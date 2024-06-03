Экскурсии на горячие термальные источники в Сочи

Найдено 20 экскурсий в категории «Термальные источники» в Сочи, цены от 1 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
23002 070 за человека
Чайные плантации, водопады, термы: знакомство с природными достопримечательностями Сочи
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
40 отзывов
Чайные плантации, водопады и термы Сочи: погружение в природу
Поднимитесь выше облаков, насладитесь красотой чайных плантаций, водопадов и термальных источников в Сочи
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
«почему воды термального источника могут помочь или навредить больным»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
1450013 775 за всё до 4 чел.
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм
Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках
Начало: По месту проживания
«Термальный источник — взрослый 300 руб»
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
15 999 за всё до 4 чел.
Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
160 отзывов
Абхазский калейдоскоп: Гагра, Сухум, Кындыг
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открывая её сокровища: Гагра, Сухум и целебные воды Кындыга
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
«Термальный источник Искупаемся в полезной, лечебной термальной воде источника «Кындыг» и целебной глине»
Расписание: по четным числам, 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 1 700 за человека
Групповая экскурсия к термальным источникам Абхазии
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия к термальным источникам Абхазии
Осмотреть памятники Гагры, Нового Афона и Сухума и искупаться в природных бассейнах Кындыг
Начало: У Платановой аллеи
Расписание: в воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
16 июня в 06:00
3 000 за человека
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
Оздоровительная поездка к горячим источникам с исторической прогулкой по Сухуму
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Мы проедем через всю Абхазию, к селу Кындыг, где вы познакомитесь с местной достопримечательностью — термальными источниками»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
от 16 000 за всё до 7 чел.
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
Прогуляться по Сухумской набережной и насладиться первозданной природой курортных районов
Начало: в вашем отеле в Сочи
«Мы отправимся в большое путешествие, чтобы посетить удивительной красоты ущелье и знаменитые целебные термальные источники»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 5 чел.
4 в 1: Гагра, Сухум, ущелье Черниговка и горячий источник Кындыг
Групповая
13 часов
47 отзывов
Групповая экскурсия по Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка, Кындыг
Откройте для себя красоту Абхазии: исторические места, уникальные природные объекты и релакс в термальных источниках
Начало: Адлер, удобная для вас остановка по маршруту
«Термальный источник Кындыг Здесь есть и лечебные подземные ключи, и емкости с настоящей минеральной водой, и бассейны с грязью с сероводородным составом, и даже ванны с гидромассажем»
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
от 1 900 за человека
Тур в восточную Апсны: Сухум, Черниговка, термальные источники Кындыг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
14 часов
96 отзывов
Тур в восточную Апсны: Сухум, Черниговка, термальные источники Кындыг
Начало: Сочи/Адлер/ФТ Сириус. От ближайших остановок
Расписание: по четным дням
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 21001 890 за человека
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: Адлерский район или Сириус
«Здесь, на нетуристическом юге Абхазии, находится природный термальный источник Кындыг»
Завтра в 15:00
9 июня в 05:00
30 000 за всё до 3 чел.
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
14 отзывов
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
За один день посетить бассейны Кындыг, замок принца Ольденбургского и Белые скалы в мини-группе
Начало: Сочи - Адлер - Олимпийский парк забираем от отеля,...
«Дополнительно оплачиваются билеты: термальные источники — 300 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700 за человека
Сухум, Черниговка, термальный источник «Кындыг»
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
76 отзывов
Сухум, Черниговка, термальный источник «Кындыг»
Начало: Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
«Кындыг – знаменит сероводородными термальными источниками, обладающие лечебными свойствами»
Расписание: По четным дням месяца в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 1 900 за человека
Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
Погрузиться в южный колорит, увидеть Абхазию без туристов и искупаться в источниках Кындыг
Начало: У вашего отеля
«Кындыгские термальные источники»
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Погостить в мандариновом саду, искупаться в термальном источнике, увидеть стены древней Анакопии
Начало: У дверей вашего отеля от Адлера до Сочи
«По пути снимем усталость в горячих термальных источниках»
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
20 000 за всё до 7 чел.
Истинный дар природы - Термальный источник Кындыг
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Истинный дар природы - Термальный источник Кындыг
Начало: От месторасположения туристов
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 8 чел.
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Изучить аутентичную часть страны, отыскать заброшенные города и прогуляться к трем водопадам
Начало: Отель
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Абхазия: Сухум и термальный источник Кындыг
🚗 На машине
Индивидуальная
14 часов
Абхазия: Сухум и термальный источник Кындыг
«Приглашаем вас побывать в природном спа под открытым небом с термальными источниками и лечебными грязями»
Расписание: Ежедневно в 06:30
от 35 000 за экскурсию
Термальный источник Кындыг и старый Сухум
Индивидуальная
13 часов
Термальный источник Кындыг и старый Сухум
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Посетить столицу республики, оценить красоту её водопадов и отдохнуть на горячих источниках
«с человека, термальные источники — 300 руб»
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
23 550 за всё до 4 чел.
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
9 часов
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
«По желанию можно искупаться в лечебных горячих источниках Кындыг»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
4 375 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирма
    3 июня 2024
    Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге от него остались. Гида
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    зовут Омар. Если вы к нему попали, вам ооооочент повезло. Многое знает, рассказывает очень интересно, хочется слушать и слушать. Видно, что от работы он получает удовольствие и своим позитивом прям заряжает. Программа хороша, места красивые. Единственное хотелось бы как то лучше организовать трансфер, потому что обратно ждали транспорт, а уже уставшие были и вымотанные. А так все прошло супер, огромное спасибо 💫

    Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторгеЭксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге
  • Е
    Евгения
    29 мая 2024
    Тур в восточную Апсны: Сухум, Черниговка, термальные источники Кындыг
    Это было волшебно. Много раз уже была в Абхазии, поэтому выбрала другое направление в дальнюю её часть и больше с
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    акцентом на историю, традиции и конечно кайфануть на горячих источниках. Мало того, что маршрут оказался очень интересным, так ещё и наш гид - Омар просто находка!!!) Когда я приехала домой и делилась впечатлениями, прозвучало примерно следующее: Омар влюбляет в Абхазию и её историю через своё сердце. Это действительно так, первый гид которого я слушала от начала до конца экскурсии и ни разу не уснула!))) Рекомендую от души эту экскурсию всем, кто хочет глубже окунуться в вайб Абхазии и вникнуть в историю этой страны.

  • Л
    Лариса
    25 мая 2024
    Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
    Красивое очень ущелье, и конечно же источники это масса впечатлений, грязи, массаж, теплая целебная вода. Спасибо гиду Елене за интересный рассказ
  • С
    Сергей
    16 мая 2024
    Чайные плантации, водопады, термы: знакомство с природными достопримечательностями Сочи
    Только что приехали с экскурсии. 17.05.24 Эмоции переполняют. Качественно подготовленая и проведённая экскурсия. Наш гид Александр показал образец работы. Отличное знание и владение
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    материалом как по теме экскурсии так и по доп. вопросам возникающие во время экскурсии. Ненавязчивость и терпение по отношению к туристам. Мы не спокойная семейка)) Небольшие, но приятные бонусы в течении экскурсии и по её окончанию. Сам маршрут очень интересный. Несколько не связанных локаций с разной тематикой, но в результате дающие общее представление о природе, истории и развития Сочи. Буду рекомендовать.

  • K
    Kseniya
    16 мая 2024
    4 в 1: Гагра, Сухум, ущелье Черниговка и горячий источник Кындыг
    Мне очень поравилась сама экскурсия: очень много впечатлений, положительныъ эмоций. Не очень понравилась организация сбора людей на экскурсию. В смс
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    где ждать трансфер до границе не указали на какой стороне остановка. Наверное, местные понимают в какую стороны выезд из города, но мы первый раз в Сочи, и, конечно, ждали не на той остановке. Потом пришлось ждать на границе около 30 минут при температуре воздуха +16 и пронизывающем ветру когда съедуться остальные трансферные микроавтобусы. Сам микроавтобус в Абхазии был старенький, мне досталось место у задних дверей и мне вс. дорогу так нещадно дуло в затылок, я уж не знала как укрыть шею и голову, так и ехала с курткой на голове. Надеюсь организаторы учтут недочеты и мы еще раз съездим, теперь уже, на озеро Рица)

