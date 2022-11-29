16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

38 башен Смоленской крепости - это не просто каменные стражи города, но и хранители его тысячелетней истории.
Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлого, узнать о героических
Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлого, узнать о героических
5 причин купить эту экскурсию
- 🛡️ Уникальная крепостная стена с богатой историей
- 🏰 Погружение в атмосферу древнего города
- 🗡️ Легендарные сражения и героические личности
- 📜 Тысячелетняя история Смоленска
- 🏞️ Величественные памятники и природные красоты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по крепостной стене и увидеть все достопримечательности в их полном великолепии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Смоленская крепостная стена
- Башни крепости
- Памятники 1812 года
Описание экскурсии
Ах, Смоленск, такой город! Здесь можно каждое утро просыпаться и умирать от восхищения
Что вас ожидает
- Вы узнаете об устройстве крепости и испытаниях, выпавших на ее долю, героических людях, которые ее защищали, легендарных сражениях, составивших славу русского оружия, древних легендах, которыми овеяны прясла и башни этого величественного сооружения.
- Погрузитесь в атмосферу древнего города, становление которого было связано с самыми знаковыми событиями истории Руси — России, осмотрите величественные памятники, посвященные героическим событиям 1812 года.
- Я расскажу о выдающихся людях нашей страны, которые родились в Смоленске и составили славу нашей Родины.
В результате вы откроете историю Смоленска и его значение в летописи целой страны.
«Когда еще не было русской державы,
Дымились костры на заре,
И прежде чем встали московские главы,
Смоленск возвели на Днепре.»
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, по желанию частично можно задействовать транспорт, но одежда и обувь в любом случае должны быть удобными, часть маршрута проходит по пересеченной местности.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3813 туристов
Привет! Меня зовут Михаил. Почти половину жизни я вожу экскурсии по Смоленску и области. За минувшее тысячелетие здесь накопилось столько интересного, что годы его изучения никогда не проходят без открытий.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Самая необычная экскурсия по городу, на которой мне доводилось побывать!)
Рекомендую!))
Рекомендую!))
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А
Мне понравилась сама идея - обойти Смоленск вдоль древней крепостной стены. И ещё мне понравилась привязка исторических событий к конкретным местам в Смоленске - мне гораздо понятнее, когда показывают, гдепроисходили
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Экскурсия 22 сентября, большая разновозрастная компания - 5 детей и 4 взрослых.
Экскурсовод очень приятный молодой человек, эрудированный, знания подкреплял фотографиями и схемами.
Экскурсия - весьма занимательная, но будьте готовы к покорению
Экскурсовод очень приятный молодой человек, эрудированный, знания подкреплял фотографиями и схемами.
Экскурсия - весьма занимательная, но будьте готовы к покорению
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Тут прекрасно все! И сама идея - обойти город вдоль крепостной стены, половина которой стоит до сих пор; и содержание - тут и история города, и знаковые места по маршруту,
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Михаил провел отличную экскурсию. Несмотря на то что мы раньше несколько раз уже были в Смоленске, Михаил провел нас по множеству интереснейших мест города, о которых мы не знали. Особенно запомнилась прогулка по восточной части крепостной стены откуда открываются потрясающие виды на Смоленск и Успенский собор. Было очень приятно общаться с образованным, эрудированным и заинтересованным своей работой человеком.
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Д
Экскурсия очень понравилась. Михаилу удалось открыть для нас Смоленск как прекрасный город с интереснейшей историей. Мы не только осмотрели достопримечательности, но и узнали много интересных фактов об известных людях Смоленска, которые внесли вклад в историю России. При этом экскурсия прошла живо с элементами квеста на стене крепости. Спасибо Михаилу за интересную экскурсию.
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