1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Полюбуйтесь природными красотами Абхазии и узнайте её историю на индивидуальной экскурсии из Сочи
Начало: Мы приедем за вами по адресу центральный район Соч...
Завтра в 09:00
9 июня в 19:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Абхазию: культура, природа и история в одном туре
Откройте великолепие Абхазии: от побережья Гагры до горного озера Рица. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Сочи - Адлер - поляна - Дагомыс
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия в Абхазию: Рица, Афон, Пицунда
Исследуйте красоты Абхазии: озеро Рица, святыни Нового Афона и уютную Пицунду в комфортной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200020 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Насладиться сказочной природой и узнать о традициях страны на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия: Озеро Рица и красоты Абхазии
Погрузитесь в мир античных руин и первозданной природы, познакомьтесь с историей и культурой на экскурсии к озеру Рица
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам
Начало: По договоренности
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Фантастические растения Абхазии и где они обитают
Мармеладные пальмы, лианы пуэрарии и благоухающие османтусы - погружаемся в сказочную флору края
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
12 222₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В центральном районе Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия «Все краски Абхазии»
Гагрская колоннада, озеро Рица, пляжи Пицунды и пещера в Новом Афоне - навстречу прекрасному
Начало: в центральном районе Сочи
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения1 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность Араику за проведенную нам экскурсию! Сказать,что мы в восторге, это ничего не сказать! Спасибо вам за изобилие полученных
- ЛЛариса1 июня 2024Наш экскурсовод Эснат просто чудо. Весёлый, позитивный, с хорошим чувством юмора. Нам все очень понравилось.
- ММарина1 июня 2024Отличная экскурсия, гиду Есламу 5 🌟
- ААнна31 мая 2024Поездка в Абхазию из Сочи началась в 7.30 утра. Приехал гид на чистом и комфортабельном минивене. Тимур сразу начал нас погружать в историю своей страны, очень интересно и не навязчиво. Абхазия прекрасна❤️ спасибо за экскурсию
- AArtem29 мая 2024Все было супер! Спасибо нашему гиду Славику! Абхазия прекрасна!!! 👌
- ННаталья22 мая 2024Все супер, гид Юрий лучший 😁
- ФФарида2 мая 2024Отличный гид с прекрасными экскурсиями. Завораживающие виды с интересными рассказами. История простым языком- умение, которое есть не у каждого. Очень довольны экскурсиями и выбором гида. Все продумано, логично и организованно. Рекомендуем и надеемся вернуться еще раз.
- ННаталья1 мая 2024Прекрасная экскурсия! Адгур очень интересно рассказывает, чувствуется сильная любовь и уважение к Родине и это лучшая энергия для путешествия. Невероятно
- ННаталья27 апреля 2024Спасибо большое за экскурсию 🫶🏻 это было великолепно 😍 быстрый проход через границу, дегустация 🔥 гид Асмат Большая умничка🤗 все рассказала, все показала и вообще у нас была самая лучшая компания🤗🤗🤗🤗 в следующем году опять приедем)
- ЕЕкатерина26 апреля 2024Экскурсия отличная, в комфортном ритме осмотрели красоты Абхазии, Петрос - отличный рассказчик с чувством юмора, внимательно отнесся к нашим нуждам, пообедали в живописном месте, посмотрели всё, что было интересно. Нам очень все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Пицунда»
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