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Соборный холм — свидетель становления и развития Смоленска

Александр Д.
Александр Д. – Гид из Смоленска
Прогуливаясь по Соборному холму, мы прикоснёмся к более чем тысячелетней истории 📖 города.

Узнаем, где был основан древний Смоленск.

Познакомимся с архитектурным ансамблем резиденции Смоленского митрополита.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 600 ₽ за экскурсию

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Соборный холм — свидетель становления и развития Смоленска
Соборный холм — свидетель становления и развития Смоленска

Что вы увидите

  • Архитектурный ансамбль Соборного холма
  • Вид города со смотровой площадки
  • Успенский кафедральный собор
Колыбель христианского Смоленска
Мы прогуляемся по Соборному холму, в этом месте расположено множество строений, заслуживающих внимания, а с обзорной площадки вы сможете полюбоваться видами города. И, конечно же, посетим Успенский кафедральный собор — жемчужину Смоленщины — один из красивейших храмов Европы, и увидим его уникальные святыни.
Важная информация
При посещении храмов желательно иметь головной убор для женщин;
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 По согласованию с гидом
Место завершения
🏁 Соборный холм
Соборный холм — свидетель становления и развития Смоленска
Соборный холм — свидетель становления и развития Смоленска
Соборный холм — свидетель становления и развития Смоленска
Соборный холм — свидетель становления и развития Смоленска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Д.
Александр Д.
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