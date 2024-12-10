Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон

Познакомиться со «страной души» и её главными местами
За один день вы увидите значимые достопримечательности нашего края, посетите Новоафонский монастырь и Новоафонскую пещеру, полюбуетесь бирюзовой гладью знаменитого озера, попробуете местную кухню и любимое вино Сталина. А ещё услышите легенду о прекрасной красавице Рице и много других историй об Абхазии.
4.67
3 отзыва
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Золотое кольцо Абхазии: Гагра - Рица - Новый Афон
Ближайшие даты:
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Время начала: 05:00

Описание экскурсии

Гагрская колоннада — одна из ключевых достопримечательностей Абхазии, красивое многоарочное сооружение длиной 60 метров.

Пляж в городе Пицунда (купание с 1 июня по 25 октября) — живописный уголок на территории знаменитого Пицундского заповедника, пропитанный ароматом реликтовых сосен.

Дегустация местной продукции — вы попробуете вино и мёд от локальных производителей.

Голубое озеро — водоём карстового происхождения на южных склонах Большого Кавказского хребта. Ярко-голубой оттенок воде придают залежи лазурита.

Юпшарский каньон, или Каменный мешок — ущелье, расколотое некогда землетрясением и заросшее самшитами, плющом и вековым мхом. Самое узкое место каньона едва превышает 20 метров и называется Юпшарскими воротами.

Озеро Рица — бирюзовое и умиротворяющее. В водоёме и его окрестностях можно найти много редких растений и животных.

Новоафонский мужской монастырь — комплекс храмов у горы Новый Афон. Стены скита видели на своём веку немало войн, а сейчас притягивают многочисленных паломников со всего мира.

Новоафонская пещера — уникальный природный памятник в глубинах гор Абхазии и одна из самых крупных открытых к посещению пещер в мире.

Парк с Лебединым озером — часть Приморского парка в городе Новом Афоне с дорожками, скамейками, экзотическими растениями и грациозными чёрными и белыми лебедями.

Новоафонский водопад — построенный на реке Псырцха в 1882 году монахами местного монастыря.

Тайминг маршрута

5:00 — сбор участников и отправление
6:00 — пересечение государственной границы
7:00 — город Гагра
8:00 — город Пицунда (только в купальный сезон)
11:00 — дегустационный зал
12:00 — озеро Рица
13:00 — Голубое озеро
14:00 — обед в кафе
16:00 — город Новый Афон
18:00 — завершение экскурсии (возвращение из РА в РФ)
19:00 — пересечение государственной границы
20:00 — прибытие в Сочи

Организационные детали

  • Новоафонская пещера открыта только в среду, четверг, субботу и воскресенье
  • Выезд на экскурсию с Красной поляны осуществляется в среду, четверг, субботу и воскресенье
  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, страховка и трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
  • Дополнительно оплачивается экосбор Рицинского национального парка — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка до 11 лет, дети до 7 лет бесплатно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

По желанию:

  • Питание — 700 ₽ за чел. (средний чек)
  • Новоафонская пещера — 700 ₽ за чел.
  • Водопад Молочный — 300 ₽ за чел.
  • Водопад Птичий Клюв — 100 ₽ за чел.

ежедневно в 05:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет (12+) из Центрального и Хостинского районов1600 ₽
Детский билет (до 12) из Центрального и Хостинского районов1450 ₽
Взрослый билет (12+) из Красной Поляны (среда, воскресенье)2100 ₽
Детский билет (до 12 лет) из Красной Поляны (среда, воскресенье)1900 ₽
Взрослый билет (12+) из Адлерского района и ПГТ Сириус1400 ₽
Детский билет (до 12) из Адлерского района и ПГТ Сириус1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ближайшей к вам автобусной остановке на главных улицах Центрального, Хостинского, Адлерского районов Сочи, пгт Сириус и Красной Поляны
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
10 дек 2024
Маршрут составлен по знаковым местам Абхазии.
Очень интересно все это увидеть своими глазами, сделать классные фото.
Экскурсию рекомендую всем, кто готов высидеть в автобусе 12 часов.
Из минусов: из экскурсии я бы убрала
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посещение винной и медовой лавки, так как цены там в разы превышают цены на рынке за тот же товар. На это потратили больше часа времени. Лучше бы на дачу Сталина заехали.
Так же хочу напомнить диспетчеру, что путешественники-люди не местные, нужно точнее обговаривать место, от которого заберет водитель. В нашем случае просто обговорили остановку, по факту водитель подъехал на другую сторону дороги и бегал нас искал.

Ю
6 ноя 2024
Пожалуй, единственный момент, который смутил и за который снимаю звезду - это незнание того, что в горах выпал снег. Пришлось достаточно приличное расстояние идти пешком по снегу до озера Рица. На верхнюю обзорную, к сожалению не попали, не попали.
М
6 ноя 2024
Добрый день.
Были на экскурсии в Абхазии. Всё очень понравилось, экскурсия была очень насыщенная, посетили очень много живописных мест, так же посещение каждого туристического места сопровождалось рассказом от гида, что очень было интересно.
Все прошло на высшем уровне.
Отдельное спасибо гиду и организаторам тура.
Места действительно красивые и впечатляющие, рекомендуем к посещению.

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