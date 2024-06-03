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где мы пофотографировались, полюбовались красотой моря угощал нас вкусным чаем и домашним пирогом с творогом, было очень душевно). Советуем посетить с Эдуардом термальные источники, знает все тонкости и лучшие места. В Ново Афонский монастырь хочется возвращаться снова и снова, очень душевное, уютное и красивое место. Красота водопадов восхитила, идёшь вперёд, думаешь это самое красивое место, а нет, впереди все самое красивое… Маршрут так опытно составлен, что по времени идеально было находиться в том или ином времени (количество посетителей, освещение, закат солнца) Эдуард отвечал на все интересующие нас вопросы, такое ощущение он знает все… Обед был в интересном месте в Сухум на набережной, очень вкусная и недорогая кухня, отведали блюда традиционной Абхазской кухни, по нашим пожеланиям (в маршрут не входило) Эдуард нас завёз на дегустацию вина и сыра в потомственное фермерское хозяйства, где нам провели ещё и в придачу и экскурсию по саду, где растет виноградник, мандарины, апельсины, хурма, сделали пару классных фото вершин снежных гор. Рекомендуем экскурсии с Эдуардом!