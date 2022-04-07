Абхазия: термальный источник Кындыг

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Абхазия: термальный источник Кындыг
Абхазия: термальный источник Кындыг
Абхазия: термальный источник Кындыг
Абхазия: термальный источник Кындыг

Что вас ожидает 🤩

  • Колоннада в Гаграх
  • Горячий источник Кындыг
  • Сухум
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

ВНИМАНИЕ! В связи с ограничениями при пересечении границы Абхазии посещение данной экскурсии временно возможно только гражданам РФ.

Приглашаем вас побывать в природном спа под открытым небом с термальными источниками и лечебными грязями.

Экскурсия начнется в Сочи, а первую остановку мы сделаем у знаменитой колоннады в Гаграх, выполненной в мавританском стиле с аркадой из 8 белоснежных арок.

Маршрут приведет нас в субтропический рай Нового Афона, где вы будете впечатлены яркой зеленью кипарисовых аллей, а также увидите множество апельсиновых, мандариновых и лимонных деревьев.

Главная цель нашего путешествия — горячий источник Кындыг — самый известный в Абхазии. Стоимость его посещения обходится дешевле салонных процедур, а эффект во много раз их превосходит.

Комплекс оздоровительных процедур можно получить здесь всего за 150 рублей, а оборудованная территория готова к встрече гостей круглый год. После посещения горячих источников и грязевых ванн знатоки советуют отдохнуть за чашечкой абхазского чая.

Далее мы отправимся в Сухум, где будем дегустировать местные вина и пообедаем в традиционном абхазском стиле. От местного гида вы услышите истории о достопримечательностях, культуре и традициях коренного населения.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дегустация вин
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 06:10
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 06:10

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