Елена проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Смоленск, застывший в 19 веке

Сначала мы прогуляемся по улочкам Спасского холма: рассмотрим старинные церкви, здание духовной академии 19 века и дом, в котором хотел остановиться сам Наполеон и где собирался тайный политический клуб. Затем заглянем в колоритный дворик, чтобы полюбоваться самым необычным видом на город и Успенский собор. А возле святого источника, который смолянами считается чудотворным, я расскажу, как святой Авраамий Смоленский спас город от страшной засухи.

Истории у берега Днепра

Спустившись с холма к Днепру, мы пройдем по прибрежной улице и обсудим, почему она несколько столетий именовалась Великой. Охватим и другие знаковые страницы истории: вы узнаете, что писали смоляне в берестяных грамотах и кого называли немцами, увидите церковь, построенную на месте «Триумфальной арки России», с балкона которой Наполеон стрелял по русским войскам.

Воскресенский холм и его легенды

По старинной булыжной мостовой мы поднимемся на Воскресенский холм, где вам предстоит раскрыть немало городских тайн. Например, правда ли, что Воскресенская церковь стоит на месте древнего языческого капища Перуна? И что за секретный объект, о существовании которого не догадываются многие местные жители, скрывается под землей? А еще поговорим о судьбах смоленских купцов-меценатов, повлиявших на расцвет храмостроительства в Смоленске.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые уже познакомились с парадным Смоленском, и теперь хотят увидеть настоящий, скрытый от глаз туристов город.