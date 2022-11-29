16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по крепостной стене и увидеть все достопримечательности в их полном великолепии.

38 башен Смоленской крепости - это не просто каменные стражи города, но и хранители его тысячелетней истории.Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлого, узнать о героических

событиях и легендах, связанных с каждой из этих величественных башен. Вместе с опытным гидом вы пройдете по следам древних воинов и строителей, ощутите дух времени и увидите, как история оживает перед вашими глазами. Экскурсия позволит вам прикоснуться к наследию Руси, оценить масштабы и красоту крепостных сооружений и вдохновиться мужеством тех, кто защищал эти стены. Забронируйте свое путешествие в историю Смоленска и станьте частью великой летописи

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 14 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Ах, Смоленск, такой город! Здесь можно каждое утро просыпаться и умирать от восхищения

Что вас ожидает

Вы узнаете об устройстве крепости и испытаниях, выпавших на ее долю, героических людях, которые ее защищали, легендарных сражениях, составивших славу русского оружия, древних легендах, которыми овеяны прясла и башни этого величественного сооружения.

Погрузитесь в атмосферу древнего города, становление которого было связано с самыми знаковыми событиями истории Руси — России, осмотрите величественные памятники, посвященные героическим событиям 1812 года.

Я расскажу о выдающихся людях нашей страны, которые родились в Смоленске и составили славу нашей Родины.

В результате вы откроете историю Смоленска и его значение в летописи целой страны.

«Когда еще не было русской державы,

Дымились костры на заре,

И прежде чем встали московские главы,

Смоленск возвели на Днепре.»

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, по желанию частично можно задействовать транспорт, но одежда и обувь в любом случае должны быть удобными, часть маршрута проходит по пересеченной местности.