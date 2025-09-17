А Александр Спасибо вам Алена за столь красочную и богатую информационно экскурсию. Я в восторге от того что познал о городе Смоленск.

Т Титова Алёна великолепна!Знания, речь, обоятельность,очень хорошо водит машину,делает всё,чтобы было нам интересно и удобно.

Д Дмитрий Нам всё понравилось. Понятно, что за 3 часа познакомиться с городом с более чем тысячелетней историей невозможно. Но максимально охватить самое основное и побывать на главных достопримечательностях получилось. Были семьёй с детьми и всем было интересно. Елене большое спасибо за экскурсию. Смело рекомендуем!

А Арина Алена - чудесный гид! Рассказывает интересно, водит аккуратно. Очень приятная в общении и обладает глубокими познаниями.

С первых минут создалось впечатление, что знакомы давно.

Рекомендую!

Г Галина читать дальше присесть в тёплую машину, позволяла не только передохнуть, но и сохранить в памяти впечатления от увиденного. При неторопливом движении машины по улицам города, под рассказ Алёны, можно внимательно рассмотреть проплываюшие мимо дома.

Необыкновенный тембр голоса экскурсовода позволяет сохранить в памяти всё услышанное. Алёна удивительный рассказчик! Слушаешь и воображение рисует картины услышанного!

Всем, кто хочет услышать дивный рассказ, увидеть много интересного и при этом не устать и не замёрзнуть, очень советую выбрать именно этого экскурсовода!

Огромное спасибо, Алёна! Это была незабываемая экскурсия! Мы много путешесествуем и побывали на многих экскурсиях. А эта!!! 3 часа прошли незаметно. Благодаря передвижению на автомобиле, мы смогли побывать в удалённых частях города. Возможность

М Михаил Проездом из Москвы в Минск решили посетить Смоленск, познакомиться с этим интересным и богатым на историю городом. Экскурсия с Аленой оставила самые приятные впечатления, время пролетело незаметно. Узнали много интересных фактов о городе. Часть экскурсии проходила на автомобиле, часть пешком, что позволило нам за короткий отрезок времени осмотреть больше достопримечательных мест.

Татьяна Самые теплые впечатления от Смоленска и уютной машины Алены, которая в осеннюю непогоду помогала концентрировать внимание на истории города, а не на замерзающих конечностях. Повествование хорошо запомнилось, город полюбился, большое спасибо за работу.

Д Дмитрий Алена отличный гид! За небольшое время экскурсии она сумела очень качественно познакомить нашу семью со Смоленском, при этом чутко улавливая наши интересы и подстраивая под них рассказ и маршрут. С удовольствием продолжим знакомиться с городом вместе с Аленой при следующем посещении

С Светлана Алёна отличный экскурсовод!

Спасибо большое за содержательную и интересную экскурсию!

М Маргарита читать дальше очень выигранных точек. И город раскрылся, заиграл своими лучшими красками. Экскурсионный маршрут построен продуманно. Огромный плюс, что он авто-пешеходный. За 3 часа вы успеваете посмотреть большую часть знаковых достопримечательностей города, получить представление о жизни людей с древних времен в приграничных городах. Спасибо большое Алене. Моим гостям из большого современного портового города по началу Смоленск совсем не приглянулся. Но Алена, рассказывая историю города, его отцов-основателей показала здания и виды на город с

Наталья Три часа пролетело незаметно. Алёна прекрасный экскурсовод и водитель. Рекомендую.

О Ольга Была на экскурсии 2 сентября 2025г. Алена очень много рассказала о Смоленске,узнали очень много нового о этом городе. Три часа нашего путешествия пролетело незаметно. Алена очень доступно донела до нас всю информацию, буду рекомендовать её всем своим друзьям и знакомым

Д Дарья Познавательно и нескучно. С любовью к Смоленску и его истории И интересная экскурсия и прекрасный гид Алена запоминаются надолго. Спасибо!

А Анастасия Замечательная экскурсия и экскурсовод!

И нам и детям (11,13 лет) было очень интересно.

Спасибо большое!