Экскурсия по Смоленску, древнему щиту России! Мы пройдем вдоль величественной крепостной стены и Пятницкой башни. Посетим смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на легендарную старую смоленскую дорогу и древние храмы города. Прогуляемся по незабываемой набережной Днепра.
Пройдем по местам, связанным с обороной Смоленска 1609−1611 гг., увидим памятники героям войны 1812 года. Осмотрим памятники знаменитым смолянам: Глинке, Твардовскому и его герою Василию Тёркину, Егорову и Куриленко. Завершим знакомство с городом на Соборной горе в Свято-Успенском кафедральном соборе XVII—XVIII вв., где находится икона Смоленской Божьей Матери «Одигитрия» XVII в.
Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.