Экскурсия по Смоленску, древнему щиту России! Мы пройдем вдоль величественной крепостной стены и Пятницкой башни. Посетим смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на легендарную старую смоленскую дорогу и древние храмы города. Прогуляемся по незабываемой набережной Днепра.

Пройдем по местам, связанным с обороной Смоленска 1609−1611 гг., увидим памятники героям войны 1812 года. Осмотрим памятники знаменитым смолянам: Глинке, Твардовскому и его герою Василию Тёркину, Егорову и Куриленко. Завершим знакомство с городом на Соборной горе в Свято-Успенском кафедральном соборе XVII—XVIII вв., где находится икона Смоленской Божьей Матери «Одигитрия» XVII в.