ВНИМАНИЕ! В связи с ограничениями при пересечении границы Абхазии посещение данной экскурсии временно возможно только гражданам РФ.

Предлагаем вам посетить “Страну души” — Абхазию — в рамках нашего однодневного тура. Вас ждут потрясающие горные пейзажи, красочная южная природа, цветочные ароматы и реки с чистейшей водой!

Маршрут начнется с одной из пяти дач легендарного генералиссимуса Сталина - «Холодная речка», интерьеры которой остались в том же виде, в каком они были приего жизни.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.