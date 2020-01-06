16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Вы узнаете об устройстве крепости и испытаниях, выпавших на ее долю, героических людях, которые ее защищали, легендарных сражениях, составивших славу русского оружия, древних легендах, которыми овеяны прясла и башни этого величественного сооружения.

Погрузитесь в атмосферу древнего города, становление которого было связано с самыми знаковыми событиями истории Руси — России, осмотрите величественные памятники, посвященные героическим событиям 1812 года.

Я расскажу о выдающихся людях нашей страны, которые родились в Смоленске и составили славу нашей Родины.

В результате вы откроете историю Смоленска и его значение в летописи целой страны.

«Когда еще не было русской державы,

Дымились костры на заре,

И прежде чем встали московские главы,

Смоленск возвели на Днепре..»

Ну, и чуть не забыл «Ах, Смоленск, такой город: здесь можно каждое утро просыпаться и умирать от восхищения» (с).