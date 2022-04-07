Тур по лучшим местам восточной Абхазии

Абхазия может быть совершенно разной

Групповая
Абхазия может быть совершенно разной.

Здесь есть курорты на берегу Черного моря и сказочные места среди гор.

Все это будет на нашей экскурсии.

Вы прогуляетесь по улочкам Сухума и Гагры, прокатитесь на зиплайне в Бзыбском ущелье и рассмотрите водопады в ущелье Черноголовка.

А в конце дня вас ждут СПА-процедуры в термальном комплексе Кандыг.
Тур по лучшим местам восточной Абхазии
Тур по лучшим местам восточной Абхазии
Тур по лучшим местам восточной Абхазии
Тур по лучшим местам восточной Абхазии
Тур по лучшим местам восточной Абхазии
Тур по лучшим местам восточной Абхазии

Что вас ожидает 🤩

  • Гагра: Приморский парк Принца Ольденбургского, Колоннада, Зимний театр.
  • Бзыбское ущелье
  • Медовая пасека ассоциации пчеловодов Абхазии
  • Сухум: статуя Махаджиров, здание администрации президента Республики, абхазский Драматический театр, фонтаны с грифонам.
  • Ущелье Черниговка
  • Ресторан на воде Ассир.
  • Термальный комплекс Кындыг

Знаменитый курорт

Наш тур в Восточную Апсы начнется с города Гагра. Ведь это самый крупный и знаменитый курорт Абхазии. Вы поймете, за что Гагра получила такое звание. Мы прогуляемся по Приморскому парк Принца Ольденбургского, где собраны более 600 различных растений с разных уголков света. Я покажу вас Колоннаду — визитную карточку города, и заброшенный Зимний театр.

Пощекочем нервы

Следующей остановкой в пути станет Бзыбское ущелье. Оно хранит в себе память о прошлых веков в виде руин крепости, развалин храма и фрагментов крепостных стен. Местами высота скал ущелья достигает полу километра, а внизу бежит река Бзыбь. Мы перейдем ее по подвесному мосту, а желающие смогут полетать над ней на зиплайне. После насыщенных приключений мы отправимся на пасеку ассоциации пчеловодов Абхазии, чтобы попробовать один из самых вкусных медов в мире.

Обзор столицы

Обзорная экскурсия в Сухуме начнется на обновленной набережной. Вы увидите статую Махаджиров, здание администрации президента Республики, абхазский Драматический театр и фонтаны с грифонами. И мы обязательно зайдем в знаменитую брехаловку, где можно выпить кофе на песке.

Горная свежесть

За прохладой отправимся в ущелье Черниговка. Здесь среди камней, покрытых мхом, течет бурная река Мачары. В некоторых местах она образовывает небольшие водопады. В ущелье, утопая в зелени тропических растений, находится знаменитый ресторан на воде Ассир.

Расслабимся с пользой для здоровья

После насыщенной экскурсии мы отправимся отдыхать в термальный комплекс Кындыг. Здесь расположены три бассейна с водой 40-35°С, целебные грязевые ванны и гидромассаж. Вас ждут два часа природного СПА-релакса в окружении эвкалиптовой рощи.

Возьмите с собой:

  • оригиналы документов: паспорт, свидетельство о рождении детей. Если несовершеннолетний не с родителем, то нужна нотариальная доверенность от родителей с выездом в Абхазию.
  • купальные принадлежности
  • тапочки
  • полотенце
  • наличные деньги. В Абхазии проблемы с банкоматами и связью.

Важно знать:

  • Внимание! Мы забираем туристов из Адлера. От Сочи то точки сбора вам нужно будет добраться самостоятельно.
  • На границе граждане РФ, ЛНР, ДНР проходит паспортный контроль. Если имеются долги у приставов, граница вас не пропустит.
  • С вами будет на связи диспетчер, который вам наберет вечером накануне поездки. Утром вам поступит смс перед поездкой с точным временем отправления и гос номером транспорта.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Адлера
  • Услуги профессионального гида-экскурсовода
  • Лёгкий завтрак (чаепитие)
  • Экологический сбор в Черниговку
  • Дегустация вина, сыра и мёда Абхазского производства
Что не входит
  • Трансфер из Сочи в Адлер и обратно
  • Вход в термальны комплекс +300взр/200дет
  • По желанию можно посетить один из объектов: Драндский собор XI в. или дачу Сталина в Новом Афоне +300р.
  • По желанию полёт на зиплайне над р. Бзыбь +500р.
  • Обед в местной апацхе ~700р
Где начинаем и завершаем?
Начало: От КПП отеля или ближайшие остановки в Адлере
Завершение: Кпп отеля или ближайшие остановки в Адлере
Когда и сколько длится
Когда: По четным числам в 6:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Оригиналы документов: паспорт, свидетельство о рождении детей. Если несовершеннолетний не с родителем, то нужна нотариальная доверенность от родителей с выездом в Абхазию.
  • Купальные принадлежности
  • Тапочки
  • Полотенце
  • Наличные деньги. В Абхазии проблемы с банкоматами и связью.
  • Важно знать:
  • На границе граждане РФ, ЛНР, ДНР проходит паспортный контроль. Если имеются долги у приставов, граница вас не пропустит.
  • С вами будет на связи диспетчер, который вам наберет вечером накануне поездки. Утром вам поступит смс перед поездкой с точным временем отправления и гос номером транспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По четным числам в 6:00

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