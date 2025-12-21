Серафима проводит ещё 2 экскурсии

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Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники

За один день посетить спа-центр «Амза», дом Княгини Ореховой, Белые скалы и ж/д Псырцха
Приглашаем вместе с нами исследовать нетуристическую Абхазию с ее заповедной природой, пустынными улицами и свежайшими фруктами.

Вы отдохнёте в термальном комплексе «Амза», отыщете артефакты прошлого среди руин, полюбуетесь пронзительно бирюзовым морем и Белыми скалами, прогуляетесь по набережной Сухума — а в итоге навсегда очаруетесь Страной Души.
5
27 отзывов
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники

Описание экскурсии

Термальный комплекс «Амза» — рай для души и тела

Сначала отправимся в место, где круглый год из-под земли бьют источники с горячей минеральной водой: пар, поднимающийся над природным бассейном, будет виден за сотни метров до места! Вы погрузитесь в несколько бассейнов с приятной температурой от 30 до 45 градусов. Целебная вода зарядит вас энергией, улучшит самочувствие. А продолжить горные спа-процедуры можно будет в источнике с лечебной грязью.

Набережная Сухума. Здесь мы сможем пообедать с прекрасным видом на море.

Затерянная Абхазия: море, замок и Новый Афон

Кроме горячих источников мы посетим ещё несколько не менее удивительных локаций, до которых нечасто добираются туристы:

  • Белые скалы на побережье Чёрного моря, которые тянутся на 400 метров. Фактурные белоснежные образования, невообразимо бирюзовое море и полное отсутствие людей — это место поражает воображение.
  • Дом княгини Ореховой с таинственной атмосферой — покинутая дореволюционная постройка начала прошлого века, резные рамы и кованые перила которой перенесут вас в другую эпоху. Вы сможете прогуляться около него и зайти внутрь, чтобы заделать красивые кадры с балкона.
  • Новый Афон. Погуляем по уютному поселению и зайдём на ж/д станцию Псырцха на берегу водохранилища. Вы увидите два обрамляющих её платформу туннеля, стилизованные фонари, павильон с сохранившейся лепниной, колоннами и своды с орнаментом. Пройдёмся по набережной озера водохранилища и увидим Новоафонский водопад.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на одном из автомобилей: УАЗ Patriot, Mitsubishi Delica d5, Hyundai Elantra
  • Дополнительно оплачивается вход в термальный комплекс — 800 ₽ за чел. (шезлонги, камера хранения и прочая инфраструктура включена)
  • Мы возьмём с собой домашний пирог и чай на всю группу

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 05:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник7600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сочи, Адлере или Олимпийском парке
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 05:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1926 туристов
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется,
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то смело выбирайте нас! Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаём друг друга. Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединённость места. Мы не любим попсовые локации, где ходят толпы путешественников и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса. Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу! Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа — это любимое дело.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
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3
2
1
Ирина
Большое спасибо нашему гиду и организатору Эдуарду! Отличный маршрут, интересный рассказ по ходу всего пути, прекрасная компания в лице гида и попутчиков! Очень здорово что это мини-группа, Эдуард ориентируется на
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возможности и интересы экскурсантов. Рассказывает много и подробно, очень душевное и теплое отношение. Делает фото, предлагает удачные ракурсы, терпеливо ждет нашу не самую молодую компанию с прогулок. И как очень приятный момент - чай и свежесваренный на природе кофе, вкуснейший пирог и мандарины от организатора. Весь маршрут чувствуешь заботу и внимание как с близкими друзьями. Всем рекомендую маршруты этого гида. Спасибо, Эдуард!!!

Большое спасибо нашему гиду и организатору Эдуарду! Отличный маршрут, интересный рассказ по ходу всего пути, прекрасная
Большое спасибо нашему гиду и организатору Эдуарду! Отличный маршрут, интересный рассказ по ходу всего пути, прекрасная
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Зоя
Восторг - так бы мы ответили, если б было нужно описать этот день одним словом! Долго и муторно решали и выбирали, куда поехать, и какую программу выбрать. Несмотря на то,
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что были в Абхазии впервые, решили выбрать что-то более нестандартное. И не прогадали. Для нас это было просто идеально.
Выехали рано утром, спокойно прошли границу в обе стороны. Всё успели посмотреть, везде пофотографироваться. Много нового узнали об Абхазии. Да и в целом приятно общались в течение дня.
Отдельное спасибо Виталию ещё раз хотелось бы сказать. По темпераменту прям наш человек оказался, спокойный и веселый в то же время, очень понятно, просто и ненавязчиво рассказывал про места, которые мы проезжали, да и про историю и жизнь страны в целом. Давал нам возможность и самим где-то пройти, а где-то ходил с нами, что-то объяснял, подсказывал. По нашей просьбе отвез к виноделу, где мы смогли продегустировать и купить именно то, что было нужно! И по саду нам небольшую экскурсию сам провел, чего мы никак не ожидали, но очень порадовались.
Ну и, конечно же, нельзя не выделить вкуснейший пирог и чай от жены Эдуарда. Можно бесконечно много читать о том, как это здорово и вкусно, но стоит лишь однажды попробовать и всё - это отвал всего. Уже успели всем родным порекомендовать, и сами с нетерпением ждём новых встреч.

