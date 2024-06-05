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времени выезда из отеля. Водитель Григорий приехал точно в назначенное время (04:50 утра из Розы Хутор). Далее по дороге мы собрали других участников нашей группы и на границе с Абхазией к нам присоединился гид - Мадина. Сразу видно, что Мадина любит свою работу, а ещё больше она любит свою Абхазию. Когда она рассказывала об истории страны, о её достопримечательностях было очень интересно слушать. Мы посетили красивейшие места: Гагра, Новый Афон, различные водопады и каньоны, и конечно оз. Рица. Природа потрясает буйством зелени, величием гор. Многие из нашей группы сразу запланировали следующий отпуск уже в самой Абхазии. Конечно дорога не для слабонервных, большое количество серпантинов да ещё полное отсутствие ПДД заставляют понервничать. Через какое-то время полностью отдаёшь себя в руки водителю и получаешь наслаждение от пейзажей. По дороге делали остановки на дегустации вин, чачи, мёда и пр. явств Абхазии. На обратном пути на границе произошёл сбой, наша машина не могла проехать и нам пришлось пешком проходить досмотр и таможню. После таможни мы поехали на такси до отеля, что немного омрачило завершение поездки. Григорий, когда прошёл таможню, позвонил нам, уточнил как мы добираемся до отеля и предложил довезти если требуется. Спасибо за заботу. Огромное спасибо Мадине, за то что влюбила нас в Абхазию.