За несколько часов вы познакомитесь с основными достопримечательностями Смоленска и узнаете интересные факты о тысячелетней истории города.
Вы прогуляетесь по старинным кварталам и улицам города, узнаете об удивительных людях, живших когда-то
Вы прогуляетесь по старинным кварталам и улицам города, узнаете об удивительных людях, живших когда-то
Описание экскурсии
Экскурсия по Смоленску, древнему щиту России! Мы пройдем вдоль величественной крепостной стены и Пятницкой башни. Посетим смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на легендарную старую смоленскую дорогу и древние храмы города. Прогуляемся по незабываемой набережной Днепра. Пройдем по местам, связанным с обороной Смоленска 1609−1611 гг., увидим памятники героям войны 1812 года. Осмотрим памятники знаменитым смолянам: Глинке, Твардовскому и его герою Василию Тёркину, Егорову и Куриленко. Завершим знакомство с городом на Соборной горе в Свято-Успенском кафедральном соборе XVII—XVIII вв., где находится икона Смоленской Божьей Матери «Одигитрия» XVII в.
Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пятницкая башня
- Смотровая площадка
- Набережная Днепра
- Памятники Глинке
- Твардовскому
- Василию Тёркину
- Егорову и Куриленко
- Свято-Успенский кафедральный собор и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Добрый день. Нам все понравилось. Спасибо Надежде, экскурсоводу, за интересный рассказ о городе.
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Т
Очень познавательно и увликательно прошла встреча с гидом Марией узнали много из истории Смоленска. Спасибо Вам большое!
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И
Спасибо, прекрасный гид (Сергей Михайлович). Без этой экскурсии, без этого гида, Смоленск остался бы для нас "terra incognita".
Гид - выше всех похвал! Эрудирован, тактичен. Человек, с которым очень интересно. Наш человек.
Гид - выше всех похвал! Эрудирован, тактичен. Человек, с которым очень интересно. Наш человек.
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М
Были на обзорной экскурсии с Надеждой 11 мая 2024 года. Надежда провела очень интересную экскурсию, из-за непогоды сложно было быстро передвигаться, поэтому Надежда задержалась с нами, чтобы рассказать всю программу,
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В
Увидели почтенную, истинную красоту Земли славян, кривичей и русских, их любовь к родной земле, мудрость, силу мысли и опыта строителей древности, здравый смысл в действиях Князей Смоленских, губернатора Лопатина и, к великому сожалению, бездарное управление городом и областью современников, безкультурие населения, особенно молодежи. Жаль и очень обидно!!!
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О
Прекрасную экскурсию нам провел Сергей Алексеевич. Максимум внимания нашим запросам. С огромной любовью и знанием. По его совету самостоятельно съездили в Талашкино и получили огромное удовольствие. Спасибо огромное, будем всем рекомендовать.
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