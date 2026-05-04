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Обзорная экскурсия по Смоленску на транспорте туристов

Индивидуальная экскурсия по Смоленску: знакомство с городом на Соборной горе
За несколько часов вы познакомитесь с основными достопримечательностями Смоленска и узнаете интересные факты о тысячелетней истории города.

Вы прогуляетесь по старинным кварталам и улицам города, узнаете об удивительных людях, живших когда-то
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в Смоленске, а также увидите известные храмы и древние крепостные стены.

Кроме того, местный гид в легкой форме расскажет вам занимательную информацию обо всех местах, которые встретятся у вас на пути и подскажет куда сходить в свободное время.

5
13 отзывов
Обзорная экскурсия по Смоленску на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Смоленску на транспорте туристов
Обзорная экскурсия по Смоленску на транспорте туристов

Описание экскурсии

Экскурсия по Смоленску, древнему щиту России! Мы пройдем вдоль величественной крепостной стены и Пятницкой башни. Посетим смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на легендарную старую смоленскую дорогу и древние храмы города. Прогуляемся по незабываемой набережной Днепра. Пройдем по местам, связанным с обороной Смоленска 1609−1611 гг., увидим памятники героям войны 1812 года. Осмотрим памятники знаменитым смолянам: Глинке, Твардовскому и его герою Василию Тёркину, Егорову и Куриленко. Завершим знакомство с городом на Соборной горе в Свято-Успенском кафедральном соборе XVII—XVIII вв., где находится икона Смоленской Божьей Матери «Одигитрия» XVII в.
Аренда автомобиля (такси) оплачивается дополнительно. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пятницкая башня
  • Смотровая площадка
  • Набережная Днепра
  • Памятники Глинке
  • Твардовскому
  • Василию Тёркину
  • Егорову и Куриленко
  • Свято-Успенский кафедральный собор и др
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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3
2
1
Н
Добрый день. Нам все понравилось. Спасибо Надежде, экскурсоводу, за интересный рассказ о городе.
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Т
Очень познавательно и увликательно прошла встреча с гидом Марией узнали много из истории Смоленска. Спасибо Вам большое!
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И
Спасибо, прекрасный гид (Сергей Михайлович). Без этой экскурсии, без этого гида, Смоленск остался бы для нас "terra incognita".
Гид - выше всех похвал! Эрудирован, тактичен. Человек, с которым очень интересно. Наш человек.
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М
Были на обзорной экскурсии с Надеждой 11 мая 2024 года. Надежда провела очень интересную экскурсию, из-за непогоды сложно было быстро передвигаться, поэтому Надежда задержалась с нами, чтобы рассказать всю программу,
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за что мы ей очень благодарны. По ходу экскурсии всегда можно внестиикореектировки, куда-то дополнительно зайти, что-то ещё посмотреть, если хочется, экскурсовод очень гибкая в этом плане, всегда за интересы экскурсантов. Дала рекомендации куда ещё сходить, что посмотреть, где перекусить. Очень рекомендуем!

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В
Увидели почтенную, истинную красоту Земли славян, кривичей и русских, их любовь к родной земле, мудрость, силу мысли и опыта строителей древности, здравый смысл в действиях Князей Смоленских, губернатора Лопатина и, к великому сожалению, бездарное управление городом и областью современников, безкультурие населения, особенно молодежи. Жаль и очень обидно!!!
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О
Прекрасную экскурсию нам провел Сергей Алексеевич. Максимум внимания нашим запросам. С огромной любовью и знанием. По его совету самостоятельно съездили в Талашкино и получили огромное удовольствие. Спасибо огромное, будем всем рекомендовать.
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