Восторг - так бы мы ответили, если б было нужно описать этот день одним словом! Долго
Восторг - так бы мы ответили, если б было нужно описать этот день одним словом! Долго
Восторг - так бы мы ответили, если б было нужно описать этот день одним словом! Долго
Восторг - так бы мы ответили, если б было нужно описать этот день одним словом! Долго
Восторг - так бы мы ответили, если б было нужно описать этот день одним словом! Долго
Восторг - так бы мы ответили, если б было нужно описать этот день одним словом! Долго
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Сергей
Все прошло просто на ОТЛИЧНО!
Абсолютно не пожалели,что выбрали Эдуарда своим Гидом.
Путешествовали в Абхазию на его крутом внедорожнике. Целый день в пути, с перерывами на новых и красивых локациях: Гагра жд
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станция Гагрипш Горячие источники Кындыг Беслетская ГЭС, водопад Сухум, набережная, Нартаа Новый Афон ЖД Псырцха, водопад Колоннада Гагра, ресторан Гагрипш Попробовали вкусную абхазскую пищу и полюбовались красивейшими местами.
Еще раз огромное спасибо за такую увлекательную экскурсию!
Всем настоятельно рекомендую Эдуарда,как самого чуткого,разностороннего и очень интересного Человека и Гида!!!
PS На одной из остановок на красивом пляже,Эдуард устроил чаепитие и вкуснейшим пирогом,который приготовила его жена Серафима! И за это отдельное спасибо)))

Все прошло просто на ОТЛИЧНО!
Все прошло просто на ОТЛИЧНО!
Все прошло просто на ОТЛИЧНО!
Все прошло просто на ОТЛИЧНО!
Все прошло просто на ОТЛИЧНО!
Все прошло просто на ОТЛИЧНО!
Все прошло просто на ОТЛИЧНО!
Все прошло просто на ОТЛИЧНО!+1
Все прошло просто на ОТЛИЧНО!
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Ежова
Только что вернулись с поездки. Благодарим Андрея за отличный день! По организации: 5 баллов, постоянная связь, отличная машинка, интересные рассказы, вкуснейший пирог и чай. По экскурсии: нас больше всего интересовал
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источник, и он оправдал все ожидания. Далеко не первый раз в Абхазии, но белые скалы видели впервые. Порадовало, что Андрей смог скорректировать программу с учетом физических возможностей клиентов😊🙂, это важно. Спасибо!

Только что вернулись с поездки. Благодарим Андрея за отличный день! По организации: 5 баллов, постоянная связь,
Только что вернулись с поездки. Благодарим Андрея за отличный день! По организации: 5 баллов, постоянная связь,
Только что вернулись с поездки. Благодарим Андрея за отличный день! По организации: 5 баллов, постоянная связь,
Только что вернулись с поездки. Благодарим Андрея за отличный день! По организации: 5 баллов, постоянная связь,
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Е
Вчера были на экскурсии в Абхазии, нашим гидом был Эдуард. Хочу сказать огромное спасибо за прекрасную экскурсию. Все очень понравилось, горячие источники это просто сказка, прогулки по заброшенным зданиям, прогулка по набережной и спуск к белым скалам. Спасибо еще раз вам.
Вчера были на экскурсии в Абхазии, нашим гидом был Эдуард. Хочу сказать огромное спасибо за прекрасную
Вчера были на экскурсии в Абхазии, нашим гидом был Эдуард. Хочу сказать огромное спасибо за прекрасную
Вчера были на экскурсии в Абхазии, нашим гидом был Эдуард. Хочу сказать огромное спасибо за прекрасную
Вчера были на экскурсии в Абхазии, нашим гидом был Эдуард. Хочу сказать огромное спасибо за прекрасную
Вчера были на экскурсии в Абхазии, нашим гидом был Эдуард. Хочу сказать огромное спасибо за прекрасную
Вчера были на экскурсии в Абхазии, нашим гидом был Эдуард. Хочу сказать огромное спасибо за прекрасную
Вчера были на экскурсии в Абхазии, нашим гидом был Эдуард. Хочу сказать огромное спасибо за прекрасную
Вчера были на экскурсии в Абхазии, нашим гидом был Эдуард. Хочу сказать огромное спасибо за прекрасную+1
Вчера были на экскурсии в Абхазии, нашим гидом был Эдуард. Хочу сказать огромное спасибо за прекрасную
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М
Экскурсия прошла замечательно!
10 часов пролетели незаметно, благодаря отличной организации. У нас был гид Виталий - подробно и увлекательно рассказал о каждом объекте, при этом не просто довезли до достопримечательности, а сопровождали на протяжении всего маршрута, заботясь о комфорте всей группы Большое спасибо
Экскурсия прошла замечательно!
Экскурсия прошла замечательно!
Экскурсия прошла замечательно!
Экскурсия прошла замечательно!
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