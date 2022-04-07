Абхазия: Гагра, Пицунда, Новый Афон

Смешанная - автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная - автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Абхазия: Гагра, Пицунда, Новый Афон
Абхазия: Гагра, Пицунда, Новый Афон
Абхазия: Гагра, Пицунда, Новый Афон
Абхазия: Гагра, Пицунда, Новый Афон

Что вас ожидает 🤩

  • Гагрская колоннада
  • Дача Сталина
  • Ново-Афонская пещера
  • Монастырь в Новом Афоне
  • Храм Успения Богородицы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

ВНИМАНИЕ! В связи с ограничениями при пересечении границы Абхазии посещение данной экскурсии временно возможно только гражданам РФ.

Предлагаем вам посетить “Страну души” — Абхазию — в рамках нашего однодневного тура. Вас ждут потрясающие горные пейзажи, красочная южная природа, цветочные ароматы и реки с чистейшей водой!

Маршрут начнется с одной из пяти дач легендарного генералиссимуса Сталина - «Холодная речка», интерьеры которой остались в том же виде, в каком они были приего жизни.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Программа

  • Гагра — самый посещаемый курорт Абхазии и один из самых красивых городов республики. Знаменитая колоннада — наиболее известная достопримечательность Старой Гагры, которая находится в самом центре, недалеко от Приморского парка и ресторана «Гагрипш».
  • Пицунда — знаменитый курортный город с уникальной природой. Вы будете в восторге от сочетания реликтового соснового леса, широких пляжей и удивительно прозрачного моря. Во время экскурсии можно искупаться в море, насладиться отдыхом на набережной Пицунды, прогуляться по кипарисовой аллее и отведать знаменитый сулугуни в одном из местных ресторанчиков.
  • Новый Афон – одно из духовных мест Абхазии. Паломники приезжают сюда, чтобы побывать в Новоафонском мужском монастыре, возведенном еще в XIX веке. Здесь находится Новоафонская пещера – уникальный природный памятник, по которому можно гулять бесконечно. В пещере постоянная температура – она не понижается и не превышает +11 ℃. Вас восхитят каменные водопады и подземные озера, вы своими глазами сможете увидеть настоящие пещерные дворцы этой чудесной пещеры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед. Дополнительно оплачивается: Посещение Ново-Афонской пещеры - 500 руб. /чел. Посещение Дачи Сталина - 200 руб. /чел. Дегустация вин - 50 руб. /чел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 07:00

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