Экскурсия по Смоленску, древнему щиту России! Мы пройдем вдоль величественной крепостной стены и Пятницкой башни. Посетим смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на легендарную старую смоленскую дорогу и древние храмы города. Прогуляемся по незабываемой набережной Днепра. Пройдем по местам, связанным с обороной Смоленска 1609−1611 гг., увидим памятники героям войны 1812 года. Осмотрим памятники знаменитым смолянам: Глинке, Твардовскому и его герою Василию Тёркину, Егорову и Куриленко. Завершим знакомство с городом на Соборной горе в Свято-Успенском кафедральном соборе XVII—XVIII вв., где находится икона Смоленской Божьей Матери «Одигитрия» XVII в.

Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.