Мы прогуляемся по Соборному холму, в этом месте расположено множество строений, заслуживающих внимания, а с обзорной площадки вы сможете полюбоваться видами города. И, конечно же, посетим Успенский кафедральный собор — жемчужину Смоленщины — один из красивейших храмов Европы, и увидим его уникальные святыни.
Важная информация
При посещении храмов желательно иметь головной убор для женщин;
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 По согласованию с гидом
Место завершения
🏁 Соборный холм
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.