Колыбель христианского Смоленска

Мы прогуляемся по Соборному холму, в этом месте расположено множество строений, заслуживающих внимания, а с обзорной площадки вы сможете полюбоваться видами города. И, конечно же, посетим Успенский кафедральный собор — жемчужину Смоленщины — один из красивейших храмов Европы, и увидим его уникальные святыни.

Важная информация

При посещении храмов желательно иметь головной убор для женщин;

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.