16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отличный маршрут! Правда, чтобы обойти по кругу стены Смоленска, нужно время, нужны силы и хотя бы минимальная физическая подготовка. Но Михаил так грамотно строит свою экскурсию и чередует физическую нагрузку с отдыхом, что напряжение подъемов на немаленькие для городского жителя, увлеченного в основном компьютером, высоты проходит достаточно незаметно. Интересная информация о городе, места "в кустах", на которые сам никогда не обратил бы внимания. Мне понравилось то, что если Михаил чего-то не знает, он честно об этом говорит, не выкручиваясь и не пытаясь вместо ответа на поставленный вопрос лить массу информации не по теме. Чувствуется, что неразрешенные вопросы он запоминает, потому что на протяжении экскурсии уже пытается найти в памяти тех людей, которые эти, неразрешенные для него, вопросы решат.
Единственный недостаток. Видимо, от большого количества имеющегося материала, от "многих знаний" текст экскурсии не всегда плавен, не всегда отточен. Это тем более странно,что Михаил водит такие экскурсии уже 10 лет! Может быть, стОило бы поработать над письменным текстом экскурсии? Хотя тогда уйдет элемент спонтанности, импровизации...
Думаю, в плане возраста и в этой экскурсии Михаил прав : +25! Детям 5 часов непрерывной ходьбы тяжеловаты!