Прогуливаясь по Соборному холму, мы прикоснёмся к более чем тысячелетней истории города. Узнаем, где был основан древний Смоленск. Познакомимся с архитектурным ансамблем резиденции Смоленского митрополита.
Описание экскурсииКолыбель христианского Смоленска Мы прогуляемся по Соборному холму, в этом месте расположено множество строений, заслуживающих внимания, а с обзорной площадки вы сможете полюбоваться видами города. И, конечно же, посетим Успенский кафедральный собор — жемчужину Смоленщины — один из красивейших храмов Европы, и увидим его уникальные святыни. Важная информация:
- При посещении храмов желательно иметь головной убор для женщин.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Стоимость экскурсий в праздничные дни (30.12.-11.01.; 22.02.-25.02.; 07.03.-10.03.; 29.04.-11.05.; 09.06.-13.06.; 01.11.-07.11.) увеличивается на 20%.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектурный ансамбль Соборного холма
- Вид города со смотровой площадки
- Успенский кафедральный собор
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с гидом
Завершение: Соборный холм
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- При посещении храмов желательно иметь головной убор для женщин
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Стоимость экскурсий в праздничные дни (30.12.-11.01.22.02.-25.02.07.03.-10.03.29.04.-11.05.09.06.-13.06.01.11.-07.11.) увеличивается на 20%
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Смоленска
Похожие экскурсии на «Соборный холм - свидетель становления и развития Смоленска»
Индивидуальная
до 10 чел.
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Начало: В парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки)
Сегодня в 14:30
Завтра в 18:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Смоленск: город на 7 холмах
Увидеть максимум, узнать главное - в комфортном автопешеходном путешествии
Начало: На площади Победы
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
11 авг в 20:00
12 авг в 14:00
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Затерянный мир улочек Смоленска
Уникальная возможность пройтись по местам, где история оживает. Погрузитесь в атмосферу старинного города, открывая его секреты и легенды
Начало: На улице Пржевальского
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
от 5300 ₽ за всё до 6 чел.
5900 ₽ за экскурсию