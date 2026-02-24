Абхазия или Страна души — так называют местные свою родину. Это невероятный уголок, который удивляет своей красотой и историей. Приглашаем на максимально полную экскурсию для знакомства с Абхазией.
Мы посетим все основные достопримечательности — курортный городок Гагра, голубое озеро Рица, Новый Афон и Юпшарский каньон.
Описание экскурсииНедалеко от Адлера находится чудесный уголок. Гостеприимный люди, невероятная природа, интересная история — все это Абхазия. Если вы хотите побывать в Стране души — присоединяйтесь к нашему однодневному путешествию. В конце экскурсии вы влюбитесь в Абхазию и захотите сюда вернуться снова. Курортный городок и Голубое озеро Гагра — наша первая остановка в Абхазии. Вы увидите Колоннаду, прогуляетесь по Приморскому парку и насладитесь видами на Черное море. А затем отправимся к удивительному Голубому озеру, которое соседствует с со знаменитым озером Рица. Местные считают, что это одно из прекраснейших творений природы. Фотографии не отличаются от реальной картинки, а цвет озера завораживает. Озеро Рица и Новый Афон Дорога к озеру Рица проходит через Юпшарский каньон. Здесь растут вековые самшиты, а пейзажи поражают воображение! В некоторых местах две скалы практически сходятся друг над другом — расстояние не превышает 20 метров. Вы сможете разглядеть только узкую полоску неба. Далее мы отправимся к знаменитому озеро Рица. В разные сезоны цвет воды отличается: зимой озеро приобретает холодно-голубой цвет, а весной, летом и осенью — зелено-желтый. Следующей нашей остановкой станет «земля святынь» или Новый Афон. Здесь действительно огромное количество святых мест и религиозных построек. Мы посетим Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь и заглянем в Пантелеймоновский собор. Внутри вы сможете увидеть изысканные фрески и иконы. Также мы посетим Новоафонский водопад, который был создан руками монахов. Какие документы нужны для въезда в Абхазию: Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт. Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: только заграничный паспорт. Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний). Для граждан до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной. Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт. Для граждан других государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием. Важная информация: Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса. Порядок остановок, с которых осуществляется сбор, указан ниже в подробной программе. Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы — наличными. Программа экскурсии может корректироваться. Купание в Чёрном море доступно в тёплое время года (в Новом Афоне или Гагре). Для организованных групп мы предлагаем индивидуальные туры. Гибкие программы экскурсий могут меняться с учётом вашего запроса, времени прибытия и отправления, требований к гидам и транспорту. Подробности уточняйте у организатора. Желательно иметь при себе наличные средства (в Абхазии нет банкоматов). Выбирайте комфортную одежду и обувь по погоде. В летнее время возьмите с собой купальные принадлежности, в дождь — зонт или дождевик, на вечер или при планировании посещения пещеры — кофту или ветровку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагра
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
- Озеро Рица
- Водопад «Мужские слезы»
- Водопад «Девичьи слезы»
- Новый Афон
- Новоафонский монастырь
- Храм Симона Кананита
- Рукотворный водопад
- Лебединое озеро
- ЖД станция Псырцха
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение профессионального экскурсовода
- Дегустации меда, сыра и вина входят в стоимость
- Завтрак (чай, булочка)
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский заповедник: взрослый - 700 рублей детский до 12 лет - 200 рублей дети до 8 лет - бесплатно.
- Обед (по желанию)
- По желанию и набору группы:/n дача Сталина - 300 рублей/n Новоафонская пещера - 1000 рублей. В летний сезон (до 30 октября) ежедневно. В другое время уточняйте график работы при бронировании/n храм X века в селе Лыхны - 300 рублей/n водопады Молочный (300 рублей) и Птичий клюв (300 рублей) - при хорошей погоде
Место начала и завершения?
