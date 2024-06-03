Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 12 экскурсий в категории «SPA» в Сочи, цены от 1 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
«Завершим день природным спа в прекрасном термальном комплексе, отдыхая в теплой целебной водичке (около 1»
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
23002 070 за человека
Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
160 отзывов
Абхазский калейдоскоп: Гагра, Сухум, Кындыг
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открывая её сокровища: Гагра, Сухум и целебные воды Кындыга
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
«Термальный источник Искупаемся в полезной, лечебной термальной воде источника «Кындыг» и целебной глине»
Расписание: по четным числам, 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 1 700 за человека
Групповая экскурсия к термальным источникам Абхазии
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия к термальным источникам Абхазии
Осмотреть памятники Гагры, Нового Афона и Сухума и искупаться в природных бассейнах Кындыг
Начало: У Платановой аллеи
«Вы расслабитесь, оздоровитесь и даже немного помолодеете: чистейшая питьевая вода из горных скважин, открытые бассейны с теплой минеральной водой, ванны с лечебными грязями и природный горячий душ с гидромассажем — всё это спа по-абхазски»
Расписание: в воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
16 июня в 06:00
3 000 за человека
Тур в восточную Апсны: Сухум, Черниговка, термальные источники Кындыг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
14 часов
96 отзывов
Тур в восточную Апсны: Сухум, Черниговка, термальные источники Кындыг
Начало: Сочи/Адлер/ФТ Сириус. От ближайших остановок
«Вас ждут два часа природного СПА-релакса в окружении эвкалиптовой рощи»
Расписание: по четным дням
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 21001 890 за человека
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: Адлерский район или Сириус
«Здесь, на нетуристическом юге Абхазии, находится природный термальный источник Кындыг»
Завтра в 15:00
9 июня в 05:00
30 000 за всё до 3 чел.
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
14 отзывов
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
За один день посетить бассейны Кындыг, замок принца Ольденбургского и Белые скалы в мини-группе
Начало: Сочи - Адлер - Олимпийский парк забираем от отеля,...
«А продолжить горные спа-процедуры можно будет в источнике с лечебной грязью»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700 за человека
Сухум, Черниговка, термальный источник «Кындыг»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
76 отзывов
Сухум, Черниговка, термальный источник «Кындыг»
Начало: Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
«Кындыг – знаменит сероводородными термальными источниками, обладающие лечебными свойствами»
Расписание: По четным дням месяца в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 1 900 за человека
Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
Погрузиться в южный колорит, увидеть Абхазию без туристов и искупаться в источниках Кындыг
Начало: У вашего отеля
«Кындыгские термальные источники»
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Погостить в мандариновом саду, искупаться в термальном источнике, увидеть стены древней Анакопии
Начало: У дверей вашего отеля от Адлера до Сочи
«По пути снимем усталость в горячих термальных источниках»
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
20 000 за всё до 7 чел.
Истинный дар природы - Термальный источник Кындыг
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Истинный дар природы - Термальный источник Кындыг
Начало: От месторасположения туристов
«Оздоровительный гидромассаж и купание, грязевые ванны дают чувство омоложения, заряд бодрости, перезаряжают организм»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 8 чел.
Абхазия: Сухум и термальный источник Кындыг
🚗 На машине
Индивидуальная
14 часов
Абхазия: Сухум и термальный источник Кындыг
«Приглашаем вас побывать в природном спа под открытым небом с термальными источниками и лечебными грязями»
Расписание: Ежедневно в 06:30
от 35 000 за экскурсию
Термальный источник Кындыг и старый Сухум
Индивидуальная
13 часов
Термальный источник Кындыг и старый Сухум
Начало: Ваш отель
«Понежимся в термальных водах природного спа источника, который вытекает из недр земли, а также прогуляемся по древнему городу Сухум, которому более 2500 лет»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирма
    3 июня 2024
    Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге от него остались. Гида
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    зовут Омар. Если вы к нему попали, вам ооооочент повезло. Многое знает, рассказывает очень интересно, хочется слушать и слушать. Видно, что от работы он получает удовольствие и своим позитивом прям заряжает. Программа хороша, места красивые. Единственное хотелось бы как то лучше организовать трансфер, потому что обратно ждали транспорт, а уже уставшие были и вымотанные. А так все прошло супер, огромное спасибо 💫

    Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге
  • Е
    Евгения
    29 мая 2024
    Тур в восточную Апсны: Сухум, Черниговка, термальные источники Кындыг
    Это было волшебно. Много раз уже была в Абхазии, поэтому выбрала другое направление в дальнюю её часть и больше с
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    акцентом на историю, традиции и конечно кайфануть на горячих источниках. Мало того, что маршрут оказался очень интересным, так ещё и наш гид - Омар просто находка!!!) Когда я приехала домой и делилась впечатлениями, прозвучало примерно следующее: Омар влюбляет в Абхазию и её историю через своё сердце. Это действительно так, первый гид которого я слушала от начала до конца экскурсии и ни разу не уснула!))) Рекомендую от души эту экскурсию всем, кто хочет глубже окунуться в вайб Абхазии и вникнуть в историю этой страны.

