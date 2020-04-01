Елена проводит ещё 2 экскурсии

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Исследовать нетуристические и самые колоритные уголки города на прогулке по его семи холмам

Елена
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Елена – ваш гид
Если вы уже встретились с главными достопримечательностями Смоленска, самое время заглянуть туда, где скрыт его истинный дух.

Мы пройдем по булыжным мостовым, по которым не ступала нога туриста, взглянем на Смоленск с необычных ракурсов, отыщем дворики, где время замерло в 19 столетии, и вспомним легенды города, стоящего на семи холмах.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Реввоенсовета
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Затерянный мир улочек Смоленска
Затерянный мир улочек Смоленска

Что вас ожидает

Смоленск, застывший в 19 веке
Сначала мы прогуляемся по улочкам Спасского холма: рассмотрим старинные церкви, здание духовной академии 19 века и дом, в котором хотел остановиться сам Наполеон и где собирался тайный политический клуб. Затем заглянем в колоритный дворик, чтобы полюбоваться самым необычным видом на город и Успенский собор. А возле святого источника, который смолянами считается чудотворным, я расскажу, как святой Авраамий Смоленский спас город от страшной засухи.

Истории у берега Днепра
Спустившись с холма к Днепру, мы пройдем по прибрежной улице и обсудим, почему она несколько столетий именовалась Великой. Охватим и другие знаковые страницы истории: вы узнаете, что писали смоляне в берестяных грамотах и кого называли немцами, увидите церковь, построенную на месте «Триумфальной арки России», с балкона которой Наполеон стрелял по русским войскам.

Воскресенский холм и его легенды
По старинной булыжной мостовой мы поднимемся на Воскресенский холм, где вам предстоит раскрыть немало городских тайн. Например, правда ли, что Воскресенская церковь стоит на месте древнего языческого капища Перуна? И что за секретный объект, о существовании которого не догадываются многие местные жители, скрывается под землей? А еще поговорим о судьбах смоленских купцов-меценатов, повлиявших на расцвет храмостроительства в Смоленске.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые уже познакомились с парадным Смоленском, и теперь хотят увидеть настоящий, скрытый от глаз туристов город.

Затерянный мир улочек Смоленска
Затерянный мир улочек Смоленска
Затерянный мир улочек Смоленска
Затерянный мир улочек Смоленска
Затерянный мир улочек Смоленска
Затерянный мир улочек Смоленска
Затерянный мир улочек Смоленска
Затерянный мир улочек Смоленска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Реввоенсовета.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я коренная смолянка и дипломированный экскурсовод. Для меня проведение экскурсий — любимое хобби и одновременно дело для души. Не устаю восхищаться родным городом, поэтому с удовольствием поделюсь с вами интересными историями, покажу самые красивые места, расскажу о Смоленске с упоением!
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Елена проводит ещё 2 экскурсии

Магия вечернего СмоленскаМагия вечернего СмоленскаМагия вечернего Смоленска
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О Смоленске с любовью!О Смоленске с любовью!О Смоленске с любовью!
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Знакомство со Смоленском: прогулка-квестЗнакомство со Смоленском: прогулка-квестЗнакомство со Смоленском: прогулка-квест
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Секретные дворики СмоленскаСекретные дворики СмоленскаСекретные дворики Смоленска
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2 часа
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Заглянуть в городские закутки и раскрыть их немые тайны
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