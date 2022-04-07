Абхазия: Гагра, озеро Рица, Пицунда

Смешанная - автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная - автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Абхазия: Гагра, озеро Рица, Пицунда
Абхазия: Гагра, озеро Рица, Пицунда
Абхазия: Гагра, озеро Рица, Пицунда
Абхазия: Гагра, озеро Рица, Пицунда

Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Рица
  • Гагра
  • Пицунда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

ВНИМАНИЕ! В связи с ограничениями при пересечении границы Абхазии посещение данной экскурсии временно возможно только гражданам РФ.

Предлагаем вам посетить “Страну души” — Абхазию — в рамках нашего однодневного тура. Вас ждут потрясающие горные пейзажи, красочная южная природа, цветочные ароматы и реки с чистейшей водой!

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Программа

  • Гагра — самый посещаемый курорт Абхазии и один из самых красивых городов республики. Знаменитая колоннада — наиболее известная достопримечательность Старой Гагры, которая находится в самом центре, недалеко от Приморского парка и ресторана «Гагрипш».
  • Озеро Рица — визитная карточка страны. По дороге мы сделаем остановку, чтобы полюбоваться рекой Бзыбь и Голубым озером с невероятным цветом воды. Вы сможете загадать желание под струями водопадов «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», которые приятно охлаждают в жаркий день. По пути к главной цели путешествия мы посетим Юпшарский каньон и заглянем в настоящую пропасть. Но главная награда ждет нас дальше — бирюзовая гладь озера Рица в окаймлении изумрудно-зеленых гор.
  • Пицунда — знаменитый курортный город с уникальной природой. Вы будете в восторге от сочетания реликтового соснового леса, широких пляжей и удивительно прозрачного моря. Во время экскурсии можно искупаться в море, насладиться отдыхом на набережной Пицунды, прогуляться по кипарисовой аллее и отведать знаменитый сулугуни в одном из местных ресторанчиков.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед. Дополнительно оплачивается: Экологический сбор на озере Рица - 350 руб. (дети до 8 лет - бесплатно) Посещение дачи Сталина - 200 руб. (дети до 8 лет - бесплатно) Дегустация вин - 50 рублей
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 07:00

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