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Обзорная экскурсия по Смоленску

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Смоленска
За несколько часов вы познакомитесь с основными достопримечательностями 🏛️ Смоленска и узнаете интересные факты о тысячелетней истории 📖 города.

Вы прогуляетесь 👣 по старинным кварталам и улицам города, узнаете об удивительных людях, живших когда-то в Смоленске, а также увидите известные храмы и древние крепостные стены.

Кроме того, местный гид в легкой форме расскажет вам занимательную информацию обо всех местах, которые встретятся у вас на пути и подскажет куда сходить в свободное время.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Смоленску
Обзорная экскурсия по Смоленску

Что вы увидите

  • Пятницкая башня
  • смотровая площадка
  • набережная Днепра
  • памятники Глинке
  • Твардовскому
  • Василию Тёркину
  • Егорову и Куриленко
  • Свято-Успенский кафедральный собор и др.
Экскурсия по Смоленску, древнему щиту России! Мы пройдем вдоль величественной крепостной стены и Пятницкой башни. Посетим смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на легендарную старую смоленскую дорогу и древние храмы города. Прогуляемся по незабываемой набережной Днепра.
Пройдем по местам, связанным с обороной Смоленска 1609−1611 гг., увидим памятники героям войны 1812 года. Осмотрим памятники знаменитым смолянам: Глинке, Твардовскому и его герою Василию Тёркину, Егорову и Куриленко. Завершим знакомство с городом на Соборной горе в Свято-Успенском кафедральном соборе XVII—XVIII вв., где находится икона Смоленской Божьей Матери «Одигитрия» XVII в.
  • Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Смоленску
Обзорная экскурсия по Смоленску

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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