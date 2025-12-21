Серафима проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаем вместе с нами исследовать нетуристическую Абхазию с ее заповедной природой, пустынными улицами и свежайшими фруктами.
Вы отдохнёте в термальном комплексе «Амза», отыщете артефакты прошлого среди руин, полюбуетесь пронзительно бирюзовым морем и Белыми скалами, прогуляетесь по набережной Сухума — а в итоге навсегда очаруетесь Страной Души.
Вы отдохнёте в термальном комплексе «Амза», отыщете артефакты прошлого среди руин, полюбуетесь пронзительно бирюзовым морем и Белыми скалами, прогуляетесь по набережной Сухума — а в итоге навсегда очаруетесь Страной Души.
Описание экскурсии
Термальный комплекс «Амза» — рай для души и тела
Сначала отправимся в место, где круглый год из-под земли бьют источники с горячей минеральной водой: пар, поднимающийся над природным бассейном, будет виден за сотни метров до места! Вы погрузитесь в несколько бассейнов с приятной температурой от 30 до 45 градусов. Целебная вода зарядит вас энергией, улучшит самочувствие. А продолжить горные спа-процедуры можно будет в источнике с лечебной грязью.
Набережная Сухума. Здесь мы сможем пообедать с прекрасным видом на море.
Затерянная Абхазия: море, замок и Новый Афон
Кроме горячих источников мы посетим ещё несколько не менее удивительных локаций, до которых нечасто добираются туристы:
- Белые скалы на побережье Чёрного моря, которые тянутся на 400 метров. Фактурные белоснежные образования, невообразимо бирюзовое море и полное отсутствие людей — это место поражает воображение.
- Дом княгини Ореховой с таинственной атмосферой — покинутая дореволюционная постройка начала прошлого века, резные рамы и кованые перила которой перенесут вас в другую эпоху. Вы сможете прогуляться около него и зайти внутрь, чтобы заделать красивые кадры с балкона.
- Новый Афон. Погуляем по уютному поселению и зайдём на ж/д станцию Псырцха на берегу водохранилища. Вы увидите два обрамляющих её платформу туннеля, стилизованные фонари, павильон с сохранившейся лепниной, колоннами и своды с орнаментом. Пройдёмся по набережной озера водохранилища и увидим Новоафонский водопад.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на одном из автомобилей: УАЗ Patriot, Mitsubishi Delica d5, Hyundai Elantra
- Дополнительно оплачивается вход в термальный комплекс — 800 ₽ за чел. (шезлонги, камера хранения и прочая инфраструктура включена)
- Мы возьмём с собой домашний пирог и чай на всю группу
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 05:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|7600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сочи, Адлере или Олимпийском парке
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 05:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1926 туристов
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо нашему гиду и организатору Эдуарду! Отличный маршрут, интересный рассказ по ходу всего пути, прекрасная компания в лице гида и попутчиков! Очень здорово что это мини-группа, Эдуард ориентируется на
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Восторг - так бы мы ответили, если б было нужно описать этот день одним словом! Долго и муторно решали и выбирали, куда поехать, и какую программу выбрать. Несмотря на то,
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Все прошло просто на ОТЛИЧНО!
Абсолютно не пожалели,что выбрали Эдуарда своим Гидом.
Путешествовали в Абхазию на его крутом внедорожнике. Целый день в пути, с перерывами на новых и красивых локациях: Гагра жд
Абсолютно не пожалели,что выбрали Эдуарда своим Гидом.
Путешествовали в Абхазию на его крутом внедорожнике. Целый день в пути, с перерывами на новых и красивых локациях: Гагра жд
+1
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Только что вернулись с поездки. Благодарим Андрея за отличный день! По организации: 5 баллов, постоянная связь, отличная машинка, интересные рассказы, вкуснейший пирог и чай. По экскурсии: нас больше всего интересовал
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Е
Вчера были на экскурсии в Абхазии, нашим гидом был Эдуард. Хочу сказать огромное спасибо за прекрасную экскурсию. Все очень понравилось, горячие источники это просто сказка, прогулки по заброшенным зданиям, прогулка по набережной и спуск к белым скалам. Спасибо еще раз вам.
+1
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М
Экскурсия прошла замечательно!
10 часов пролетели незаметно, благодаря отличной организации. У нас был гид Виталий - подробно и увлекательно рассказал о каждом объекте, при этом не просто довезли до достопримечательности, а сопровождали на протяжении всего маршрута, заботясь о комфорте всей группы Большое спасибо
10 часов пролетели незаметно, благодаря отличной организации. У нас был гид Виталий - подробно и увлекательно рассказал о каждом объекте, при этом не просто довезли до достопримечательности, а сопровождали на протяжении всего маршрута, заботясь о комфорте всей группы Большое спасибо
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Входит в следующие категории Сочи
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