  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
    Очень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе на белых скалах,то что нужно
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    для старта. Винодельня впечатлила гостеприимством хозяев, дегустировали все, что хотели, каждый новый вид вина казался вкуснее предыдущего😉! Рыбалка запомнится надолго, детям удалось словить форель, очень вкусно нам её приготовили и красиво подали(1кг рыбы приготовление 2000руб.) Парк Львов интересное место,стоимость посещения 1000р взрослый,700 р. детский билет. Есть возможность покормить животных. Наблюдать,как львы чувствуют запах мяса и ждут еду делает этот этап развлечения интересней. Природные термы, сероводородные ванны попробовали, только потому,что Жанна много рассказала о их лечебных свойствах🤣. Не все рискнули попробовать! Рекомендую экскурсию для семьи,все продумано! Каждому что то найдётся по душе!!!

    Очень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе наОчень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе наОчень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе на
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Чайные плантации, водопады, термы: знакомство с природными достопримечательностями Сочи
    Спасибо большое, Александр! Мы были на экскурсии с подругой и моим сыном, 10 лет. Александр очень интеллигентный, интересный рассказчик, чувствуется, что
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    он очень глубоко знает историю своего родного края. Мы узнали много удивительных историй и малоизвестных фактов. Увидели прекрасную природу Сочи. Маршрут включает в себя очень живописные локации: лес, водопады, чайные плантации, гора б. Ахун! Сплошная зелень- пиршество для глаз! Благодаря Александру, мы смогли увидеть все эти места в один день! Александр очень чутко относился к сыну, ориентировался на его темп и заинтересовывал его рассказом. Эмоций и впечатлений очень много, не возможно выразить все в отзыве! А вот воспоминания об этом дне, всегда останутся с нами! Одназначно рекомендуем гида Александра!

  • А
    Александр
    12 мая 2024
    Чайные плантации, водопады, термы: знакомство с природными достопримечательностями Сочи
    Своё путешествие в Сочи завершали этой экскурсией. Впечатления остались супер положительные! Гид Александр провел нас по всем местам в комфортном темпе
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    и с увлекательными рассказами про всё, что попадало на наши глаза: архитектура, природа, люди и т. д. Так как с погодой нам повезло, то смогли прокатититься на колесе обозрения (если будет такая возможность - даже не думайте отказаться).

    Своё путешествие в Сочи завершали этой экскурсией. Впечатления остались супер положительные!Своё путешествие в Сочи завершали этой экскурсией. Впечатления остались супер положительные!Своё путешествие в Сочи завершали этой экскурсией. Впечатления остались супер положительные!Своё путешествие в Сочи завершали этой экскурсией. Впечатления остались супер положительные!
  • Е
    Евгения
    6 мая 2024
    Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Отличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя и автобуса), хороший автобус и
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    водитель с местным колоритом, прекрасный экскурсовод Сабина, с красивой, грамотно поставленной речью, интересно дающая информацию, с ответами на все интересующие вопросы, впечатляющие виды на всем маршруте, термы -просто превосходно, как в сказке про Конька -Горбунка … даже периодически накрапывающий дождь не стал помехой, Советую данную локацию, много позитива гарантировано

    Отличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя иОтличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя иОтличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя и
  • А
    Анатолий
    2 мая 2024
    Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
    Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Экскурсовод дала много важной и нужной информации, профессионально отвечала на все вопросы. Получила большое удовольствие от путешествия по Абхазии.
    Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Экскурсовод дала много важной и нужной информации, профессионально отвечала на

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Термальные источники»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Тур по лучшим местам восточной Апсны: Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
  2. Чайные плантации, водопады, термы: знакомство с природными достопримечательностями Сочи
  3. Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
  4. Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
  5. Групповая экскурсия к термальным источникам Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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