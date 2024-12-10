Описание экскурсии
Гагрская колоннада — одна из ключевых достопримечательностей Абхазии, красивое многоарочное сооружение длиной 60 метров.
Пляж в городе Пицунда (купание с 1 июня по 25 октября) — живописный уголок на территории знаменитого Пицундского заповедника, пропитанный ароматом реликтовых сосен.
Дегустация местной продукции — вы попробуете вино и мёд от локальных производителей.
Голубое озеро — водоём карстового происхождения на южных склонах Большого Кавказского хребта. Ярко-голубой оттенок воде придают залежи лазурита.
Юпшарский каньон, или Каменный мешок — ущелье, расколотое некогда землетрясением и заросшее самшитами, плющом и вековым мхом. Самое узкое место каньона едва превышает 20 метров и называется Юпшарскими воротами.
Озеро Рица — бирюзовое и умиротворяющее. В водоёме и его окрестностях можно найти много редких растений и животных.
Новоафонский мужской монастырь — комплекс храмов у горы Новый Афон. Стены скита видели на своём веку немало войн, а сейчас притягивают многочисленных паломников со всего мира.
Новоафонская пещера — уникальный природный памятник в глубинах гор Абхазии и одна из самых крупных открытых к посещению пещер в мире.
Парк с Лебединым озером — часть Приморского парка в городе Новом Афоне с дорожками, скамейками, экзотическими растениями и грациозными чёрными и белыми лебедями.
Новоафонский водопад — построенный на реке Псырцха в 1882 году монахами местного монастыря.
Тайминг маршрута
5:00 — сбор участников и отправление
6:00 — пересечение государственной границы
7:00 — город Гагра
8:00 — город Пицунда (только в купальный сезон)
11:00 — дегустационный зал
12:00 — озеро Рица
13:00 — Голубое озеро
14:00 — обед в кафе
16:00 — город Новый Афон
18:00 — завершение экскурсии (возвращение из РА в РФ)
19:00 — пересечение государственной границы
20:00 — прибытие в Сочи
Организационные детали
- Новоафонская пещера открыта только в среду, четверг, субботу и воскресенье
- Выезд на экскурсию с Красной поляны осуществляется в среду, четверг, субботу и воскресенье
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, страховка и трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter
- Дополнительно оплачивается экосбор Рицинского национального парка — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка до 11 лет, дети до 7 лет бесплатно
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
По желанию:
- Питание — 700 ₽ за чел. (средний чек)
- Новоафонская пещера — 700 ₽ за чел.
- Водопад Молочный — 300 ₽ за чел.
- Водопад Птичий Клюв — 100 ₽ за чел.
ежедневно в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет (12+) из Центрального и Хостинского районов
|1600 ₽
|Детский билет (до 12) из Центрального и Хостинского районов
|1450 ₽
|Взрослый билет (12+) из Красной Поляны (среда, воскресенье)
|2100 ₽
|Детский билет (до 12 лет) из Красной Поляны (среда, воскресенье)
|1900 ₽
|Взрослый билет (12+) из Адлерского района и ПГТ Сириус
|1400 ₽
|Детский билет (до 12) из Адлерского района и ПГТ Сириус
|1350 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Очень интересно все это увидеть своими глазами, сделать классные фото.
Экскурсию рекомендую всем, кто готов высидеть в автобусе 12 часов.
Из минусов: из экскурсии я бы убрала
Были на экскурсии в Абхазии. Всё очень понравилось, экскурсия была очень насыщенная, посетили очень много живописных мест, так же посещение каждого туристического места сопровождалось рассказом от гида, что очень было интересно.
Все прошло на высшем уровне.
Отдельное спасибо гиду и организаторам тура.
Места действительно красивые и впечатляющие, рекомендуем к посещению.