдать, как Михайли старается из всей необъятной информации, которой он владеет, выбрать что-то, что подходит именно для нас и именно сейчас, а не просто пересказывает заранее заученный текст.
6 июля 2018
Отличный маршрут! Правда, чтобы обойти по кругу стены Смоленска, нужно время, нужны силы и хотя бы минимальная физическая подготовка. Но Михаил так грамотно строит свою экскурсию и чередует физическую нагрузку с отдыхом, что напряжение подъемов на немаленькие для городского жителя, увлеченного в основном компьютером, высоты проходит достаточно незаметно. Интересная информация о городе, места "в кустах", на которые сам никогда не обратил бы внимания. Мне понравилось то, что если Михаил чего-то не знает, он честно об этом говорит, не выкручиваясь и не пытаясь вместо ответа на поставленный вопрос лить массу информации не по теме. Чувствуется, что неразрешенные вопросы он запоминает, потому что на протяжении экскурсии уже пытается найти в памяти тех людей, которые эти, неразрешенные для него, вопросы решат.
Единственный недостаток. Видимо, от большого количества имеющегося материала, от "многих знаний" текст экскурсии не всегда плавен, не всегда отточен. Это тем более странно,что Михаил водит такие экскурсии уже 10 лет! Может быть, стОило бы поработать над письменным текстом экскурсии? Хотя тогда уйдет элемент спонтанности, импровизации...
Думаю, в плане возраста и в этой экскурсии Михаил прав : +25! Детям 5 часов непрерывной ходьбы тяжеловаты!
9 мая 2018
Мы на экскурсию попросили машину, такой маршрут подходит для физически подготовленных людей. Содержание экскурсии и сам гид вызвали самые положительные эмоции.
13 июня 2017
Мы чудесно провели время в компании Михаила, даже не заметили как пролетели 5 часов. Нам всем очень понравилась манера изложения гида - доступная и интересная. Появилось желание дальше изучать историю Смоленска.
25 января 2017
Спасибо Михаил! Было очень интересно, содержательно! Так, много нового, родного Русского. Жаль, что администрации городов это не важно, ВИДЕМО ЭТО НЕИХ СТРАНА!!! Но мы всё равно будем знать историю нашей страны. Спасибо!
9 января 2017
К сожалению, это была одна из немногих экскурсий на Tripster'e, которую не хочется повторить или рекомендовать другим. Обычная, ординарная, не зажигающая экскурсия. Смоленск - город удивительный, но экскурсоводу не удалось нас заинтересовать городом и его историей. Ничего плохого, но и ничего выдающегося. Короче, это не было похоже на "необычную экскурсию от увлеченного гида".
14 ноября 2016
Замечательная экскурсия!!! Интересно, информативно и очень качественно.
7 ноября 2016
Михаил - молодец! Огромное спасибо за интересный рассказ и неформальную подачу материала. Всем очень рекомендую. Думаю, что это гораздо интереснее банальной обзорной экскурсии.
Ещё 6 отзывов

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