Серафима проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Кындыг — рай для души и тела

Сначала отправимся в место, где круглый год из-под земли бьют источники с горячей минеральной водой: пар, поднимающийся над природным бассейном, будет виден за сотни метров до места! Вы погрузитесь в несколько бассейнов с приятной температурой от 30 до 45 градусов. Целебная вода зарядит вас энергией, улучшит самочувствие. А продолжить горные спа-процедуры можно будет в источнике с лечебной грязью.

Затерянная Абхазия: море 🌊, замок 🏰, крепость

Кроме горячих источников мы посетим еще не сколько не менее удивительных локаций, до которых нечасто добираются туристы:

Белые скалы на побережье Черного моря, которые тянутся на 400 метров. Фактурные белоснежные образования, невообразимо бирюзовое море и полное отсутствие людей — это место поражает воображение.

на побережье Черного моря, которые тянутся на 400 метров. Фактурные белоснежные образования, невообразимо бирюзовое море и полное отсутствие людей — это место поражает воображение. Замок принца Ольденбургского с таинственной атмосферой — покинутая дореволюционная постройка начала прошлого века. Вы увидите огромный каминный зал, резные рамы и кованые перила, которые перенесут в другую эпоху.

с таинственной атмосферой — покинутая дореволюционная постройка начала прошлого века. Вы увидите огромный каминный зал, резные рамы и кованые перила, которые перенесут в другую эпоху. Разрушенная Анакопийская крепость, возведенная в далеком 17 веке. Осмотрим отреставрированные руины цитадели, крепостную стену, колодец, дозорную башню, два храма и часовню 19 века. А по дороге к крепости полюбуемся каменистой местностью с шикарной панорамой побережья.

Организационные детали