За один день вы увидите значимые достопримечательности нашего края, посетите Новоафонский монастырь и Новоафонскую пещеру, полюбуетесь бирюзовой гладью знаменитого озера, попробуете местную кухню и любимое вино Сталина. А ещё услышите легенду о прекрасной красавице Рице и много других историй об Абхазии.

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Время начала: 05:00

Описание экскурсии

Гагрская колоннада — одна из ключевых достопримечательностей Абхазии, красивое многоарочное сооружение длиной 60 метров.

Пляж в городе Пицунда (купание с 1 июня по 25 октября) — живописный уголок на территории знаменитого Пицундского заповедника, пропитанный ароматом реликтовых сосен.

Дегустация местной продукции — вы попробуете вино и мёд от локальных производителей.

Голубое озеро — водоём карстового происхождения на южных склонах Большого Кавказского хребта. Ярко-голубой оттенок воде придают залежи лазурита.

Юпшарский каньон, или Каменный мешок — ущелье, расколотое некогда землетрясением и заросшее самшитами, плющом и вековым мхом. Самое узкое место каньона едва превышает 20 метров и называется Юпшарскими воротами.

Озеро Рица — бирюзовое и умиротворяющее. В водоёме и его окрестностях можно найти много редких растений и животных.

Новоафонский мужской монастырь — комплекс храмов у горы Новый Афон. Стены скита видели на своём веку немало войн, а сейчас притягивают многочисленных паломников со всего мира.

Новоафонская пещера — уникальный природный памятник в глубинах гор Абхазии и одна из самых крупных открытых к посещению пещер в мире.

Парк с Лебединым озером — часть Приморского парка в городе Новом Афоне с дорожками, скамейками, экзотическими растениями и грациозными чёрными и белыми лебедями.

Новоафонский водопад — построенный на реке Псырцха в 1882 году монахами местного монастыря.

Тайминг маршрута

5:00 — сбор участников и отправление

6:00 — пересечение государственной границы

7:00 — город Гагра

8:00 — город Пицунда (только в купальный сезон)

11:00 — дегустационный зал

12:00 — озеро Рица

13:00 — Голубое озеро

14:00 — обед в кафе

16:00 — город Новый Афон

18:00 — завершение экскурсии (возвращение из РА в РФ)

19:00 — пересечение государственной границы

20:00 — прибытие в Сочи

Организационные детали

Новоафонская пещера открыта только в среду, четверг, субботу и воскресенье

Выезд на экскурсию с Красной поляны осуществляется в среду, четверг, субботу и воскресенье

В стоимость экскурсии включены услуги гида, страховка и трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter

Дополнительно оплачивается экосбор Рицинского национального парка — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка до 11 лет, дети до 7 лет бесплатно

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

По желанию: