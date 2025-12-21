Серафима проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаем вместе с нами исследовать нетуристическую Абхазию с ее заповедной природой, пустынными улицами и свежайшими фруктами. Вы отдохнёте в термальном комплексе «Амза», отыщете артефакты прошлого среди руин, полюбуетесь пронзительно бирюзовым морем и Белыми скалами, прогуляетесь по набережной Сухума — а в итоге навсегда очаруетесь Страной Души.

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Описание экскурсии

Термальный комплекс «Амза» — рай для души и тела

Сначала отправимся в место, где круглый год из-под земли бьют источники с горячей минеральной водой: пар, поднимающийся над природным бассейном, будет виден за сотни метров до места! Вы погрузитесь в несколько бассейнов с приятной температурой от 30 до 45 градусов. Целебная вода зарядит вас энергией, улучшит самочувствие. А продолжить горные спа-процедуры можно будет в источнике с лечебной грязью.

Набережная Сухума. Здесь мы сможем пообедать с прекрасным видом на море.

Затерянная Абхазия: море, замок и Новый Афон

Кроме горячих источников мы посетим ещё несколько не менее удивительных локаций, до которых нечасто добираются туристы:

Белые скалы на побережье Чёрного моря, которые тянутся на 400 метров. Фактурные белоснежные образования, невообразимо бирюзовое море и полное отсутствие людей — это место поражает воображение.

на побережье Чёрного моря, которые тянутся на 400 метров. Фактурные белоснежные образования, невообразимо бирюзовое море и полное отсутствие людей — это место поражает воображение. Дом княгини Ореховой с таинственной атмосферой — покинутая дореволюционная постройка начала прошлого века, резные рамы и кованые перила которой перенесут вас в другую эпоху. Вы сможете прогуляться около него и зайти внутрь, чтобы заделать красивые кадры с балкона.

с таинственной атмосферой — покинутая дореволюционная постройка начала прошлого века, резные рамы и кованые перила которой перенесут вас в другую эпоху. Вы сможете прогуляться около него и зайти внутрь, чтобы заделать красивые кадры с балкона. Новый Афон. Погуляем по уютному поселению и зайдём на ж/д станцию Псырцха на берегу водохранилища. Вы увидите два обрамляющих её платформу туннеля, стилизованные фонари, павильон с сохранившейся лепниной, колоннами и своды с орнаментом. Пройдёмся по набережной озера водохранилища и увидим Новоафонский водопад.

Организационные детали

Экскурсия проходит на одном из автомобилей: УАЗ Patriot, Mitsubishi Delica d5, Hyundai Elantra

Дополнительно оплачивается вход в термальный комплекс — 800 ₽ за чел. (шезлонги, камера хранения и прочая инфраструктура включена)

Мы возьмём с собой домашний пирог и чай на всю группу

Пересечение границы