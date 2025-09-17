Наш город построен на холмах и богат великолепными видами.
Чтобы оценить их и посетить самые интересные места, не стоптав ноги, приглашаю вас на автомобильную экскурсию с выходами и короткими прогулками. Вы осмотрите знаковые святыни, ощутите мощь крепости, увидите дореволюционные особняки. Окинете взглядом ключевые вехи Смоленска и осознаете его роль в истории страны.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
- Успенский кафедральный собор и Соборный холм, сердце города. Благодаря убранству собор входит в пятёрку самых красивых в Европе
- Храм Михаила Архангела 12 века. Именно его смоляне называют духовным центром Смоленска. Яркий памятник смоленской архитектурной школы
- Храм Бориса и Глеба на Смядыни, построенный на месте убийства князя Глеба, первого русского святого
- Старинные дома. Смоленск сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны, но смог сохранить своё аутентичное лицо и не стал типичным новоделом. Вы увидите купеческие и дворянские особняки
- Сквер памяти героев — здесь собрана вся военная история города
- Смоленские сады: Глинки, Лопатинский, Королевский бастион, Собачий сквер
- Смоленская крепость, одно из самых мощных средневековых оборонительных сооружений России
Вы узнаете:
- О жизни Смоленска в 12 веке, торговле (город находился на пути из варяг в греки) и каменном строительстве
- Как пережил Смутное время и обзавёлся крупнейшей кирпичной стеной в России. Её первый камень закладывал Борис Годунов — наш земляк!
- Смоленском сражении в 1812 году
- Периоде Великой Отечественной войны — наш город-герой одним из первых принял на себя удар врага
- Значении Смоленска в истории страны в целом
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная, с прогулками по центральной части города
- Поездка проходит на автомобиле Lada Vesta
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Смоленске
Провела экскурсии для 2881 туриста
Алёна — ваш персональный гид по Смоленску. Смоленск — мой родной город, который я очень люблю! С 2003 года являюсь аккредитованным гидом по Смоленску и области. Смоленск — это душевный уголок нашей страны, в который влюбляются все, кто хоть раз побывал здесь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Александр
17 сен 2025
Спасибо вам Алена за столь красочную и богатую информационно экскурсию. Я в восторге от того что познал о городе Смоленск.
Дата посещения: 17 сентября 2025
Т
Титова
8 сен 2025
Алёна великолепна!Знания, речь, обоятельность,очень хорошо водит машину,делает всё,чтобы было нам интересно и удобно.
Дата посещения: 7 сентября 2025
Д
Дмитрий
23 авг 2025
Нам всё понравилось. Понятно, что за 3 часа познакомиться с городом с более чем тысячелетней историей невозможно. Но максимально охватить самое основное и побывать на главных достопримечательностях получилось. Были семьёй с детьми и всем было интересно. Елене большое спасибо за экскурсию. Смело рекомендуем!
Дата посещения: 23 августа 2025
А
Арина
15 июл 2025
Алена - чудесный гид! Рассказывает интересно, водит аккуратно. Очень приятная в общении и обладает глубокими познаниями.
С первых минут создалось впечатление, что знакомы давно.
Рекомендую!
Дата посещения: 1 июля 2025
Г
Галина
5 ноя 2025
Это была незабываемая экскурсия! Мы много путешесествуем и побывали на многих экскурсиях. А эта!!! 3 часа прошли незаметно. Благодаря передвижению на автомобиле, мы смогли побывать в удалённых частях города. Возможность
М
Михаил
2 ноя 2025
Проездом из Москвы в Минск решили посетить Смоленск, познакомиться с этим интересным и богатым на историю городом. Экскурсия с Аленой оставила самые приятные впечатления, время пролетело незаметно. Узнали много интересных фактов о городе. Часть экскурсии проходила на автомобиле, часть пешком, что позволило нам за короткий отрезок времени осмотреть больше достопримечательных мест.
Татьяна
26 окт 2025
Самые теплые впечатления от Смоленска и уютной машины Алены, которая в осеннюю непогоду помогала концентрировать внимание на истории города, а не на замерзающих конечностях. Повествование хорошо запомнилось, город полюбился, большое спасибо за работу.
Д
Дмитрий
30 сен 2025
Алена отличный гид! За небольшое время экскурсии она сумела очень качественно познакомить нашу семью со Смоленском, при этом чутко улавливая наши интересы и подстраивая под них рассказ и маршрут. С удовольствием продолжим знакомиться с городом вместе с Аленой при следующем посещении
С
Светлана
29 сен 2025
Алёна отличный экскурсовод!
Спасибо большое за содержательную и интересную экскурсию!
М
Маргарита
26 сен 2025
Спасибо большое Алене. Моим гостям из большого современного портового города по началу Смоленск совсем не приглянулся. Но Алена, рассказывая историю города, его отцов-основателей показала здания и виды на город с
Наталья
25 сен 2025
Три часа пролетело незаметно. Алёна прекрасный экскурсовод и водитель. Рекомендую.
О
Ольга
10 сен 2025
Была на экскурсии 2 сентября 2025г. Алена очень много рассказала о Смоленске,узнали очень много нового о этом городе. Три часа нашего путешествия пролетело незаметно. Алена очень доступно донела до нас всю информацию, буду рекомендовать её всем своим друзьям и знакомым
Д
Дарья
9 сен 2025
Познавательно и нескучно. С любовью к Смоленску и его истории И интересная экскурсия и прекрасный гид Алена запоминаются надолго. Спасибо!
А
Анастасия
8 сен 2025
Замечательная экскурсия и экскурсовод!
И нам и детям (11,13 лет) было очень интересно.
Спасибо большое!
И
Ирина
4 сен 2025
Большое спасибо Алене за интересный и душевный рассказ о городе! Все было отлично, мы узнали и увидели все ценное и красивое в городе, получили огромное количество информации в живой и легкой форме!
Входит в следующие категории Смоленска
