1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по восточной Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Отправляйтесь в однодневное путешествие по восточной Абхазии. Посетите Гагру, Сухум, Черниговку и завершите день в термальном источнике Кындыг
Начало: От отеля или ближайшей остановки в Адлере
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
23002 070₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
Чайные плантации, водопады и термы Сочи: погружение в природу
Поднимитесь выше облаков, насладитесь красотой чайных плантаций, водопадов и термальных источников в Сочи
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
«почему воды термального источника могут помочь или навредить больным»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
1450013 775₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм
Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках
Начало: По месту проживания
«Термальный источник — взрослый 300 руб»
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
15 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Абхазский калейдоскоп: Гагра, Сухум, Кындыг
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открывая её сокровища: Гагра, Сухум и целебные воды Кындыга
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
«Термальный источник Искупаемся в полезной, лечебной термальной воде источника «Кындыг» и целебной глине»
Расписание: по четным числам, 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 1 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия к термальным источникам Абхазии
Осмотреть памятники Гагры, Нового Афона и Сухума и искупаться в природных бассейнах Кындыг
Начало: У Платановой аллеи
Расписание: в воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
16 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Старый Сухум и горячие источники в селе Кындыг
Оздоровительная поездка к горячим источникам с исторической прогулкой по Сухуму
Начало: От отеля, где остановились туристы
«Мы проедем через всю Абхазию, к селу Кындыг, где вы познакомитесь с местной достопримечательностью — термальными источниками»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг (из Сочи)
Прогуляться по Сухумской набережной и насладиться первозданной природой курортных районов
Начало: в вашем отеле в Сочи
«Мы отправимся в большое путешествие, чтобы посетить удивительной красоты ущелье и знаменитые целебные термальные источники»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по Абхазии: Гагра, Сухум, Черниговка, Кындыг
Откройте для себя красоту Абхазии: исторические места, уникальные природные объекты и релакс в термальных источниках
Начало: Адлер, удобная для вас остановка по маршруту
«Термальный источник Кындыг Здесь есть и лечебные подземные ключи, и емкости с настоящей минеральной водой, и бассейны с грязью с сероводородным составом, и даже ванны с гидромассажем»
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
от 1 900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
14 часов
Тур в восточную Апсны: Сухум, Черниговка, термальные источники Кындыг
Начало: Сочи/Адлер/ФТ Сириус. От ближайших остановок
Расписание: по четным дням
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 21001 890₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Сочи)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: Адлерский район или Сириус
«Здесь, на нетуристическом юге Абхазии, находится природный термальный источник Кындыг»
Завтра в 15:00
9 июня в 05:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Секретная Абхазия: цитадели и термальные источники
За один день посетить бассейны Кындыг, замок принца Ольденбургского и Белые скалы в мини-группе
Начало: Сочи - Адлер - Олимпийский парк забираем от отеля,...
«Дополнительно оплачиваются билеты: термальные источники — 300 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Сухум, Черниговка, термальный источник «Кындыг»
Начало: Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
«Кындыг – знаменит сероводородными термальными источниками, обладающие лечебными свойствами»
Расписание: По четным дням месяца в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Другая Абхазия: безлюдные природные места и термальные источники
Погрузиться в южный колорит, увидеть Абхазию без туристов и искупаться в источниках Кындыг
Начало: У вашего отеля
«Кындыгские термальные источники»
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Привет, Абхазия: целительное наполнение природой
Погостить в мандариновом саду, искупаться в термальном источнике, увидеть стены древней Анакопии
Начало: У дверей вашего отеля от Адлера до Сочи
«По пути снимем усталость в горячих термальных источниках»
27 июня в 08:30
28 июня в 08:30
20 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Истинный дар природы - Термальный источник Кындыг
Начало: От месторасположения туристов
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Восточная Абхазия: город-призрак, Великан и горячие источники
Изучить аутентичную часть страны, отыскать заброшенные города и прогуляться к трем водопадам
Начало: Отель
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Абхазия: Сухум и термальный источник Кындыг
«Приглашаем вас побывать в природном спа под открытым небом с термальными источниками и лечебными грязями»
Расписание: Ежедневно в 06:30
от 35 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
13 часов
Термальный источник Кындыг и старый Сухум
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Сухум, города-призраки и пять водопадов Абхазии
Посетить столицу республики, оценить красоту её водопадов и отдохнуть на горячих источниках
«с человека, термальные источники — 300 руб»
9 июня в 06:00
13 июня в 06:00
23 550₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
«По желанию можно искупаться в лечебных горячих источниках Кындыг»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
4 375₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрма3 июня 2024Эксурсия очень понравилась, гид вообще замечательный. Сколько Эксурсий посещала, но гид такой первый раз, в восторге от него остались. Гида
- ЕЕвгения29 мая 2024Это было волшебно. Много раз уже была в Абхазии, поэтому выбрала другое направление в дальнюю её часть и больше с
- ЛЛариса25 мая 2024Красивое очень ущелье, и конечно же источники это масса впечатлений, грязи, массаж, теплая целебная вода. Спасибо гиду Елене за интересный рассказ
- ССергей16 мая 2024Только что приехали с экскурсии. 17.05.24 Эмоции переполняют. Качественно подготовленая и проведённая экскурсия. Наш гид Александр показал образец работы. Отличное знание и владение
- KKseniya16 мая 2024Мне очень поравилась сама экскурсия: очень много впечатлений, положительныъ эмоций. Не очень понравилась организация сбора людей на экскурсию. В смс
- ССветлана14 мая 2024Очень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе на белых скалах,то что нужно
- ООльга12 мая 2024Спасибо большое, Александр! Мы были на экскурсии с подругой и моим сыном, 10 лет. Александр очень интеллигентный, интересный рассказчик, чувствуется, что
- ААлександр12 мая 2024Своё путешествие в Сочи завершали этой экскурсией. Впечатления остались супер положительные! Гид Александр провел нас по всем местам в комфортном темпе
- ЕЕвгения6 мая 2024Отличная локация, понравилось все - четкие организационные моменты (все разъяснили, позвонили, написали, с номерами водителя и автобуса), хороший автобус и
- ААнатолий2 мая 2024Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Экскурсовод дала много важной и нужной информации, профессионально отвечала на все вопросы. Получила большое удовольствие от путешествия по Абхазии.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Термальные источники»
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