  • Л
    Лариса
    25 мая 2024
    Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
    Красивое очень ущелье, и конечно же источники это масса впечатлений, грязи, массаж, теплая целебная вода. Спасибо гиду Елене за интересный рассказ
  • Е
    Евгения
    6 мая 2024
    Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Отличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя и автобуса), хороший автобус и
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    водитель с местным колоритом, прекрасный экскурсовод Сабина, с красивой, грамотно поставленной речью, интересно дающая информацию, с ответами на все интересующие вопросы, впечатляющие виды на всем маршруте, термы -просто превосходно, как в сказке про Конька -Горбунка … даже периодически накрапывающий дождь не стал помехой, Советую данную локацию, много позитива гарантировано

    Отличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя иОтличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя иОтличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя и
  • А
    Анатолий
    2 мая 2024
    Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Экскурсовод дала много важной и нужной информации, профессионально отвечала на все вопросы. Получила большое удовольствие от путешествия по Абхазии.
    Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Экскурсовод дала много важной и нужной информации, профессионально отвечала на
  • А
    Алевтина
    14 апреля 2024
    Сухум, Черниговка, термальный источник «Кындыг»
    Программа соответствует заявленной. Конечно,она для меня носила,скорее ознакомительный характер,чем экскурсионный,тк были места,где хотелось побыть не 30,ни 1,5 часа,а подольше,хотя это
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    мой второй визит в Абхазию. Моей дочке 10 лет поездка тоже очень понравилось. Чувства усталости у нас не было,видимо, из-за положительных эмоций. Отдельная благодарность Яне,которая нас сопровождала, интересно и с гордостью за свою республику преподносила информацию об Абхазии и ее народе, и соблюдала всю поездку в регламенте,а также водителю Сурику,который нас мчал быстро и аккуратно по дорогам, благодаря которому,нас с дочкой не укачало. Мы тяжело переносим транспорт. В дегустационных все попробовали, было весело и занимательно. Желаю процветания и развития Абхазии!

  • О
    Ольга
    3 апреля 2024
    Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
    Спасибо большое Эдуарду! Отличный сервис и отношение к туристам, интересный маршрут, рекомендую
  • Т
    Татьяна
    29 марта 2024
    Сухум, Черниговка, термальный источник «Кындыг»
    Прекрасный гид Яна! С такой любовью рассказывала о своей стране… Интересный горячий источник- такого ещё не видела. Рекомендую к посещению эту экскурсию.
  • Д
    Дмитрий
    19 марта 2024
    Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
    Замечательная экскурсия, грамотный экскурсовод Эдуард, качественно составленный маршрут с посещением знаковых, наикрасивейших и наивкуснейших мест. Эдуард на одной из локаций,
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    где мы пофотографировались, полюбовались красотой моря угощал нас вкусным чаем и домашним пирогом с творогом, было очень душевно). Советуем посетить с Эдуардом термальные источники, знает все тонкости и лучшие места. В Ново Афонский монастырь хочется возвращаться снова и снова, очень душевное, уютное и красивое место. Красота водопадов восхитила, идёшь вперёд, думаешь это самое красивое место, а нет, впереди все самое красивое… Маршрут так опытно составлен, что по времени идеально было находиться в том или ином времени (количество посетителей, освещение, закат солнца) Эдуард отвечал на все интересующие нас вопросы, такое ощущение он знает все… Обед был в интересном месте в Сухум на набережной, очень вкусная и недорогая кухня, отведали блюда традиционной Абхазской кухни, по нашим пожеланиям (в маршрут не входило) Эдуард нас завёз на дегустацию вина и сыра в потомственное фермерское хозяйства, где нам провели ещё и в придачу и экскурсию по саду, где растет виноградник, мандарины, апельсины, хурма, сделали пару классных фото вершин снежных гор. Рекомендуем экскурсии с Эдуардом!

  • П
    Петр
    10 марта 2024
    Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
    Ездил вдвоем с мамой. Раньше уже были в Абхазии в популярных местах, хотелось увидеть что-то менее известное и интересное. Все очень понравилось, получилась приятная и познавательная поездка. Влад - очень приятный гид, рассказал много интересного. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «SPA»

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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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