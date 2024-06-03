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где ждать трансфер до границе не указали на какой стороне остановка. Наверное, местные понимают в какую стороны выезд из города, но мы первый раз в Сочи, и, конечно, ждали не на той остановке. Потом пришлось ждать на границе около 30 минут при температуре воздуха +16 и пронизывающем ветру когда съедуться остальные трансферные микроавтобусы. Сам микроавтобус в Абхазии был старенький, мне досталось место у задних дверей и мне вс. дорогу так нещадно дуло в затылок, я уж не знала как укрыть шею и голову, так и ехала с курткой на голове. Надеюсь организаторы учтут недочеты и мы еще раз съездим, теперь уже, на озеро Рица)