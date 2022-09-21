Гагры, Пицунда и Новый Афон, пещеры и монастыри, озера и водопады, таинственные каньоны и дача Иосифа Сталина. В этой насыщенной поездке мы исследуем, исходим Абхазию и попробуем ее на вкус - продегустируем великолепные вина и мед. Если вам по душе познавательный, активный и полный впечатлений отдых - эта экскурсия для Вас. Мы будем перемещаться по живописным местам этого края, посещать самые значимые природные достопримечательности Абхазии, эта поездка запомнится яркими эмоциями и останется в памяти послевкусием Кинзмараули…

Город Гагры очень нравился Вождям. Здесь бывали и генсеки,и писатели, и художники, и ученые Советского времени. У города есть несколько символов, которые идеально сохранились до наших дней. Мы посетим красивейший из Парков Абхазии - Парк Принца Ольденбургского, в тени которого расположился ресторан "Гагрипш". Здание ресторана собрано в Абхазии, а куплено - в Париже на выставке. Интерьер сохранили в стиле 20-ых годов прошлого века. Кроме того, посетим великолепную Колоннаду, окружившую площадь со скульптурной композицией и фонтаном.

На пути к достопримечательностям нас встретят гостеприимные хозяева пасеки и винного погребка. Здесь мы попробуем роскошное абхазское вино разных сортов и сладкий, полезный мед. При желании, можно приобрести и то и другое.

Когда вы приближаетесь к Голубому озеру, кажется, что в нем растворили краску. Цвет чистого голубого топаза - это натуральный оттенок озера. На его дне находятся целые залежи лазурита - игра света и прозрачности дает потрясающий эффект.

Юпшарский каньон - горная достопримечательность Абхазии, точнее - каменная. Его ущелье так и называют - Каменный Мешок. Над вашей головой будет примерно 400 метров скал, а протяженность всего разлома - 8 км.

Водопады - гордость этого края. Мы движемся к местам, где родились невероятные легенды о любви - водопадам "Женские слезы" и "Мужские слезы". Чистейшие ручейки воды падают с огромных высот и теряются где-то в зарослях, здесь хорошо дышится, ощущаются спокойствие и гармония с природой.

Озеро Рица - природное чудо, которое невозможно описать словами. Это место любимо миллионами людей за свой живописный берег и чистейшие прохладные воды необычного цвета. На побережье стоит дача И. В. Сталина, которая сейчас является музеем. Можно зайти и посмотреть.

Перемещаемся в Новый Афон. Где нас ждет 1, 5 часа экскурсии в одноименную пещеру - по желанию -, Озеро Псырцха, где живут великолепные черные и белые лебеди, Ново-Афонский монастырь на святой земле и Рукотворный водопад. Озеро и Водопад - часть искусственной эко-системы, созданной монахами монастыря. За струями воды хранили продукты, потоки крутили мельницу, а лебединое озеро - часть великолепного парка, разбитого здесь жителями монастыря.

Насыщенный был день. Предлагаем отдохнуть пару часов и искупаться на одном из лучших пляжей Пицунды - снять напряжение, привести мысли в порядок и поделиться впечатлениями.