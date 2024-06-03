1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
«Завершим день природным спа в прекрасном термальном комплексе, отдыхая в теплой целебной водичке (около 1»
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
23002 070₽ за человека
Групповая
12 часов
Абхазский калейдоскоп: Гагра, Сухум, Кындыг
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открывая её сокровища: Гагра, Сухум и целебные воды Кындыга
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
«Термальный источник Искупаемся в полезной, лечебной термальной воде источника «Кындыг» и целебной глине»
Расписание: по четным числам, 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 1 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия к термальным источникам Абхазии
Осмотреть памятники Гагры, Нового Афона и Сухума и искупаться в природных бассейнах Кындыг
Начало: У Платановой аллеи
«Вы расслабитесь, оздоровитесь и даже немного помолодеете: чистейшая питьевая вода из горных скважин, открытые бассейны с теплой минеральной водой, ванны с лечебными грязями и природный горячий душ с гидромассажем — всё это спа по-абхазски»
Расписание: в воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
16 июня в 06:00
3 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
14 часов
Тур в восточную Апсны: Сухум, Черниговка, термальные источники Кындыг
Начало: Сочи/Адлер/ФТ Сириус. От ближайших остановок
«Вас ждут два часа природного СПА-релакса в окружении эвкалиптовой рощи»
Расписание: по четным дням
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 21001 890₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: Адлерский район или Сириус
«Здесь, на нетуристическом юге Абхазии, находится природный термальный источник Кындыг»
Завтра в 15:00
9 июня в 05:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
За один день посетить бассейны Кындыг, замок принца Ольденбургского и Белые скалы в мини-группе
Начало: Сочи - Адлер - Олимпийский парк забираем от отеля,...
«А продолжить горные спа-процедуры можно будет в источнике с лечебной грязью»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Сухум, Черниговка, термальный источник «Кындыг»
Начало: Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
«Кындыг – знаменит сероводородными термальными источниками, обладающие лечебными свойствами»
Расписание: По четным дням месяца в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
Погрузиться в южный колорит, увидеть Абхазию без туристов и искупаться в источниках Кындыг
Начало: У вашего отеля
«Кындыгские термальные источники»
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Погостить в мандариновом саду, искупаться в термальном источнике, увидеть стены древней Анакопии
Начало: У дверей вашего отеля от Адлера до Сочи
«По пути снимем усталость в горячих термальных источниках»
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
20 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Истинный дар природы - Термальный источник Кындыг
Начало: От месторасположения туристов
«Оздоровительный гидромассаж и купание, грязевые ванны дают чувство омоложения, заряд бодрости, перезаряжают организм»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
14 часов
Абхазия: Сухум и термальный источник Кындыг
«Приглашаем вас побывать в природном спа под открытым небом с термальными источниками и лечебными грязями»
Расписание: Ежедневно в 06:30
от 35 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
13 часов
Термальный источник Кындыг и старый Сухум
Начало: Ваш отель
«Понежимся в термальных водах природного спа источника, который вытекает из недр земли, а также прогуляемся по древнему городу Сухум, которому более 2500 лет»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрма3 июня 2024Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге от него остались. Гида
- ЕЕвгения29 мая 2024Это было волшебно. Много раз уже была в Абхазии, поэтому выбрала другое направление в дальнюю её часть и больше с
- ЛЛариса25 мая 2024Красивое очень ущелье, и конечно же источники это масса впечатлений, грязи, массаж, теплая целебная вода. Спасибо гиду Елене за интересный рассказ
- ЕЕвгения6 мая 2024Отличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя и автобуса), хороший автобус и
- ААнатолий2 мая 2024Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Экскурсовод дала много важной и нужной информации, профессионально отвечала на все вопросы. Получила большое удовольствие от путешествия по Абхазии.
- ААлевтина14 апреля 2024Программа соответствует заявленной. Конечно,она для меня носила,скорее ознакомительный характер,чем экскурсионный,тк были места,где хотелось побыть не 30,ни 1,5 часа,а подольше,хотя это
- ООльга3 апреля 2024Спасибо большое Эдуарду! Отличный сервис и отношение к туристам, интересный маршрут, рекомендую
- ТТатьяна29 марта 2024Прекрасный гид Яна! С такой любовью рассказывала о своей стране… Интересный горячий источник- такого ещё не видела. Рекомендую к посещению эту экскурсию.
- ДДмитрий19 марта 2024Замечательная экскурсия, грамотный экскурсовод Эдуард, качественно составленный маршрут с посещением знаковых, наикрасивейших и наивкуснейших мест. Эдуард на одной из локаций,
- ППетр10 марта 2024Ездил вдвоем с мамой. Раньше уже были в Абхазии в популярных местах, хотелось увидеть что-то менее известное и интересное. Все очень понравилось, получилась приятная и познавательная поездка. Влад - очень приятный гид, рассказал много интересного. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «SPA»
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