Ваш отель или ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса. Порядок остановок, с которых осуществляется сбор, указан ниже в подробной программе
- Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы - наличными
- Программа экскурсии может корректироваться. Купание в Чёрном море доступно в тёплое время года (в Новом Афоне или Гагре)
- Для организованных групп мы предлагаем индивидуальные туры. Гибкие программы экскурсий могут меняться с учётом вашего запроса, времени прибытия и отправления, требований к гидам и транспорту. Подробности уточняйте у организатора
- Желательно иметь при себе наличные средства (в Абхазии нет банкоматов)
- Выбирайте комфортную одежду и обувь по погоде. В летнее время возьмите с собой купальные принадлежности, в дождь - зонт или дождевик, на вечер или при планировании посещения пещеры - кофту или ветровку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 958 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гульнара
24 фев 2026
Очень понравилось, спасибо большое гиду и водителю!!
M
Mariya
20 фев 2026
Все очень понравилось, хорошая программа, очень советуем. Гид Виктория отличная девушка, рассказала много интересного, отдельная благодарность Аруту, профессионал и очень они веселые ребята. Спасибо большое! Рекомендую! Очень вкусно и красиво
С
Сергей
31 янв 2026
Не экскурсия, а гастро тур. Информации 0(ноль). 1,5 часа торговля медом, 1,5 часа торговля вином, 1,5 часа о. Рица (отвратная еда). 15 минут Гагры, 25 минут Новый Афон… Остальное время дорога. Вам это нужно? Отрицательные отзывы более правдивы.
Н
Наталья
28 янв 2026
Все было как всегда прекрасно! Спасибо большое за путешествие в прекрасную страну мандаринов)
О
Оксана
28 янв 2026
Замечательная эксплуатация!!! И гид и водитель профессионалы своего дела!!! Огромное спасибо!! Уже рекомендовала друзьям ваше турагентство. Через два дня едут)).
Л
Любовь
22 янв 2026
Немного Гагры, винодельню, Голубое озеро, озеро Рица, монастырь Новый Афон, дача сталина.
М
Матвей
20 янв 2026
Экскурсия включает самые знаковые места Абхазии, все понравилось, спасибо.
В
Владимир
15 янв 2026
Огонь, зимняя абхазия сразу и теплая и зеленая и снежная, в зависимости от локации. Мандариновые сады это что то не забываемое. Озеро Рица сказочное место что в зимний период, что в весенний. Экскурсовод Оксана профессионал своего дела.
С
Сергей
11 янв 2026
Учитывая много противоречивой информации об отдыхе в Абхазии, экскурсия это то самое, когда лучше увидеть самому. А увидеть предстоит немало, и также поучаствовать в нескольких дегустациях. Посетили известные объекты Абхазии, сделали много фото, приобрели сувениры и т. п. Особенно незабываемые виды (фото) на озере Рица, а также в мандариновой роще.
С
Светлана
31 дек 2025
Спасибо большое экскурсоводу Юре. Несмотря на непогоду было очень интересно. На озеро дорогу замело, нас не пустили, но Юрий заменил на экскурсию в Сухум.
T
Tatiana
23 дек 2025
Осень интересный экскурсовод., водитель аккуратный. Понравилась экскурсия.
Есть нюанс- выезд очень ранний 5 утра, люди приезжие и в гостинице не позавтракать, в машине есть нельзя. Обед поздно, после дегустации вин и на голодный желудок- это тяжко, не продуманно.
Е
Елена
10 дек 2025
Отличная экскурсия
Всё очень красиво!
К
Кириллова
10 дек 2025
Очень понравилась экскурсия! Спасибо гиду Юрию! Умеет заинтересовать, слушать было приятно на протяжении всей поездки. А вот водитель-абхазец вел себя отвратительно. Мы вышли из автобуса и через 10 минут я
А
Анастасия
4 дек 2025
Посетили все интересующие нас объекты. Водитель Самвел, экскурсовод Юрий помогли комфортно провести время. Если вам важно посетить пещеру — не забудьте еще на первой остановке сказать об этом экскурсоводу. Мандариновый сад интересная локация, до этой экскурсии я не видела, как растут мандарины. Остальные объекты посещала ранее, но это не помешало посетить их ещё раз.
Т
Татьяна
3 дек 2025
Всё понравилось, посетили много красивых мест. Единственный минус был для нас это потраченные два часа времени на таможне при возвращении (зависли компьютеры и никого не пропускали). А остальное все отлично.
