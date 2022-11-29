16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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38 башен Смоленска - «ожерелье всея Руси»

Пройдите по следам истории Смоленска с экскурсией «38 башен», где каждый камень хранит легенды и подвиги
38 башен Смоленской крепости - это не просто каменные стражи города, но и хранители его тысячелетней истории.

Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу прошлого, узнать о героических
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событиях и легендах, связанных с каждой из этих величественных башен.

Вместе с опытным гидом вы пройдете по следам древних воинов и строителей, ощутите дух времени и увидите, как история оживает перед вашими глазами.

Экскурсия позволит вам прикоснуться к наследию Руси, оценить масштабы и красоту крепостных сооружений и вдохновиться мужеством тех, кто защищал эти стены. Забронируйте свое путешествие в историю Смоленска и станьте частью великой летописи

4.9
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛡️ Уникальная крепостная стена с богатой историей
  • 🏰 Погружение в атмосферу древнего города
  • 🗡️ Легендарные сражения и героические личности
  • 📜 Тысячелетняя история Смоленска
  • 🏞️ Величественные памятники и природные красоты

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по крепостной стене и увидеть все достопримечательности в их полном великолепии.
Сейчас август — это идеальное время.
38 башен Смоленска - «ожерелье всея Руси»
38 башен Смоленска - «ожерелье всея Руси»
38 башен Смоленска - «ожерелье всея Руси»

Что можно увидеть

  • Смоленская крепостная стена
  • Башни крепости
  • Памятники 1812 года

Описание экскурсии

Ах, Смоленск, такой город! Здесь можно каждое утро просыпаться и умирать от восхищения

Что вас ожидает

  • Вы узнаете об устройстве крепости и испытаниях, выпавших на ее долю, героических людях, которые ее защищали, легендарных сражениях, составивших славу русского оружия, древних легендах, которыми овеяны прясла и башни этого величественного сооружения.
  • Погрузитесь в атмосферу древнего города, становление которого было связано с самыми знаковыми событиями истории Руси — России, осмотрите величественные памятники, посвященные героическим событиям 1812 года.
  • Я расскажу о выдающихся людях нашей страны, которые родились в Смоленске и составили славу нашей Родины.

В результате вы откроете историю Смоленска и его значение в летописи целой страны.

«Когда еще не было русской державы,
Дымились костры на заре,
И прежде чем встали московские главы,
Смоленск возвели на Днепре.»

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, по желанию частично можно задействовать транспорт, но одежда и обувь в любом случае должны быть удобными, часть маршрута проходит по пересеченной местности.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3813 туристов
Привет! Меня зовут Михаил. Почти половину жизни я вожу экскурсии по Смоленску и области. За минувшее тысячелетие здесь накопилось столько интересного, что годы его изучения никогда не проходят без открытий.
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Крепостные стены и соборы, загадочные викинги и клады, истории героических событий и красочные жизни людей, каньоны в центральной полосе и знаменитые уроженцы этого края — на Смоленщине найдётся всё. А ещё на моих экскурсиях вы узнаете, как стать соучастником городских изменений, волонтёрских акций и интересных инициатив. Сейчас также работаю с командой гидов — каждый из нас с радостью покажет вам Смоленск. Нас отличают накопленный опыт, эмоциональная подача, достоверность фактов, сотня маршрутов в запасе. Мы — аккредитованные гиды по Смоленску и области, Смоленской епархии и национальному парку «Смоленское Поозёрье». Верим, что Смоленск — город удивительных историй. И каждый найдёт здесь свою.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ксения
Самая необычная экскурсия по городу, на которой мне доводилось побывать!)
Рекомендую!))
Самая необычная экскурсия по городу, на которой мне доводилось побывать!)
Самая необычная экскурсия по городу, на которой мне доводилось побывать!)
Самая необычная экскурсия по городу, на которой мне доводилось побывать!)
Самая необычная экскурсия по городу, на которой мне доводилось побывать!)
Самая необычная экскурсия по городу, на которой мне доводилось побывать!)
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А
Мне понравилась сама идея - обойти Смоленск вдоль древней крепостной стены. И ещё мне понравилась привязка исторических событий к конкретным местам в Смоленске - мне гораздо понятнее, когда показывают, гдепроисходили
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конкретные события. Так легче запонмить что ли.

Михаил же впечатил меня невероятной глубиной знаний и погружённостью в текущие дела Смоленска. Он, например, лично знает того, кто восстановил рецепт смоленских конфектов. И ещё интересно было наблюдать, как Михайли старается из всей необъятной информации, которой он владеет, выбрать что-то, что подходит именно для нас и именно сейчас, а не просто пересказывает заранее заученный текст.

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Елена
Экскурсия 22 сентября, большая разновозрастная компания - 5 детей и 4 взрослых.
Экскурсовод очень приятный молодой человек, эрудированный, знания подкреплял фотографиями и схемами.
Экскурсия - весьма занимательная, но будьте готовы к покорению
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холмов и вершин)) - крепость расположена на разноуровневых высотах и маршрут проходит как внутри так и снаружи крепостных стен.
Единственный недостаток, точнее пожелание к администрации города - наведите чистоту, пожалуйста; подстригите кусты и траву вокруг Собора, а также вокруг Крепости.

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Анатолий
Тут прекрасно все! И сама идея - обойти город вдоль крепостной стены, половина которой стоит до сих пор; и содержание - тут и история города, и знаковые места по маршруту,
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и городские байки и легенды, куда уж без них:); и подача материала - Михаил ведет экскурсию легко, увлекательно, 5 часов для нас пролетели как 5 минут:). Михаил нас очаровал!, и помог глубже почувствовать этот город. И мы сюда еще вернемся:).

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Максим
Михаил провел отличную экскурсию. Несмотря на то что мы раньше несколько раз уже были в Смоленске, Михаил провел нас по множеству интереснейших мест города, о которых мы не знали. Особенно запомнилась прогулка по восточной части крепостной стены откуда открываются потрясающие виды на Смоленск и Успенский собор. Было очень приятно общаться с образованным, эрудированным и заинтересованным своей работой человеком.
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Д
Экскурсия очень понравилась. Михаилу удалось открыть для нас Смоленск как прекрасный город с интереснейшей историей. Мы не только осмотрели достопримечательности, но и узнали много интересных фактов об известных людях Смоленска, которые внесли вклад в историю России. При этом экскурсия прошла живо с элементами квеста на стене крепости. Спасибо Михаилу за интересную экскурсию.
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