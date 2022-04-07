Озеро Рица — визитная карточка страны. По дороге мы сделаем остановку, чтобы полюбоваться рекой Бзыбь и Голубым озером с невероятным цветом воды. Вы сможете загадать желание под струями водопадов «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», которые приятно охлаждают в жаркий день. По пути к главной цели путешествия мы посетим Юпшарский каньон и заглянем в настоящую пропасть. Но главная награда ждет нас дальше — бирюзовая гладь озера Рица в окаймлении изумрудно-зеленых гор

Гагра — самый посещаемый курорт Абхазии и один из самых красивых городов республики. Знаменитая колоннада — наиболее известная достопримечательность Старой Гагры, которая находится в самом центре, недалеко от Приморского парка и ресторана «Гагрипш».

Пицунда — знаменитый курортный город с уникальной природой. Вы будете в восторге от сочетания реликтового соснового леса, широких пляжей и удивительно прозрачного моря. Во время экскурсии можно искупаться в море, насладиться отдыхом на набережной Пицунды, прогуляться по кипарисовой аллее и отведать знаменитый сулугуни в одном из местных ресторанчиков.