Серафима проводит ещё 2 экскурсии

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Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники

За один день посетить бассейны Кындыг, замок принца Ольденбургского и Белые скалы в мини-группе

Серафима
Серафима – представитель из Сочи
Приглашаем вместе с нами исследовать нетуристическую Абхазию с ее заповедной природой, пустынными улицами и свежайшими фруктами.

Вы отдохнете в горячих источниках Кындыг, отыщете артефакты прошлого среди руин крепости 17 века, полюбуетесь пронзительно бирюзовым морем и Белыми скалами — а в итоге навсегда очаруетесь «страной души».
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 4 900 ₽ за человека

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Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники

Что вас ожидает

Кындыг — рай для души и тела
Сначала отправимся в место, где круглый год из-под земли бьют источники с горячей минеральной водой: пар, поднимающийся над природным бассейном, будет виден за сотни метров до места! Вы погрузитесь в несколько бассейнов с приятной температурой от 30 до 45 градусов. Целебная вода зарядит вас энергией, улучшит самочувствие. А продолжить горные спа-процедуры можно будет в источнике с лечебной грязью.

Затерянная Абхазия: море 🌊, замок 🏰, крепость
Кроме горячих источников мы посетим еще не сколько не менее удивительных локаций, до которых нечасто добираются туристы:

  • Белые скалы на побережье Черного моря, которые тянутся на 400 метров. Фактурные белоснежные образования, невообразимо бирюзовое море и полное отсутствие людей — это место поражает воображение.
  • Замок принца Ольденбургского с таинственной атмосферой — покинутая дореволюционная постройка начала прошлого века. Вы увидите огромный каминный зал, резные рамы и кованые перила, которые перенесут в другую эпоху.
  • Разрушенная Анакопийская крепость, возведенная в далеком 17 веке. Осмотрим отреставрированные руины цитадели, крепостную стену, колодец, дозорную башню, два храма и часовню 19 века. А по дороге к крепости полюбуемся каменистой местностью с шикарной панорамой побережья.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются только расходы на еду: мы берем с собой сытный перекус на всех, но советуем вам также захватить с собой снеки в дорогу. Кроме того, мы заезжаем в кафе перед горячими источниками.
  • Детали трансфера до границы Абхазии можно обсудить отдельно в переписке
  • Не забудьте про теплую одежду, удобную обувь и купальные принадлежности (полотенце, шлепанцы, купальник)
Начало и место завершения
🚩 у границы Абхазии
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Серафима
Серафима
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется, то смело выбирайте нас! Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаем друг друга. Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединенность места. Мы не любим попсовые места, где ходят толпы туристов и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса. Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу) Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа, это любимое дело!
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Серафима проводит ещё 2 экскурсии

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