Серафима проводит ещё 2 экскурсии

Кындыг — рай для души и тела Сначала отправимся в место, где круглый год из-под земли бьют источники с горячей минеральной водой: пар, поднимающийся над природным бассейном, будет виден за сотни метров до места! Вы погрузитесь в несколько бассейнов с приятной температурой от 30 до 45 градусов. Целебная вода зарядит вас энергией, улучшит самочувствие. А продолжить горные спа-процедуры можно будет в источнике с лечебной грязью.
Затерянная Абхазия: море 🌊, замок 🏰, крепость Кроме горячих источников мы посетим еще не сколько не менее удивительных локаций, до которых нечасто добираются туристы:
Белые скалы на побережье Черного моря, которые тянутся на 400 метров. Фактурные белоснежные образования, невообразимо бирюзовое море и полное отсутствие людей — это место поражает воображение.
Замок принца Ольденбургского с таинственной атмосферой — покинутая дореволюционная постройка начала прошлого века. Вы увидите огромный каминный зал, резные рамы и кованые перила, которые перенесут в другую эпоху.
Разрушенная Анакопийская крепость, возведенная в далеком 17 веке. Осмотрим отреставрированные руины цитадели, крепостную стену, колодец, дозорную башню, два храма и часовню 19 века. А по дороге к крепости полюбуемся каменистой местностью с шикарной панорамой побережья.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются только расходы на еду: мы берем с собой сытный перекус на всех, но советуем вам также захватить с собой снеки в дорогу. Кроме того, мы заезжаем в кафе перед горячими источниками.
Детали трансфера до границы Абхазии можно обсудить отдельно в переписке
Не забудьте про теплую одежду, удобную обувь и купальные принадлежности (полотенце, шлепанцы, купальник)
Начало и место завершения
🚩 у границы Абхазии
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется, то смело выбирайте нас! Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаем друг друга. Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединенность места. Мы не любим попсовые места, где ходят толпы туристов и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса. Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу) Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа, это любимое дело!