ВНИМАНИЕ! В связи с ограничениями при пересечении границы Абхазии посещение данной экскурсии временно возможно только гражданам РФ.

Приглашаем вас побывать в природном спа под открытым небом с термальными источниками и лечебными грязями.

Экскурсия начнется в Сочи, а первую остановку мы сделаем у знаменитой колоннады в Гаграх, выполненной в мавританском стиле с аркадой из 8 белоснежных арок.

Маршрут приведет нас в субтропический рай Нового Афона, где вы будете впечатлены яркой зеленью кипарисовых аллей, а также увидите множество апельсиновых, мандариновых и лимонных деревьев.

Главная цель нашего путешествия — горячий источник Кындыг — самый известный в Абхазии. Стоимость его посещения обходится дешевле салонных процедур, а эффект во много раз их превосходит.

Комплекс оздоровительных процедур можно получить здесь всего за 150 рублей, а оборудованная территория готова к встрече гостей круглый год. После посещения горячих источников и грязевых ванн знатоки советуют отдохнуть за чашечкой абхазского чая.

Далее мы отправимся в Сухум, где будем дегустировать местные вина и пообедаем в традиционном абхазском стиле. От местного гида вы услышите истории о достопримечательностях, культуре и традициях коренного населения.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.