Экскурсии из Сочи в Пицунду

Найдено 11 экскурсий в категории «Пицунда» в Сочи, цены от 1 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по солнечной Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
337 отзывов
Уникальное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Полюбуйтесь природными красотами Абхазии и узнайте её историю на индивидуальной экскурсии из Сочи
Начало: Мы приедем за вами по адресу центральный район Соч...
Завтра в 09:00
9 июня в 19:00
15 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия из Сочи: И это всё - Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
72 отзыва
Путешествие в Абхазию: культура, природа и история в одном туре
Откройте великолепие Абхазии: от побережья Гагры до горного озера Рица. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Сочи - Адлер - поляна - Дагомыс
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000 за всё до 6 чел.
Удивительная Абхазия
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
28 отзывов
Экскурсия в Абхазию: Рица, Афон, Пицунда
Исследуйте красоты Абхазии: озеро Рица, святыни Нового Афона и уютную Пицунду в комфортной индивидуальной поездке
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
2200020 900 за всё до 5 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
3 отзыва
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Сочи
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У ближайшей к вам остановки в Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 740 за человека
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазия от А до Я»
Насладиться сказочной природой и узнать о традициях страны на экскурсии в мини-группе
Начало: У вашего отеля в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500 за человека
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Озеро Рица и красоты Абхазии
Погрузитесь в мир античных руин и первозданной природы, познакомьтесь с историей и культурой на экскурсии к озеру Рица
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
25 000 за всё до 3 чел.
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и сап-прогулка на закате
Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам
Начало: По договоренности
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Фантастические растения Абхазии и где они обитают
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Фантастические растения Абхазии и где они обитают
Мармеладные пальмы, лианы пуэрарии и благоухающие османтусы - погружаемся в сказочную флору края
15 июня в 06:00
16 июня в 06:00
12 222 за всё до 4 чел.
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В центральном районе Сочи
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 600 за человека
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
631 отзыв
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
1 500 за человека
Групповая экскурсия «Все краски Абхазии»
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
44 отзыва
Групповая экскурсия «Все краски Абхазии»
Гагрская колоннада, озеро Рица, пляжи Пицунды и пещера в Новом Афоне - навстречу прекрасному
Начало: в центральном районе Сочи
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    1 июня 2024
    Экскурсия по солнечной Абхазии
    Хочу выразить огромную благодарность Араику за проведенную нам экскурсию! Сказать,что мы в восторге, это ничего не сказать! Спасибо вам за изобилие полученных
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    впечатлений, которые останутся с нами навсегда. Моя мечта была посетить Абхазию, благодаря вам у меня появилась новая мечта вернуться сюда снова ❤️

  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Наш экскурсовод Эснат просто чудо. Весёлый, позитивный, с хорошим чувством юмора. Нам все очень понравилось.
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Отличная экскурсия, гиду Есламу 5 🌟
  • А
    Анна
    31 мая 2024
    Экскурсия по солнечной Абхазии
    Поездка в Абхазию из Сочи началась в 7.30 утра. Приехал гид на чистом и комфортабельном минивене. Тимур сразу начал нас погружать в историю своей страны, очень интересно и не навязчиво. Абхазия прекрасна❤️ спасибо за экскурсию
  • A
    Artem
    29 мая 2024
    Экскурсия по солнечной Абхазии
    Все было супер! Спасибо нашему гиду Славику! Абхазия прекрасна!!! 👌
    Все было супер! Спасибо нашему гиду Славику! Абхазия прекрасна!!! 👌Все было супер! Спасибо нашему гиду Славику! Абхазия прекрасна!!! 👌Все было супер! Спасибо нашему гиду Славику! Абхазия прекрасна!!! 👌Все было супер! Спасибо нашему гиду Славику! Абхазия прекрасна!!! 👌Все было супер! Спасибо нашему гиду Славику! Абхазия прекрасна!!! 👌
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
    Все супер, гид Юрий лучший 😁
  • Ф
    Фарида
    2 мая 2024
    Удивительная Абхазия
    Отличный гид с прекрасными экскурсиями. Завораживающие виды с интересными рассказами. История простым языком- умение, которое есть не у каждого. Очень довольны экскурсиями и выбором гида. Все продумано, логично и организованно. Рекомендуем и надеемся вернуться еще раз.
  • Н
    Наталья
    1 мая 2024
    Удивительная Абхазия
    Прекрасная экскурсия! Адгур очень интересно рассказывает, чувствуется сильная любовь и уважение к Родине и это лучшая энергия для путешествия. Невероятно
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    красивые места. Адгур пунктуальный, учитывает индивидуальные просьбы и пожелания по маршруту, водит очень безопасно, объясняет все моменты про проезд границы и по маршруту путешествия. Мы в восторге от страны, гида и нашей экскурсии!

    Прекрасная экскурсия! Адгур очень интересно рассказывает, чувствуется сильная любовь и уважение к Родине и это лучшая
  • Н
    Наталья
    27 апреля 2024
    Из Сочи в Абхазию - по республике с душой
    Спасибо большое за экскурсию 🫶🏻 это было великолепно 😍 быстрый проход через границу, дегустация 🔥 гид Асмат Большая умничка🤗 все рассказала, все показала и вообще у нас была самая лучшая компания🤗🤗🤗🤗 в следующем году опять приедем)
  • Е
    Екатерина
    26 апреля 2024
    Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии
    Экскурсия отличная, в комфортном ритме осмотрели красоты Абхазии, Петрос - отличный рассказчик с чувством юмора, внимательно отнесся к нашим нуждам, пообедали в живописном месте, посмотрели всё, что было интересно. Нам очень все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Пицунда»

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  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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