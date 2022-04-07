ВНИМАНИЕ! В связи с ограничениями при пересечении границы Абхазии посещение данной экскурсии временно возможно только гражданам РФ.

Приглашаем вас побывать в природном спа под открытым небом с термальными источниками и лечебными грязями.

Главная цель нашего путешествия — горячий источник Кындыг — самый известный в Абхазии. Стоимость его посещения обходится дешевле салонных процедур, а эффект во много раз их превосходит.

Далее мы отправимся в Сухум, где будем дегустировать местные вина и пообедаем в традиционном абхазском стиле. От местного гида вы услышите истории о достопримечательностях, культуре и традициях коренного населения.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.